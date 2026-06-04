به گزارش صفحه اینستاگرامی «تئاترآنلاین»، برنامه «آرشخوانی» با اجرای پانتهآ بهرام، که قرار بود بر اساس نمایشنامه «آرش» اثر ارزشمند بهرام بیضایی برگزار شود، لغو شده است.
«آرش» به قلم بهرام بیضایی از برجستهترین نمایشنامهنویسان فارسی، بر پایه داستان اساطیری آرش کمانگیر نوشته شده است.
پانتهآ بهرام در استوری اینستاگرامی خود بدون ذکر جزییات نوشته است: «آرشخوانی ما لغو شد؛ آخر «آرش» ساکتاش خوب است؛ این را میتوانید از میدان ونک بپرسید.»
ظاهرا اشاره پانته آ بهرام به میدان ونک، طعنه او به نصب مجسمه «آرش کمانگیر» در این میدان است؛ مجسمهای که پس از جنگ ۱۲ روزه در میدان ونک تهران نصب شد و تا مدتها از سوی بسیاری از کاربران فضای مجازی، به عنوان نماد ریاکاری جمهوری اسلامی در مواجهه با نمادهای ملی عنوان شد.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که برخی اعضای خانواده گلیزر پس از بیش از دو دهه مالکیت منچستریونایتد، در حال بررسی فروش بخشی یا تمام سهام خود در این باشگاه هستند؛ خبری که باعث رشد ۷ درصدی ارزش سهام باشگاه در معاملات پس از ساعات بازار شد.
برخی اعضای خانواده گلیزر، مالکان اصلی باشگاه منچستریونایتد، در حال بررسی فروش بخشی یا تمام سهام خود در این باشگاه هستند؛ تحولی که میتواند به یکی از مهمترین تغییرات مالکیتی در فوتبال اروپا طی سالهای اخیر تبدیل شود.
به گزارش بلومبرگ و به نقل از منابع آگاه، چند تن از سهامداران خانواده میلیاردر گلیزر در حال بررسی گزینه واگذاری سهام خود در باشگاه منچستریونایتد هستند. این مذاکرات هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، اما گفته میشود برخی اعضای خانواده تلاش میکنند سایر بستگان خود را نیز برای مشارکت در فروش سهام متقاعد کنند.
انتشار این گزارش با واکنش مثبت بازار روبهرو شد و سهام منچستریونایتد که در بورس نیویورک معامله میشود، در معاملات پس از پایان ساعات رسمی بازار حدود ۷ درصد افزایش یافت.
خانواده گلیزر از سال ۲۰۰۵ مالک منچستریونایتد هستند و طی بیش از دو دهه گذشته همواره با انتقاد شدید بخش قابل توجهی از هواداران این باشگاه روبهرو بودهاند. منتقدان معتقدند این خانواده با تحمیل بدهیهای سنگین به باشگاه، هزینهکردهای نامتوازن در بازار نقل و انتقالات و بیتوجهی به زیرساختهای ورزشی، به جایگاه تاریخی منچستریونایتد آسیب زدهاند.
گزارش جدید در حالی منتشر میشود که بیش از دو سال از فروش حدود ۲۹ درصد از سهام باشگاه به جیم رتکلیف، رییس گروه صنعتی INEOS، میگذرد. این معامله کنترل فعالیتهای فوتبالی باشگاه را به رتکلیف واگذار کرد و نقطه عطفی در ساختار مدیریتی منچستریونایتد به شمار میرفت.
رتکلیف از زمان ورود به باشگاه تلاش کرده روند نزولی منچستریونایتد را متوقف کند. مدیریت جدید اقداماتی از جمله کاهش تعداد کارکنان، بازنگری در ساختار هزینهها و افزایش قیمت بلیط مسابقات را در دستور کار قرار داده است؛ اقداماتی که با واکنشهای متفاوتی از سوی هواداران همراه بوده است.
از نظر ورزشی نیز منچستریونایتد پس از چند فصل دشوار، نشانههایی از بازگشت به جمع مدعیان فوتبال اروپا را نشان داده است. این تیم تحت هدایت مایکل کریک فصل جاری لیگ برتر انگلیس را در جایگاه سوم به پایان رساند و برای نخستین بار در دو فصل اخیر موفق به کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا شد.
بر اساس دادههای بازار، سهام منچستریونایتد روز چهارشنبه با قیمت ۲۱.۱۱ دلار بسته شد که ارزش این باشگاه را به حدود ۳.۶۴ میلیارد دلار رساند.
در حالی که باشگاه منچستریونایتد به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخی نداده و نمایندگان خانواده گلیزر نیز واکنشی نشان ندادهاند، انتشار خبر بررسی فروش سهام بار دیگر گمانهزنیها درباره آینده مالکیت یکی از مشهورترین باشگاههای فوتبال جهان را افزایش داده است.
اگر مذاکرات داخلی خانواده گلیزر به نتیجه برسد، منچستریونایتد ممکن است پس از بیش از ۲۰ سال شاهد بزرگترین تغییر در ساختار مالکیت خود از زمان خرید باشگاه توسط این خانواده آمریکایی باشد.
روزنامه اورشلیمپست به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد نیروهای ارتش این کشور در یک عملیات شبانه به یک انبار تسلیحات متعلق به حزبالله در جنوب لبنان یورش بردهاند.
بر اساس این گزارش، این عملیات در چارچوب فعالیتهای نظامی اسرائیل در مناطق مرزی لبنان انجام شده است. جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات یا تلفات احتمالی این یورش منتشر نشده است.
این خبر در شرایطی منتشر میشود که تنشها میان اسرائیل و حزبالله همچنان ادامه دارد و تحرکات نظامی در مرزهای شمالی اسرائیل افزایش یافته است.
الحدث گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به توافقی چهار مرحلهای نزدیک شدهاند که با کاهش تنشها آغاز میشود و به پرونده هستهای و ترتیبات امنیتی منطقه ختم خواهد شد و انتقال از هر مرحله به مرحله بعدی، پس از «اجرای تعهدات» انجام میشود.
طبق این گزارش، مرحله نخست توافق شامل توقف عملیات نظامی مستقیم و پرهیز از هرگونه تشدید تنش یا گشودن جبهههای جدید در منطقه است. مرحله دوم نیز بر امنیت کشتیرانی، بازگشایی تنگه هرمز و ترتیبات امنیتی ویژه گذرگاههای دریایی و خطوط انرژی متمرکز است.
به نوشته الحدث، مرحله سوم این توافق شامل اعتمادسازی اقتصادی، کاهش محدود برخی تحریمهای جمهوری اسلامی، آزادسازی بخشی از اموال مسدودشده ایران و ارائه تسهیلات مرتبط با صادرات نفت است.
بر اساس این گزارش، مرحله چهارم توافق پیچیدهترین مرحله به شمار میرود و ممکن است ماهها طول بکشد. این مرحله شامل بررسی برنامه هستهای ایران، سطح غنیسازی اورانیوم و سازوکارهای نظارتی و ترتیبات امنیتی منطقهای است.
آمریکا، لبنان و اسرائیل پس از دو روز مذاکره در یک نشست سهجانبه اعلام کردند که بر سر اجرای آتشبس و ایجاد مناطق تحت کنترل انحصاری ارتش لبنان به توافق رسیدهاند.
در بیانیه مشترک طرفها، خلع سلاح حزبالله، خروج نیروهای این گروه از جنوب رود لیتانی و ادامه مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع صلح و امنیت مورد تاکید قرار گرفته است.
ایالات متحده چهارشنبه ۱۳ خرداد با انتشار بیانیهای مشترک با لبنان و اسرائیل اعلام کرد چهارمین نشست عالیرتبه سهجانبه میان نمایندگان دو کشور در روزهای دوم و سوم ژوئن [۱۲ و ۱۳ خرداد] برگزار شده و به توافقی برای اجرای آتشبس منجر شده است.
بر اساس این بیانیه، اجرای آتشبس به توقف کامل حملات حزبالله و خروج تمامی نیروهای این گروه از منطقه جنوب رود لیتانی مشروط شده است. طرفین همچنین توافق کردهاند با میانجیگری آمریکا روند ایجاد «مناطق آزمایشی» را به سرعت آغاز کنند؛ مناطقی که در آنها ارتش لبنان کنترل کامل امنیتی و اداری را در اختیار خواهد داشت و هیچ گروه مسلح غیردولتی اجازه فعالیت نخواهد داشت.
در این بیانیه مشترک تاکید شده است که این اقدامات میتواند راه را برای دستیابی به یک توافق جامع صلح و امنیت میان لبنان و اسرائیل هموار کند.
سه طرف همچنین اعلام کردند که آینده روابط لبنان و اسرائیل باید تنها توسط دولتهای حاکم دو کشور تعیین شود و هرگونه تلاش از سوی دولتها یا بازیگران غیردولتی برای تاثیرگذاری بر آینده لبنان را رد کردند؛ عبارتی که بهطور ضمنی متوجه نقش حزبالله و حامیان منطقهای آن تلقی میشود.
اسرائیل و لبنان در این بیانیه تاکید کردند که «قصد خصمانهای» نسبت به یکدیگر ندارند و متعهد شدند مذاکرات مستقیم را برای اعتمادسازی، حل اختلافات باقیمانده و حرکت به سمت یک توافق فراگیر ادامه دهند.
بخش مهم دیگری از مذاکرات به تدوین یک چارچوب امنیتی مشترک اختصاص داشت؛ چارچوبی که بر پایه گفتوگوهای انجامشده در پنتاگون در ۲۹ مه [۸ خرداد] شکل گرفته و هدف آن تضمین پایدار حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی لبنان و اسرائیل عنوان شده است. در این چارچوب، خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی و جلوگیری از بازسازی و احیای آنها به عنوان یکی از اهداف اصلی مطرح شده است.
در یکی از صریحترین بخشهای بیانیه، آمریکا، لبنان و اسرائیل حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و آنچه «اقدامات بیثباتکننده تهران در خاورمیانه» خوانده شده را محکوم کردند. در این بخش از حمایت حکومت ایران از نیروهای نیابتی و سایر اقدامات تهاجمی به عنوان عوامل تهدیدکننده ثبات منطقه نام برده شده است.
واشینگتن همچنین تاکید کرد که هرگونه توافق برای پایان درگیریها باید مستقیماً میان دولتهای لبنان و اسرائیل و با میانجیگری آمریکا حاصل شود و از طریق هیچ کانال یا روند موازی دیگری دنبال نخواهد شد.
آمریکا در عین حال بر ادامه حمایت از ارتش لبنان برای گسترش کنترل دولت بر سراسر خاک این کشور تاکید کرد. در بیانیه به اظهارات دوم ژوئن [۱۲ خرداد] مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اشاره شده که گفته بود: «حزبالله تنها دشمن اسرائیل و آمریکا نیست، بلکه دشمن لبنان نیز هست.»
اسرائیل نیز در این بیانیه اعلام کرد که امنیت و حفظ تمامیت ارضی این کشور تنها از طریق خلع سلاح حزبالله و برچیدن زیرساختهای نظامی آن در سراسر لبنان امکانپذیر است. مقامهای اسرائیلی همچنین بر اهمیت مذاکرات مستقیم تحت رهبری آمریکا برای دستیابی به صلح پایدار تاکید کردند.
در مقابل، دولت لبنان بر ضرورت احترام متقابل به مرزهای بینالمللی، اجرای کامل توافق توقف درگیریها و حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تاکید کرد و متعهد شد با کمک آمریکا توانایی ارتش لبنان را برای اعمال کنترل مؤثر در سراسر کشور افزایش دهد.
طبق این بیانیه، مذاکرات سیاسی و امنیتی میان دو طرف در هفته منتهی به ۲۲ ژوئن [۱ تیر] از سر گرفته خواهد شد و ایالات متحده نیز تا آن زمان به تسهیل ارتباطات و میانجیگری میان لبنان و اسرائیل ادامه خواهد داد.
این بیانیه یکی از صریحترین مواضع مشترک آمریکا، لبنان و اسرائیل درباره آینده حزبالله و ساختار امنیتی لبنان در سالهای اخیر به شمار میرود و نشان میدهد که خلع سلاح این گروه و گسترش کنترل ارتش لبنان به جنوب کشور به محور اصلی مذاکرات پس از جنگ تبدیل شده است.
رویترز به نقل از یک بیانیه مشترک آمریکا اعلام کرد لبنان و اسرائیل بر سر برقراری آتشبس به توافق رسیدهاند. این بیانیه پس از مذاکرات انجامشده در واشنگتن و از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده است.
بر اساس این گزارش، این توافق در چارچوب تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشهای نظامی میان دو طرف حاصل شده است. جزئیات بیشتری از مفاد توافق در این مرحله منتشر نشده است.
این خبر در شرایطی منتشر میشود که در ماههای اخیر تنشهای مرزی و درگیریهای پراکنده میان دو طرف شدت گرفته بود.
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