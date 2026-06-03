ژوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات غیرنظامی در کویت و بحرین، از جمله فرودگاه بین‌المللی کویت، را محکوم کرد.

او این حملات را نقض حاکمیت دو کشور و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل دانست.

رییس‌جمهوری لبنان همچنین همبستگی کشورش را با کویت و بحرین اعلام کرد و خواستار تلاش برای جلوگیری از پیامدهای بیشتر و کاهش تنش در منطقه شد.