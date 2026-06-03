احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین را محکوم کرد و خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط این حملات شد.
او هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی و مراکز حیاتی را نقض جدی حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل دانست و گفت این حملات امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند.
دبیرکل اتحادیه عرب همچنین با اشاره به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن شماری از افراد، این اقدامات را تشدید خطرناک تنشها توصیف کرد و نسبت به پیامدهای ادامه آن هشدار داد.
اتحادیه عرب همبستگی کامل خود را با کویت و بحرین اعلام کرد و حمایت از اقدامهای این دو کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود را مورد تاکید قرار داد.
ژوزف عون، رییسجمهوری لبنان، حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات غیرنظامی در کویت و بحرین، از جمله فرودگاه بینالمللی کویت، را محکوم کرد.
او این حملات را نقض حاکمیت دو کشور و مغایر با اصول حقوق بینالملل دانست.
رییسجمهوری لبنان همچنین همبستگی کشورش را با کویت و بحرین اعلام کرد و خواستار تلاش برای جلوگیری از پیامدهای بیشتر و کاهش تنش در منطقه شد.
به گزارش رویترز، سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا پیشنهاد داده ماموریت دریایی «آسپیدس» این اتحادیه نقش اصلی در پاکسازی مینهای تنگه هرمز را «در صورت فراهم بودن شرایط» بر عهده بگیرد. این اقدام به عنوان سهم اروپا در ابتکاری به رهبری فرانسه و بریتانیا مطرح شده است.
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در یادداشتی به تاریخ ۲۲ خرداد نوشت «وضعیت ایجاب میکند اتحادیه سهمی معنادار» در یک ائتلاف موردی به رهبری فرانسه و بریتانیا داشته باشد؛ ائتلافی که قرار است پس از فراهم شدن شرایط و جدا از طرفهای درگیر اجرایی شود.
در این یادداشت که میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا توزیع شده، پیشنهاد شده است ماموریت دریایی آسپیدس مسئولیت نقش اصلی در پاکسازی مینها در تنگه هرمز را به عنوان سهم اتحادیه اروپا در تلاشهای ائتلاف فرانسه و بریتانیا بر عهده گیرد.
تغییر در ماموریت آسپیدس مستلزم اجماع کامل ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است و هنوز مشخص نیست این کشورها از چنین تغییری حمایت خواهند کرد یا نه.
مقامهای لبنان اعلام کردند حملات پهپادی اسرائیل روز چهارشنبه در جنوب این کشور دستکم شش کشته بر جا گذاشت و خودرویی را در جنوب بیروت هدف قرار داد. همزمان، ارتش اسرائیل اعلام کرد یک «پرنده متخاصم» را که احتمالا از سوی حزبالله شلیک شده بود، رهگیری کرده است.
این حملات با وجود توافقی که با میانجیگری آمریکا اعلام شد ادامه یافته است.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در یکی از حملات در نزدیکی شهر صور، شش نفر کشته شدند. در حملهای دیگر در منطقه خلده در جنوب بیروت نیز دو نفر زخمی شدند.
دولت قطر در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به اهداف غیرنظامی در کویت و بحرین را بهشدت محکوم کرد و آن را نقض جدی حاکمیت این دو کشور دانست.
در این بیانیه آمده است این حملات نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آنها، همچنین اصول حقوق بینالملل بشردوستانه به شمار میرود.
وزارت خارجه قطر بر رد کامل هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی تاکید و ضرورت دور نگه داشتن منطقه از پیامدهای حملات غیرموجه و کاهش تنشها برای بازگرداندن امنیت و ثبات منطقهای و جهانی را برجسته کرد.
این وزارتخانه همچنین همبستگی کامل قطر با کویت و بحرین را اعلام و از همه اقداماتی که این دو کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود اتخاذ میکنند، حمایت کرد.
سایت هراناگزارش داد شادی (خدیجه) شادمان، از بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان، پنج ماه است به صورت بلاتکلیف در زندان اوین نگهداری میشود.
بر اساس این گزارش، او در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از یک ماه نگهداری در بازداشتگاهی در شرق تهران، ۹ بهمن به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
هرانا نوشت جلسه رسیدگی به اتهامات او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شده است.
یک منبع مطلع به هرانا گفت شادمان پس از بازداشت چند روز را در سلول انفرادی گذراند و سپس به بندی منتقل شد که برخی دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات در آن نگهداری میشدند.