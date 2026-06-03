آیا رییس جدید موساد، مسیر تلاش برای تغییر رژیم در ایران را ادامه خواهد داد؟
رومن گافمن، رییس جدید موساد، سهشنبه ۱۲ خرداد در مراسم آغاز کار رسمی خود تاکید کرد کارزار اسرائیل علیه تهران هنوز پایان نیافته است. چند کارشناس به ایراناینترنشنال گفتند گافمن فردی بسیار سختگیر و سرسخت در قبال جمهوری اسلامی است و انتظار میرود مسیر کنونی در قبال تهران تشدید شود.
رییس پیشین موساد و نخستوزیر اسرائیل نیز در این مراسم، آشکارا از تغییر رژیم در ایران به عنوان هدفی دستیافتنی سخن گفتند.
گافمن در مراسم معارفه خود متعهد شد که عملیات پنهانی موساد علیه جمهوری اسلامی و متحدانش را ادامه دهد.
او گفت اقدامات اسرائیل علیه رژیم ایران و شبکه منطقهای آن، توازن قدرت در خاورمیانه را تغییر داده است.
گافمن افزود: «اما کار هنوز تمام نشده است. قلب موساد در عملیات مخفیانه علیه اهدافش میتپد. ما به هر قیمتی از این ماموریت محافظت خواهیم کرد.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز گفت نظام حاکم بر ایران سرانجام از میان خواهد رفت.
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