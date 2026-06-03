دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در مصاحبه‌ای که چهارشنبه از پادکست «پاد فورس وان» پخش شد، گفت که در پی ادامه درگیری‌های اسرائیل با لبنان، گفت‌وگویی تند با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، داشته است.

او در پاسخ به سوالی درباره گزارش‌ها مبنی‌ بر تنش در این گفت‌وگوی تلفنی گفت: «بله، داشتم. نمی‌گویم عصبانی بودم. کمی از این‌که او مدام با لبنان درگیر می‌شود، دلخور بودم.»

ترامپ در عین حال تاکید کرد با نتانیاهو روابط بسیار خوبی دارد.