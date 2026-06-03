دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده به دلیل «موفقیت» کارزار نظامی در ایران، نیازی به حضور نیروهای زمینی در داخل خاک این کشور ندارد.
او در مصاحبهای با پادکست نیویورک پست که چهارشنبه منتشر شد، گفت: «اکنون به نیروی زمینی نیاز نداریم. با بمباران، بخش زیادی از توان نظامی آنها را از بین بردیم و کسی را روی زمین مستقر نکردیم.»
ترامپ افزود: «اگر بتوانید از آن اجتناب کنید، نمیخواهید چنین کاری انجام دهید.»
کانال ۱۱ اسرائیل گزارش داد آمریکا و لبنان در حال تدوین طرحی برای تقویت و آموزش ارتش لبنان هستند تا این نیرو در آینده مسئولیت مقابله با حزبالله را بر عهده بگیرد. همزمان هیاتهایی از اسرائیل و لبنان در واشینگتن مذاکراتی را با محور بررسی راهکارهای خلع سلاح حزبالله آغاز کردند. جزییات بیشتر با بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال:
شهروندان در گفتوگو با ایراناینترنشنال از افزایش شدید هزینههای درمان و ناکارآمدی بیمهها گفتند و تاکید کردند که به دلیل گرانی خدمات پزشکی و دارو، حتی توان مراجعه به دندانپزشکی یا تهیه نسخه ماهانه خود را ندارند.
گفتوگو با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال:
ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه بر فراز کویت رهگیری شدهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مصاحبهای که چهارشنبه از پادکست «پاد فورس وان» پخش شد، گفت که در پی ادامه درگیریهای اسرائیل با لبنان، گفتوگویی تند با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، داشته است.
او در پاسخ به سوالی درباره گزارشها مبنی بر تنش در این گفتوگوی تلفنی گفت: «بله، داشتم. نمیگویم عصبانی بودم. کمی از اینکه او مدام با لبنان درگیر میشود، دلخور بودم.»
ترامپ در عین حال تاکید کرد با نتانیاهو روابط بسیار خوبی دارد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره سرعت تحولات مذاکرات نوشت جمهوری اسلامی در روزهای گذشته هیچ پاسخی به متن تفاهم پیشنهادی آمریکا نداده است.
بر اساس این گزارش، بهدلیل حملات اسرائیل به لبنان، تبادل متن از طریق واسطهها نیز تا زمانی که شروط جمهوری اسلامی درباره لبنان تامین شود، تعلیق شده است.
ترامپ پیشتر اعلام کرده بود گزارشها درباره توقف گفتوگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی نادرست است و مذاکرات بهطور مستمر ادامه دارد. او گفت زمان آن رسیده که تهران به هر شکل توافقی انجام دهد و افزود این روند ۴۷ سال ادامه داشته و دیگر نمیتواند ادامه یابد.