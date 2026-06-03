جمعی از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی در نامهای خطاب به مجتبی خامنهای با تاکید بر «خونخواهی و انتقام خون» علی خامنهای و فرماندهان سپاه پاسداران، خواستار افزایش برد موشکهای جمهوری اسلامی تا کاخ سفید شدند.
در این بیانیه آمده است: «از نیروهای نظامی و صنایع دفاعی خود آنقدر حمایت خواهیم کرد تا روزی برد موشکهایمان به دفتر کار قاتلان خامنهای برسد.»
نمایندگان امضاکننده همچنین خواستار برگشتناپذیر شدن وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ، بطلان هرگونه مذاکره درباره توانمندیهای هستهای، مطالبه کامل غرامت خسارتهای مادی و معنوی جنگ، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و تنبیه «متجاوزان به گونهای شدند که امکان تکرار حملات از میان برود.»
پیامهای ارسالی شهروندان به ایران اینترنشنال حاکی از آن است که مقامهای حکومت همچنان سیاست بهکارگیری کودکان برای مقاصد نظامی و تسلیحاتی از جمله ایستبازرسیها را ادامه میدهند. همزمان نهادهای نظامی اقدام به جذب کودکان و دانشآموزان در «مدارس پلیس» کردهاند.
بحران اقتصادی و تمرکز حکومت روی پایگاهسازی
یک شهروند از فریدونکنار در پیام خود با اشاره به بحران اقتصادی و معیشتی نوشت: «رکود، تورم، فقر و فلاکت بیداد میکند و این نشانه فروپاشی اقتصادی است. با بچههای ۱۰ تا ۱۲ ساله ایست بازرسی راه انداختهاند و با غذا و پرداخت هزینه، دور میدانهای شهر افراد را جمع میکنند تا قدرتنمایی کنند.»
این سیاست در حالی پیش میرود که بحران آموزش و بلاتکلیفی و فشار روانی در مدارس بهدلیل مشخص نبودن شیوه و چگونگی برگزاری امتحانات نهایی و همچنین کنکور موجب اعتراضات در تهران و شهرهای دیگر شده است.
مخاطبی دیگر از استان تهران نیز در زمینه سوءاستفاده از کودکان نوشته است: «همه ایست بازرسیهای شهریار شده بچههای زیر ۱۶ سال با یک چراغقوه دستشان، واقعا خنده داره.»
ایستگاههای آموزش نظامی در تجمعات
مقامهای جمهوری اسلامی همچنین از کودکان و دانشآموزان در تجمعات حکومتی استفاده کردهاند. در این تجمعات ایستگاههایی برپا شده که در آن اسلحه به دست کودکان داده میشود تا کار با آن را بیاموزند.
یک شهروند از تهران در این زمینه نوشت: «چند نفر بچه ایستبازرسی گذاشتهاند و اصلا معلوم نیست دنبال چه هستند. ایستگاه صلواتی هم راه انداختهاند و به امتی که در خانهاش چای پیدا نمیشود، چای میدهند. طرفدارانشان همینقدر ارزان هستند.»
این اقدام در استانهای دیگر نیز روایت شده است. یک مخاطب از استان هرمزگان نوشت: «ایست بازرسی در ورودی شهر بستک هرمزگان هرشب ساعت ۱ تفنگ دست بچهها میدهند.»
شهروندی از کلاردشت مازندران نیز از تحویل و آموزش کار با اسلحه به کودکان در کلاردشت روایت کرده است.
این سیاست جمهوری اسلامی نقض کنوانسیونهای بینالمللی حقوق کودک به شمار میرود.
سابقه طولانی استفاده از کودکان در جمهوری اسلامی
استفاده از کودکان برای اهداف نظامی و امنیتی در جمهوری اسلامی سابقهای چند دههای دارد. در جریان جنگ هشتساله با عراق هزاران نوجوان به جبههها اعزام شدند و برخی از آنها در عملیاتهای نظامی جان خود را از دست دادند. همچنین در سالهای پس از جنگ، آموزشهای نظامی در قالب درس «آمادگی دفاعی» و فعالیتهای بسیج دانشآموزی در مدارس ادامه یافته است.
جذب کودکان از طریق ساختارهای آموزشی
بسیج دانشآموزی و بسیج دانشجویی از جمله نهادهایی هستند که سالها در مدارس و دانشگاهها به جذب نیرو پرداختهاند.
از منظر حقوق بشری، گره زدن آموزش رسمی با فعالیتهای نظامی و شبهنظامی میتواند زمینه عادیسازی خشونت و نظامیگری در میان کودکان و نوجوانان را فراهم کند.
کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته، دولتها را موظف میکند کودکان را از مشارکت در فعالیتهای نظامی و امنیتی دور نگه دارند و محیطی امن برای رشد و آموزش آنان فراهم کنند.
نظامیسازی فضای عمومی
در ماههای اخیر علاوه بر ایستبازرسیها، تصاویر متعددی از نمایش موشکها، تجهیزات نظامی، قایقهای تندرو سپاه و سلاحهای سبک و سنگین در فضاهای عمومی، مدارس، تجمعات حکومتی و برنامههای رسانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
فعالان حقوق کودک این اقدامات را بخشی از روند «نظامیسازی فضای عمومی» و عادیسازی حضور سلاح در زندگی روزمره کودکان ارزیابی میکنند.
برنامهریزی برای سرکوب سالهای آبنده
استفاده روزافزون از کودکان و نوجوانان در فعالیتهای حکومتی، ایستبازرسیها و برنامههای نظامی میتواند نشانه تلاش جمهوری اسلامی برای بازتولید نیروهای ایدئولوژیک و تربیت نسل آیندهای از نیروهای وفادار و سرکوبگر به شمار رود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به سیانان گفت حمله پهپادی ۲۷ اردیبهشت به نیروگاه هستهای براکه در ابوظبی کاملا هدفمند بوده و عاملان آن میدانستند چه میکنند. او پس از بازدید از محل، این حمله را عملیاتی دقیق توصیف کرد.
مقامهای امارات متحده عربی اعلام کردند این حمله با هدف مختل کردن فعالیت نیروگاه انجام شد، اما تاسیسات به فعالیت عادی ادامه میدهد و سطح ایمنی پرتویی تحت تاثیر قرار نگرفت. وزارت دفاع امارات نیز گفت در این حمله دو پهپاد رهگیری شدند و پهپاد سوم به یک ژنراتور برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه اصابت کرد.
گروسی همچنین به اسکاینیوز گفت آژانس اطلاعات کافی درباره میزان دقیق ذخایر اورانیوم ایران در اختیار ندارد، اما میداند این مواد در همان محلهای پیشین نگهداری میشوند. او افزود دسترسی به این مکانها پس از حملات ۱۲ روزه گذشته بسیار محدود و دشوار شده است، هرچند غیرممکن نیست.
او گفت انتقال این مواد از نظر فنی ممکن است، اما پیچیده است و کشورهایی از جمله قزاقستان، روسیه، چین و فرانسه برای دریافت احتمالی این ذخایر ابراز علاقه کردهاند. گروسی گفت در صورت بروز حادثه، پیامدهای پرتویی میتواند گسترده باشد و جامعه جهانی باید از خطرات احتمالی آگاه باشد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مصاحبهای که چهارشنبه از پادکست «پاد فورس وان» پخش شد، تایید کرد که در پی ادامه درگیریهای اسرائیل با لبنان، گفتوگویی تند طی تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، داشته است.
گفتوگو با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بینالملل:
در حالی که جمهوری اسلامی پس از هفتهها تنش نظامی و آتشبس شکننده با تشدید بحران اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، موج تازهای از فشار بر شهروندان، بهویژه زنان، برای رعایت حجاب اجباری آغاز شده است.
گفتوگو با فرزاد فتاحی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال:
دهها پیام رسیده به ایراناینترنشنال از افزایش هزینههای دارو و درمان و در مقابل، کاهش پوشش بیمهای خبر میدهند. بحران بیمه در ایران بسیاری از بیماران را ناچار کرده است روند درمان خود را متوقف یا از مراجعه به پزشک و انجام آزمایشهای ضروری، صرفنظر کنند.
بسیاری از شهروندان با وجود پرداخت حق بیمه، همچنان ناچارند بخش عمده هزینههای درمانشان را شخصا پرداخت کنند. برخی نیز میگویند بیمهها از پوشش هزینههای درمانی، دارو، آزمایشها و خدمات تخصصی، ناتوان شدهاند.
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