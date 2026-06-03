سپاه پاسداران در پیامی به مناسبت سالمرگ روح‌الله خمینی اعلام کرد «دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی» است که به گفته این نهاد، ملت ایران و نیروهای مسلح در میدان تحمیل کرده‌اند؛ به‌ویژه در عرصه مدیریت و کنترل تنگه هرمز.

در این بیانیه آمده است: «مقاومت تا نابودی کامل توطئه‌های استکباری، اخراج بیگانگان از غرب آسیا و آزادی قدس شریف با نابودی رژیم صهیونیستی، مقتدرانه ادامه خواهد یافت.»

سپاه پاسداران همچنین بر ادامه آنچه «مقاومت» خواند، تاکید کرد و آن را بخشی از راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی دانست.