وزارت خارجه کویت اعلام کرد حماد سلیمان المشعان، معاون وزیر خارجه این کشور، حامد حمید یعقوبی‌فر، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در کویت، را احضار و یادداشت اعتراضی رسمی درباره حملات اخیر به خاک کویت به او ابلاغ کرده است.

کویت همچنین تصمیم خود برای کاهش شمار کارکنان سفارت جمهوری اسلامی را اعلام و دو عضو هیات دیپلماتیک جمهوری اسلامی را «عنصر نامطلوب» معرفی کرد. به این دو دیپلمات دستور داده شده ظرف ۲۴ ساعت خاک کویت را ترک کنند.

مقام‌های کویت گفتند این اقدام در پی حملات موشکی و پهپادی بامداد چهارشنبه ۱۳ خرداد انجام شد که تاسیسات غیرنظامی از جمله فرودگاه بین‌المللی کویت را هدف قرار داد و به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دست‌کم ۶۳ نفر منجر شده است.