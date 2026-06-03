بر اساس سندی که رویترز چهارشنبه ۱۳ خرداد به آن دست یافته، این طرح به‌عنوان سهم اروپا در ابتکار مشترک تحت رهبری فرانسه و بریتانیا در خصوص تنگه هرمز مطرح شده است.

با این حال، در سند سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که تاریخ آن به پنجم خرداد بازمی‌گردد، اجرای این طرح به «فراهم شدن شرایط» منوط شده است.

در این سند آمده است وضعیت موجود ایجاب می‌کند اتحادیه اروپا «سهمی معنادار» در ائتلاف موقت به رهبری فرانسه و بریتانیا در تنگه هرمز داشته باشد؛ ائتلافی که «پس از فراهم شدن شرایط و به‌صورت مستقل از طرف‌های درگیر در جنگ» عملیاتی خواهد شد.

سرویس اقدام خارجی (EEAS) بازوی دیپلماتیک اتحادیه اروپا به شمار می‌رود که مسئولیت هماهنگی سیاست خارجی، امنیتی و مدیریت روابط بین‌المللی این اتحادیه با کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی را عهده‌دار است.

رویترز در ادامه نوشت هرگونه تغییر در ماموریت و اختیارات آسپیدس نیازمند موافقت تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است و هنوز مشخص نیست که اعضای این بلوک از چنین پیشنهادی حمایت خواهند کرد یا خیر.

آسپیدس ماموریت دریایی دفاعی اتحادیه اروپا است که از فوریه ۲۰۲۴ با هدف حفاظت از کشتی‌های تجاری و تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و آب‌های منطقه در برابر حملات حوثی‌های یمن آغاز به کار کرد.

به‌دنبال آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و حملات سپاه پاسداران به شناورها در منطقه، کشتیرانی در تنگه هرمز با اختلال روبه‌رو شده است. این تحولات به نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای ناوبری در منطقه دامن زده و به رشد قیمت انرژی در بازارهای جهانی انجامیده است.

سپاه پاسداران ۱۳ خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد دشمن چاره‌ای جز پذیرش «قواعد جدید» میدان، به‌ویژه در زمینه مدیریت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، نخواهد داشت.

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نقش مین‌های احتمالی در معادلات تنگه هرمز

در هفته‌های اخیر، گمانه‌زنی‌های متعددی درباره احتمال مین‌گذاری در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی مطرح شده است.

با این حال، شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز ۹ خرداد گزارش داد ارتش آمریکا تاکنون این گمانه‌زنی‌ها را تایید نکرده است.

بر اساس این گزارش، در جریان عملیات جست‌وجو با استفاده از پهپادهای زیرآبی، سامانه‌های رباتیک و هواپیماهای سرنشین‌دار و بدون سرنشین، برخی اشیای مشابه مین شناسایی شده‌اند، اما هیچ‌یک از این موارد تاکنون به‌عنوان مین دریایی به تایید قطعی ارتش آمریکا نرسیده‌اند.

پیش‌تر کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا و امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، اعلام کرده بودند این دو کشور قصد دارند رهبری یک ماموریت چندملیتی را به‌منظور تامین امنیت مسیرهای کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بر عهده بگیرند.

۱۱ خرداد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نسبت به هرگونه مداخله احتمالی ناتو در تحولات تنگه هرمز هشدار داد و گفت: «هر اقدامی که منجر به پیچیده‌تر شدن وضعیت شود، قطعا عاقلانه نیست.»

چشم‌انداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، به‌دلیل تداوم اختلافات بر سر بحران تنگه هرمز ، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و مناقشه لبنان با ابهامات جدی روبه‌رو است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، ۱۲ خرداد اعلام کرد هیات آمریکایی پیشنهادی مبنی بر رفع تحریم‌ها در ازای بازگشایی تنگه هرمز به حکومت ایران ارائه نکرده است .

او بار دیگر تاکید کرد هرگونه رفع تحریم‌ منوط به برچیده شدن برنامه هسته‌ای تهران است.

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند.