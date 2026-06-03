به گزارش رویترز، سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا پیشنهاد داده ماموریت دریایی «آسپیدس» این اتحادیه نقش اصلی در پاکسازی مینهای تنگه هرمز را «در صورت فراهم بودن شرایط» بر عهده بگیرد. این اقدام به عنوان سهم اروپا در ابتکاری به رهبری فرانسه و بریتانیا مطرح شده است.
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در یادداشتی به تاریخ ۲۲ خرداد نوشت «وضعیت ایجاب میکند اتحادیه سهمی معنادار» در یک ائتلاف موردی به رهبری فرانسه و بریتانیا داشته باشد؛ ائتلافی که قرار است پس از فراهم شدن شرایط و جدا از طرفهای درگیر اجرایی شود.
در این یادداشت که میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا توزیع شده، پیشنهاد شده است ماموریت دریایی آسپیدس مسئولیت نقش اصلی در پاکسازی مینها در تنگه هرمز را به عنوان سهم اتحادیه اروپا در تلاشهای ائتلاف فرانسه و بریتانیا بر عهده گیرد.
تغییر در ماموریت آسپیدس مستلزم اجماع کامل ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است و هنوز مشخص نیست این کشورها از چنین تغییری حمایت خواهند کرد یا نه.
مقامهای لبنان اعلام کردند حملات پهپادی اسرائیل روز چهارشنبه در جنوب این کشور دستکم شش کشته بر جا گذاشت و خودرویی را در جنوب بیروت هدف قرار داد. همزمان، ارتش اسرائیل اعلام کرد یک «پرنده متخاصم» را که احتمالا از سوی حزبالله شلیک شده بود، رهگیری کرده است.
این حملات با وجود توافقی که با میانجیگری آمریکا اعلام شد ادامه یافته است.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در یکی از حملات در نزدیکی شهر صور، شش نفر کشته شدند. در حملهای دیگر در منطقه خلده در جنوب بیروت نیز دو نفر زخمی شدند.
دولت قطر در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به اهداف غیرنظامی در کویت و بحرین را بهشدت محکوم کرد و آن را نقض جدی حاکمیت این دو کشور دانست.
در این بیانیه آمده است این حملات نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آنها، همچنین اصول حقوق بینالملل بشردوستانه به شمار میرود.
وزارت خارجه قطر بر رد کامل هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی تاکید و ضرورت دور نگه داشتن منطقه از پیامدهای حملات غیرموجه و کاهش تنشها برای بازگرداندن امنیت و ثبات منطقهای و جهانی را برجسته کرد.
این وزارتخانه همچنین همبستگی کامل قطر با کویت و بحرین را اعلام و از همه اقداماتی که این دو کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود اتخاذ میکنند، حمایت کرد.
سایت هراناگزارش داد شادی (خدیجه) شادمان، از بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان، پنج ماه است به صورت بلاتکلیف در زندان اوین نگهداری میشود.
بر اساس این گزارش، او در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از یک ماه نگهداری در بازداشتگاهی در شرق تهران، ۹ بهمن به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
هرانا نوشت جلسه رسیدگی به اتهامات او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شده است.
یک منبع مطلع به هرانا گفت شادمان پس از بازداشت چند روز را در سلول انفرادی گذراند و سپس به بندی منتقل شد که برخی دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات در آن نگهداری میشدند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام فتحالله آوری، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی چهارشنبه ۱۳ خرداد نوشت این زندانی سیاسی به اتهام «قتل عمد» یک مامور فرماندهی انتظامی با درجه سرگردی به نام محمودجواد بخشیان در شهر همدان به اعدام محکوم شده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه با تکرار روایت مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در ماههای گذشته، بار دیگر معترضان را «اغتشاشگر» و «اوباش» خواند و افزود تعدادی از آنها در جریان اعتراضات ۱۸ دی، به سمت ماموران انتظامی در همدان حملهور شدند.
بر اساس این گزارش، ماموران حکومت «بدون سلاح» و با هدف «حفظ امنیت مردم» در محل حضور داشتند و در جریان «کودتای صهیونیستی»، هدف حمله «اغتشاشگران» قرار گرفتند.
میزان نوشت بخشیان در جریان این درگیریها بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان، بهدلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.
جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش خود، هیچ اشارهای به زمان بازداشت آوری، روند رسیدگی قضایی، تاریخ صدور حکم اعدام و همچنین زمان اجرای آن نکرده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها زندانی سیاسی را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۱۱ خرداد، جمهوری اسلامی مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، از معترضان دیماه، را به اتهام «آتش زدن» یک مسجد در تهران اعدام کرد.
روایت میزان از پرونده آوری
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه، آوری را «متهم اصلی» قتل سرگرد فرماندهی انتظامی معرفی کرد و گزارش داد در بازرسی از محل اقامت او، «آلت قتاله (چاقو)، هودی مشکی آغشته به خون و همان کتانی سفیدرنگی که در تصاویر دوربینهای مداربسته محل حادثه مشاهده شده بود»، به دست آمد.
میزان در گزارش خود هیچ مستنداتی در خصوص اتهامات منتسب به این زندانی سیاسی ارائه نکرد و تنها نوشت او پس از دستگیری، اتهامات را «بهصراحت و با ذکر جزییات پذیرفت».
خبرگزاری قوه قضاییه در حالی به «اعتراف» آوری اشاره میکند که در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
هرچند این رسانه ماموران سرکوب جمهوری اسلامی را «بدون سلاح» توصیف کرده است، اما تصاویر منتشرشده، روایتهای شاهدان و گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که نیروهای حکومتی با استفاده از سلاح گرم و در چارچوب عملیاتی سازمانیافته و از پیش طراحیشده، به سرکوب و کشتار شهروندان در اعتراضات دیماه دست زدند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است چهارشنبه ۱۳ خرداد صدای چند انفجار در بندرعباس شنیده شد که موجب لرزش پنجرهها و خانهها شد. این انفجارها حدود ساعت ۱۳:۴۵ به وقت محلی رخ داد.
پیشتر رسانههای ایران به نقل از معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان از انجام عملیات «انهدام مهمات عملنکرده» و احتمال شنیده شدن صدای شدید انفجار خبر داده بودند.
استانداری هرمزگان اعلام کرد صدای انفجار در قشم و بندرعباس ناشی از انهدام مهمات عملنکرده جنگی بوده است.