سایت هراناگزارش داد شادی (خدیجه) شادمان، از بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان، پنج ماه است به صورت بلاتکلیف در زندان اوین نگهداری میشود.
بر اساس این گزارش، او در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از یک ماه نگهداری در بازداشتگاهی در شرق تهران، ۹ بهمن به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
هرانا نوشت جلسه رسیدگی به اتهامات او در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شده است.
یک منبع مطلع به هرانا گفت شادمان پس از بازداشت چند روز را در سلول انفرادی گذراند و سپس به بندی منتقل شد که برخی دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات در آن نگهداری میشدند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام فتحالله آوری، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی چهارشنبه ۱۳ خرداد نوشت این زندانی سیاسی به اتهام «قتل عمد» یک مامور فرماندهی انتظامی با درجه سرگردی به نام محمودجواد بخشیان در شهر همدان به اعدام محکوم شده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه با تکرار روایت مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در ماههای گذشته، بار دیگر معترضان را «اغتشاشگر» و «اوباش» خواند و افزود تعدادی از آنها در جریان اعتراضات ۱۸ دی، به سمت ماموران انتظامی در همدان حملهور شدند.
بر اساس این گزارش، ماموران حکومت «بدون سلاح» و با هدف «حفظ امنیت مردم» در محل حضور داشتند و در جریان «کودتای صهیونیستی»، هدف حمله «اغتشاشگران» قرار گرفتند.
میزان نوشت بخشیان در جریان این درگیریها بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان، بهدلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.
جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش خود، هیچ اشارهای به زمان بازداشت آوری، روند رسیدگی قضایی، تاریخ صدور حکم اعدام و همچنین زمان اجرای آن نکرده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها زندانی سیاسی را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۱۱ خرداد، جمهوری اسلامی مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، از معترضان دیماه، را به اتهام «آتش زدن» یک مسجد در تهران اعدام کرد.
روایت میزان از پرونده آوری
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه، آوری را «متهم اصلی» قتل سرگرد فرماندهی انتظامی معرفی کرد و گزارش داد در بازرسی از محل اقامت او، «آلت قتاله (چاقو)، هودی مشکی آغشته به خون و همان کتانی سفیدرنگی که در تصاویر دوربینهای مداربسته محل حادثه مشاهده شده بود»، به دست آمد.
میزان در گزارش خود هیچ مستنداتی در خصوص اتهامات منتسب به این زندانی سیاسی ارائه نکرد و تنها نوشت او پس از دستگیری، اتهامات را «بهصراحت و با ذکر جزییات پذیرفت».
خبرگزاری قوه قضاییه در حالی به «اعتراف» آوری اشاره میکند که در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
هرچند این رسانه ماموران سرکوب جمهوری اسلامی را «بدون سلاح» توصیف کرده است، اما تصاویر منتشرشده، روایتهای شاهدان و گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که نیروهای حکومتی با استفاده از سلاح گرم و در چارچوب عملیاتی سازمانیافته و از پیش طراحیشده، به سرکوب و کشتار شهروندان در اعتراضات دیماه دست زدند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است چهارشنبه ۱۳ خرداد صدای چند انفجار در بندرعباس شنیده شد که موجب لرزش پنجرهها و خانهها شد. این انفجارها حدود ساعت ۱۳:۴۵ به وقت محلی رخ داد.
پیشتر رسانههای ایران به نقل از معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان از انجام عملیات «انهدام مهمات عملنکرده» و احتمال شنیده شدن صدای شدید انفجار خبر داده بودند.
استانداری هرمزگان اعلام کرد صدای انفجار در قشم و بندرعباس ناشی از انهدام مهمات عملنکرده جنگی بوده است.
سپاه پاسداران در پیامی به مناسبت سالمرگ روحالله خمینی اعلام کرد «دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی» است که به گفته این نهاد، ملت ایران و نیروهای مسلح در میدان تحمیل کردهاند؛ بهویژه در عرصه مدیریت و کنترل تنگه هرمز.
در این بیانیه آمده است: «مقاومت تا نابودی کامل توطئههای استکباری، اخراج بیگانگان از غرب آسیا و آزادی قدس شریف با نابودی رژیم صهیونیستی، مقتدرانه ادامه خواهد یافت.»
سپاه پاسداران همچنین بر ادامه آنچه «مقاومت» خواند، تاکید کرد و آن را بخشی از راهبرد منطقهای جمهوری اسلامی دانست.
عبدالله السند، سخنگوی وزارت بهداشت کویت، در بیانیهای اعلام کرد ۶۳ نفر در پی حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در بامداد چهارشنبه زخمی شدند و تاکنون هفت عمل جراحی پیچیده و فوری انجام شده است.
وزارت خارجه کویت پیشتر اعلام کرده بود یک نفر در جریان این حملات کشته شده است.
به گفته السند، طرحهای اضطراری فعال و سطح آمادهباش در همه مراکز درمانی افزایش یافته و کادرهای پزشکی، پرستاری و فنی از نخستین ساعات حادثه در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند.
وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت، از جمله هدف قرار دادن فرودگاه کویت و برخی تاسیسات حیاتی، را محکوم کرد. در این حملات یک نفر کشته و دستکم ۶۳ نفر زخمی شدند.
در این بیانیه آمده است این اقدامات نقض آشکار حاکمیت بحرین و کویت و مغایر با قوانین بینالمللی، منشور سازمان ملل و قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت در سال ۲۰۲۶ است و امنیت و ثبات منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد.
عربستان یعودی همچنین همبستگی خود را با بحرین و کویت اعلام کرد و با دولت و مردم کویت در پی کشته شدن یک نفر ابراز همدردی کرد.