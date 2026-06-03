نام «تریوندا» از یک واژه اسپانیایی به معنای «سه موج» گرفته شده و اشاره‌ای به سه کشور میزبان این دوره از مسابقات، یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا دارد. با این حال، مهم‌ترین ویژگی این توپ به فناوری به‌کاررفته در آن مربوط می‌شود.

تریوندا یک توپ هوشمند است که درون آن حسگری ویژه تعبیه شده است. این حسگر با شبکه‌ای از سنسورهای نصب‌شده در ورزشگاه‌ها ارتباط دارد و می‌تواند اطلاعات مربوط به حرکت توپ را با دقت بسیار بالا ثبت کند. بر اساس اعلام مسئولان برگزاری مسابقات، این سیستم قادر است داده‌ها را ۵۰۰ بار در هر ثانیه ثبت و پردازش کند.

استفاده از این فناوری می‌تواند به داوران در تصمیم‌گیری‌های حساس، از جمله تشخیص موقعیت‌های آفساید، کمک کند. همچنین هواداران نیز به اطلاعات دقیق‌تری درباره مسابقات دسترسی خواهند داشت؛ از جمله اینکه کدام ضربه بیشترین سرعت، قدرت یا چرخش را داشته است.

طراحی ظاهری توپ نیز با الهام از سه کشور میزبان انجام شده است. برگ افرا قرمز نماد کانادا، عقاب سبز نماد مکزیک و رنگ آبی همراه با ستاره‌ها نماد پرچم ایالات متحده آمریکا هستند. جزئیات طلایی‌رنگ روی توپ نیز ادای احترامی به جام قهرمانی فیفا به شمار می‌رود.

جام جهانی ۲۰۲۶ نخستین دوره‌ای خواهد بود که به میزبانی سه کشور برگزار می‌شود. دیدار افتتاحیه این رقابت‌ها ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ در مکزیکوسیتی برگزار خواهد شد و فینال نیز ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در نیوجرسی آمریکا انجام می‌شود.

این مسابقات برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد و با ۳۹ روز زمان برگزاری، طولانی‌ترین جام جهانی تاریخ لقب می‌گیرد. فرمت جدید رقابت‌ها شامل ۱۲ گروه چهار تیمی و یک مرحله حذفی اضافی خواهد بود.