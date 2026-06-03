کین که فصل فوق‌العاده‌ای را با ثبت ۶۱ گل برای بایرن مونیخ پشت سر گذاشته، در این مصاحبه از انگیزه بالای خود برای قهرمانی در جام جهانی و کسب جایزه توپ طلا گفت. این ستاره انگلیسی برگزاری مراسم امسال توپ طلا در لندن را نشانه‌ای مثبت برای خود دانست.

کین رابطه خود با توماس توخل، سرمربی جدید تیم ملی انگلیس، را بسیار صمیمانه توصیف کرد. او تایید کرد که حضور توخل روی نیمکت بایرن مونیخ یکی از دلایل اصلی پیوستنش به این تیم آلمانی بوده است.

کین گفت توخل اکنون روش‌های تمرینی و ایده‌های فوتبالی خود را از بایرن مونیخ به تیم ملی انگلیس منتقل کرده است.

این مهاجم باتجربه همچنین گفت که توخل برای کنار گذاشتن ستاره‌هایی مانند هری مگوایر، فیل فودن و کول پالمر با او مشورتی نکرده و تنها در یک تماس تلفنی، دعوت شدنش به فهرست نهایی را اطلاع داده است.

کاپیتان انگلیس باور دارد یک مهاجم پیش از هر چیز باید گل بزند تا در تیم اثرگذار باشد و در عین حال مانند یک رهبر به هم‌تیمی‌هایش کمک کند تا بهترین عملکرد خود را ارائه دهند.

کین گفت که پیش از مسابقات تصویرسازی ذهنی انجام می‌دهد و بارها لحظه بالای سر بردن جام جهانی را در ذهن خود تجسم کرده است.

ستاره بایرن مونیخ خود را یکی از مدعیان اصلی کسب توپ طلای امسال می‌داند. کین تاکید کرد با توجه به تعداد گل‌ها و جام‌هایی که این فصل به دست آورده، در صورت قهرمانی انگلیس در جام جهانی، شانس بسیار بالایی برای کسب این جایزه خواهد داشت. او با لبخند گفت که بردن توپ طلا در زادگاهش، لندن، این افتخار را برایش دوچندان خواهد کرد.

مهاجم تیم ملی انگلیس در پایان به موضوع شکستن رکوردها پرداخت. کین گفت اگرچه با رکورد ۱۶ گل میروسلاو کلوزه در جام‌های جهانی فاصله دارد، اما به دنبال شکستن رکورد ۱۰ گل گری لینه‌کر به عنوان بهترین گلزن انگلیس در این رقابت‌ها است.

این مهاجم تایید کرد که همچنان انگیزه زیادی دارد و هدف بعدی‌اش، زدن بیش از ۶۱ گل در فصل آینده است.