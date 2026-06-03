بسیاری از شهروندان با وجود پرداخت حق بیمه، همچنان ناچارند بخش عمده هزینه‌های درمانشان را شخصا پرداخت کنند. برخی نیز می‌گویند بیمه‌ها از پوشش هزینه‌های درمانی، دارو، آزمایش‌ها و خدمات تخصصی، ناتوان شده‌اند.

بیمه دیگر پشتوانه درمان نیست

یکی از شهروندان در پیامی نوشت دارو کم و به‌شدت گران شده است: «بیمه هم تقریبا دیگر کارآمد نیست، چرا که هیچ‌ یک از هزینه‌های ویزیت‌، درمان‌ و آزمایشات را پوشش نمی‌دهد.»

به گفته او، هزینه نسخه ماهانه ۲۰۰ هزار تومانی‌اش به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

مخاطب دیگری از شیراز در پیامی برای ایران‌اینترنشنال نوشت: «هر ماه نزدیک به چند میلیون تومان هزینه بیمه تکمیلی می‌کنیم، هر دفعه هم که برای درمان به بیمارستان‌ها یا کلینیک‌ها مراجعه می‌کنیم، می‌شنویم که بیمه البرز دانشگاه شیراز به علت بدهی بیمه‌گر قطع است.»

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر نیز در گزارش‌هایی به کاهش تعهدات بیمه‌ای اشاره کرده بود.

برای نمونه، پدر یک کودک مبتلا به بیماری خاص گفته بود با وجود داشتن بیمه درمانی، پوشش هزینه‌های کاردرمانی فرزندش کاهش یافته و در حالی که پیش‌تر هفته‌ای چهار جلسه کاردرمانی دریافت می‌کرد، اکنون بیمه تنها هزینه دو جلسه در ماه را تقبل می‌کند.

حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز چهارم خرداد اعلام کرده بود سهم پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به ۵۵ تا ۷۰ درصد رسیده است.

او همچنین افزایش سهم پرداخت از جیب مردم را نشانه ناتوانی بیمه‌ها در پوشش هزینه‌های درمانی دانست.

بیماران خاص و هزینه‌های سنگین با وجود بیمه

بخشی از پیام‌های رسیده نیز به مشکلات بیماران خاص و چالش‌هایشان با سیستم بیمه درمانی اختصاص دارد.

یکی از شهروندان با اشاره به اینکه فرزندش مبتلا به بیماری خاص است و دیگر توان خرید داروهایش را ندارد، نوشت: «دارویی که با بیمه دو میلیون تومان خریداری می‌کردم، الان با وجود بیمه درمانی، ۳۰ میلیون تومان است.»

مخاطب دیگری که سابقه تومور مغزی، تشنج و شیمی‌درمانی دارد، از هزینه‌های سرسام‌آور درمان خود با وجود داشتن بیمه خبر داد.

او نوشت: «داروهای همیشگی‌ام با بیمه سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ویزیت دکتر ۵۰۰ هزار تومان و دو مرحله ام‌آرآی، با بیمه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد.»

این بیمار در خصوص هزینه داروهایش عنوان کرد سه قلم دارو (دیکلوفناک، ناپروکسن و پنتاپراوزل) را بیمه تقبل نکرده که در مجموع ۳۰۰ هزار تومان شده است.

او همچنین نوشت برای یک کنترل سالانه، با وجود داشتن بیمه، ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از جیب خود پرداخت کرده است.

مخاطب دیگری نیز نوشت: «بیمه تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان را افزایش نداده است. پدرم با ۷۰ سال سن، ماهانه هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد و ناچار شده است برای امرار‌معاش، شب‌ها نگهبان باشد و روزها راننده تاکسی.»

وقتی بیماران از درمان صرف‌نظر می‌کنند

در کنار کاهش پوشش بیمه‌ای، بسیاری از شهروندان می‌گویند افزایش هزینه‌ها، آن‌ها را ناچار کرده است از ادامه روند درمان یا انجام خدمات پزشکی ضروری صرف‌نظر کنند.

برای نمونه یکی از مخاطبان از توقف روند درمانی‌اش به‌دلیل افزایش هزینه فیزیوتراپی خبر داد.

روایت‌های مشابهی نیز از شهروندانی رسیده است که پس از جراحی یا ابتلا به بیماری‌های مختلف، دیگر توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند.

دختری ۱۶ ساله که به تازگی تحت عمل جراحی زانو قرار گرفته، گفت: «یک جلسه فیزیوتراپی ۴۵۰ هزار تومان و یک ساعت آب‌درمانی ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد که او توان مالی پرداخت آن را ندارد.»

او در ادامه نوشت: «ما دیگر زندگی نمی‌کنیم، بلکه فقط زنده‌ایم.»

شهروند دیگری که از بیماری فیبروم رنج می‌برد، نوشت: «به‌خاطر همین بیماری سه هفته است خونریزی شدید دارم، طوری که از هوش می‌روم، اما هزینه‌های درمان، سونوگرافی و آزمایش به حدی بالاست که توان درمان ندارم.»

فیبروم رحمی یکی از شایع‌ترین تومورهای خوش‌خیم در زنان است که می‌تواند منجر به خونریزی‌های شدید و طولانی‌مدت، کم‌خونی و بروز مشکلات جسمی دیگر شود.

در همین حال، مردی ۵۱ ساله در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت ویزیت پزشک ارتوپد یک میلیون تومان و هر عکس چهار میلیون، هزینه داشت.

او گفت با وجود اینکه از درد دست و پاهایش رنج می‌برد، اما به‌دلیل بی‌پولی، قید درمان را زده است.

بیماری مبتلا به دیابت نیز در پیامی برای ایران‌اینترنشنال نوشت تنها ۱۲ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد که کفاف داروهایش را نمی‌دهد و اکنون نگران تشدید بیماری‌اش است.

یک درمانگر زخم هم با اشاره به افزایش هزینه مواد مصرفی و پانسمان‌های تخصصی، گفت: «بیماران چون توان پرداخت هزینه‌ها را ندارند، ترجیح می‌دهند از شدت عفونت به قطع عضو برسند.»

این روایت‌ها در حالی مطرح می‌شوند که بنا بر گزارش‌های پیشین رسیده به ایران‌اینترنشنال، قیمت برخی اقلام دارویی و بهداشتی طی ماه‌های گذشته تا ۳۸۰ درصد افزایش یافته است.