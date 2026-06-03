این در حالی است که سایر تیم‌های حاضر در جام جهانی با حضور تماشاگران و رسانه‌ها بازی‌های پیش از جام جهانی خود را برگزار کردند و با مراسم ویژه راهی آمریکا شدند اما تیم ملی به دلیل مسائل سیاسی داخل ایران نتوانست بازی‌های تدارکاتی خود را در تهران برگزار کند.

تیم ملی قرار بود در آخرین بازی تدارکاتی خود پیش از جام جهانی در آمریکا به مصاف پورتوریکو برود، اما پس از انتقال کمپ تیم ملی به تیخوانا در مکزیک، این مسابقه لغو شد و شاگردان امیر قلعه‌نویی احتمالا با گرانادا دیدار خواهند کرد.

پیشتر ‌مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در گفتگویی تلویزیونی گفت که برای بازی تدارکاتی تیم ملی با مالی،‌ چندین صد هزار دلار پرداخت شده است: «ما ۱۰۰ هزار دلار به مالی دادیم که بیاید، پول هواپیمایشان را دادیم، پول هتلشان را هم دادیم. در این شرایط بازی هماهنگ کردن خیلی سخت است.»