وزارت امور خارجه کویت چهارشنبه ۱۳ خرداد در بیانیهای اعلام کرد که حملات موشکی و پهپادی بامداد چهارشنبه جمهوری اسلامی به این کشور یک کشته و چند زخمی بر جای گذاشته است. به گفته این وزارتخانه، این حملات به وارد شدن خسارت به تاسیسات حیاتی از جمله نمایندگیهای دیپلماتیک منجر شده است.
وزارت خارجه کویت حملات «گستاخانه و مکرر» جمهوری اسلامی را محکوم کرد و تاکید کرد این اقدامات به تشدید تنش و افزایش بیثباتی در منطقه منجر میشود.
وزارت خارجه کویت افزود که دولت این کشور حق کامل و ذاتی خود را برای اتخاذ اقدامات مناسب در پاسخ به «تجاوز مکرر» جمهوری اسلامی، مطابق با قوانین بینالمللی، محفوظ میدارد.
تیم ملی فوتبال ایران در حالی در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از سفر به مکزیک به مصاف تیم ملی مالی میرود که با تصمیم کادرفنی، این بازی پشت درهای بسته و بدون حضور رسانهها برگزار خواهد شد.
این در حالی است که سایر تیمهای حاضر در جام جهانی با حضور تماشاگران و رسانهها بازیهای پیش از جام جهانی خود را برگزار کردند و با مراسم ویژه راهی آمریکا شدند اما تیم ملی به دلیل مسائل سیاسی داخل ایران نتوانست بازیهای تدارکاتی خود را در تهران برگزار کند.
تیم ملی قرار بود در آخرین بازی تدارکاتی خود پیش از جام جهانی در آمریکا به مصاف پورتوریکو برود، اما پس از انتقال کمپ تیم ملی به تیخوانا در مکزیک، این مسابقه لغو شد و شاگردان امیر قلعهنویی احتمالا با گرانادا دیدار خواهند کرد.
پیشتر مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در گفتگویی تلویزیونی گفت که برای بازی تدارکاتی تیم ملی با مالی، چندین صد هزار دلار پرداخت شده است: «ما ۱۰۰ هزار دلار به مالی دادیم که بیاید، پول هواپیمایشان را دادیم، پول هتلشان را هم دادیم. در این شرایط بازی هماهنگ کردن خیلی سخت است.»
انور قرقاش، مشاور سیاست خارجی رییس امارات متحده عربی، با اشاره به «حملات مکرر» جمهوری اسلامی به کویت و بحرین، بر ضرورت اتخاذ موضعی قاطع، متحد و منسجم از سوی کشورهای خلیج فارس تاکید کرد.
او گفت نباید هیچ کشور حوزه خلیج فارس به تنهایی در برابر این حملات قرار گیرد، زیرا امنیت کشورهای این منطقه به هم پیوسته، منافع آنها مشترک و سرنوشتشان واحد است.
قرقاش افزود این حملات یک کشور خاص را هدف قرار نمیدهد، بلکه همه کشورهای خلیج فارس را هدف گرفته است.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعلام کرد پیشبینی میشود قطعی برق خانههای از اواخر خرداد یا اوایل تیرماه آغاز شود و مردم ایران احتمالا به مدت سه ماه با این شرایط روبهرو باشند.
او در مصاحبه با عصرایران گفت برای حفظ فعالیت صنعت کشور، لازم است مردم روزانه دو ساعت خاموشی را تحمل کنند و همراهی عمومی در این دوره ضروری است.
نجفی افزود: «برای اقتصاد کشور لازم است که مردم این ازخودگذشتگی را داشته باشند، اما راهکار اصلی در سرمایهگذاری بخشهای مختلف بر روی دستگاههای ذخیرهساز برق نهفته است.»
یکی از مخاطبان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال از افزایش شدید هزینه داروهای خانوادهاش ابراز نارضایتی کرد و گفت مجموع هزینه داروهای همسر و فرزندش برای یک ماه به ۵ میلیون تومان رسیده است.
به گفته او، یکی از داروها برای درمان افسردگی و اضطراب همسرش تجویز شده و داروی دیگر مربوط به فرزندش است که به اختلال بیشفعالی و کمتوجهی مبتلا است.
جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است نهتنها با فرمت جدید و حضور ۴۸ تیم برگزار شود، بلکه یکی از پیشرفتهترین توپهای تاریخ فوتبال نیز در این رقابتها مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ توپی با نام «تریوندا» که به فناوری هوش مصنوعی مجهز شده است.
نام «تریوندا» از یک واژه اسپانیایی به معنای «سه موج» گرفته شده و اشارهای به سه کشور میزبان این دوره از مسابقات، یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا دارد. با این حال، مهمترین ویژگی این توپ به فناوری بهکاررفته در آن مربوط میشود.
تریوندا یک توپ هوشمند است که درون آن حسگری ویژه تعبیه شده است. این حسگر با شبکهای از سنسورهای نصبشده در ورزشگاهها ارتباط دارد و میتواند اطلاعات مربوط به حرکت توپ را با دقت بسیار بالا ثبت کند. بر اساس اعلام مسئولان برگزاری مسابقات، این سیستم قادر است دادهها را ۵۰۰ بار در هر ثانیه ثبت و پردازش کند.
استفاده از این فناوری میتواند به داوران در تصمیمگیریهای حساس، از جمله تشخیص موقعیتهای آفساید، کمک کند. همچنین هواداران نیز به اطلاعات دقیقتری درباره مسابقات دسترسی خواهند داشت؛ از جمله اینکه کدام ضربه بیشترین سرعت، قدرت یا چرخش را داشته است.
طراحی ظاهری توپ نیز با الهام از سه کشور میزبان انجام شده است. برگ افرا قرمز نماد کانادا، عقاب سبز نماد مکزیک و رنگ آبی همراه با ستارهها نماد پرچم ایالات متحده آمریکا هستند. جزئیات طلاییرنگ روی توپ نیز ادای احترامی به جام قهرمانی فیفا به شمار میرود.
جام جهانی ۲۰۲۶ نخستین دورهای خواهد بود که به میزبانی سه کشور برگزار میشود. دیدار افتتاحیه این رقابتها ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ در مکزیکوسیتی برگزار خواهد شد و فینال نیز ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در نیوجرسی آمریکا انجام میشود.
این مسابقات برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد و با ۳۹ روز زمان برگزاری، طولانیترین جام جهانی تاریخ لقب میگیرد. فرمت جدید رقابتها شامل ۱۲ گروه چهار تیمی و یک مرحله حذفی اضافی خواهد بود.