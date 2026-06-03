آمریکا: مذاکرات اسرائیل و لبنان در مسیر پیشرفت و توافق جامع قرار دارد
تامی پیکوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به برگزاری چهارمین دور گفتوگوهای مستقیم هیاتهای سیاسی و امنیتی اسرائیل و لبنان در ساختمان این وزارتخانه گفت این مذاکرات در مسیر پیشرفت و توافق جامع قرار دارد و دور دیگری از این گفتوگوها چهارشنبه برگزار میشود.
او گفت: «ما از ناکامیهای ۲۰ سال گذشته فاصله میگیریم و به سوی توافقی جامع حرکت میکنیم که هدف آن بازگرداندن حاکمیت لبنان و تضمین امنیت اسرائیل است.»
پیکوت تاکید کرد: «ایالات متحده همچنان به طور کامل به تسهیل این مذاکرات تاریخی متعهد است.»