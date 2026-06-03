این اظهارات تاج درحالی است که پیش‌تر گاتزتا دلو اسپورت گزارش داده بود که تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶، در هر بار ورود به آمریکا، فقط ۴۸ ساعت در این کشور حضور خواهد داشت.

پس از تمایل نداشتن آمریکا به میزبانی از ایران، کمپ اصلی تیم ملی به تیخوانای مکزیک منتقل شد و این تیم تنها برای برگزاری مسابقات به آمریکا سفر می‌کند.

تاج در روزهای گذشته بر توافق با فیفا برای حضور در آمریکا تاکید زیادی کرده است، این درحالی است که فیفا نتوانست حضور او در کنگره خود در کانادا را تضمین کند و مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران و نایب رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا، به دلیل سابقه عضویت در سپاه پاسداران، اجازه ورود به کانادا را پیدا نکرد.

او که با شبکه ورزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفتگو می‌کرد درباره ویزای تیم ملی گفت: «ویزای مکزیک کاملا حل شده اما درباره ویزای آمریکا فیفا به ما امیدواری داده که به عهده آنها بگذاریم و حل می‌کنند، ولی هنوز نمی‌شود گفت که ویزای آمریکا حل شده چون چیزی به ما اعلام نشده است.»

مهدی تاج درباره بحران‌های مالی فدراسیون فوتبال گفت: «ما پول‌هایی در فیفا داریم که به دلیل تحریم‌ها به آن دسترسی نداریم. فیفا هزینه‌های کمپ و سفرهای ما را از این پول‌ها می‌دهد.»

او گفت فدراسیون تلاش می‌کند تیم ملی از تیخوانای با هواپیما به لس‌آنجلس و سیاتل پرواز کند: «فاصله ما با لس‌آنجلس به صورت زمینی ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه است ولی شرط عقل آن است که با هواپیما برویم، فقط ۴۵ دقیقه راه است. این درخواست سرمربی تیم ملی است.»