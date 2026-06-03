سپاه پاسداران: دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدید در تنگه هرمز است
سپاه پاسداران در پیامی به مناسبت سالمرگ روحالله خمینی اعلام کرد «دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی» است که به گفته این نهاد، ملت ایران و نیروهای مسلح در میدان تحمیل کردهاند؛ بهویژه در عرصه مدیریت و کنترل تنگه هرمز.
در این بیانیه آمده است: «مقاومت تا نابودی کامل توطئههای استکباری، اخراج بیگانگان از غرب آسیا و آزادی قدس شریف با نابودی رژیم صهیونیستی، مقتدرانه ادامه خواهد یافت.»
سپاه پاسداران همچنین بر ادامه آنچه «مقاومت» خواند، تاکید کرد و آن را بخشی از راهبرد منطقهای جمهوری اسلامی دانست.
وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت، از جمله هدف قرار دادن فرودگاه کویت و برخی تاسیسات حیاتی، را محکوم کرد. در این حملات یک نفر کشته و دستکم ۶۳ نفر زخمی شدند.
در این بیانیه آمده است این اقدامات نقض آشکار حاکمیت بحرین و کویت و مغایر با قوانین بینالمللی، منشور سازمان ملل و قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت در سال ۲۰۲۶ است و امنیت و ثبات منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد.
عربستان یعودی همچنین همبستگی خود را با بحرین و کویت اعلام کرد و با دولت و مردم کویت در پی کشته شدن یک نفر ابراز همدردی کرد.
وزارت امور خارجه کویت در بیانیهای خبر داد در حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به این کشور، یک نفر کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت کویت نیز شمار مجروحان را دستکم ۶۳ نفر اعلام کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه کویت، حملات بامداد چهارشنبه ۱۳ خرداد به تاسیسات حیاتی و همچنین نمایندگیهای دیپلماتیک در این کشور خسارت وارد آورد.
وزارت خارجه کویت حملات «گستاخانه و مکرر» جمهوری اسلامی را محکوم کرد و هشدار داد این اقدامات به تشدید تنشها و بیثباتی در منطقه خواهد انجامید.
این وزارتخانه تاکید کرد کویت حق کامل و ذاتی خود را برای اتخاذ اقدامات مناسب در پاسخ به «تجاوزهای مکرر» حکومت ایران، مطابق با قوانین بینالمللی، محفوظ میدارد.
حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه بینالمللی کویت
صبح ۱۳ خرداد، سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، با انتشار بیانیهای از زخمی شدن چند نفر در حمله پهپادی جمهوری اسلامی به فرودگاه بینالمللی کویت خبر داد.
عطوان اقدام جمهوری اسلامی را «تجاوز جنایتکارانه» خواند و گفت شماری از پهپادهای متخاصم، ساختمان ترمینال مسافری یک فرودگاه کویت را هدف قرار دادند.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع کویت، این حمله موجب وارد آمدن خسارات مادی گسترده به ساختمان ترمینال و همچنین جراحت چند نفر شد که خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم را دریافت کردهاند.
او تاکید کرد نیروهای مسلح کویت با هماهنگی نهادهای مسئول در حال پیگیری وضعیت هستند، در آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تحول جدید قرار دارند و تمامی تصمیمات لازم را برای حفظ امنیت و ثبات کشور اتخاذ خواهند کرد.
وزارت دفاع کویت همچنین خبر داد سامانههای پدافندی سه موشک بالستیک را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، رهگیری و سرنگون کردند.
با وجود برقراری آتشبس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از ۱۹ فروردین، درگیریهای پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، بامداد ۱۳ خرداد اعلام کرد در پاسخ به اقدامات جمهوری اسلامی، چند فروند موشک بالستیک و پهپاد و یک «ایستگاه کنترل زمینی» در قشم را منهدم کرده است.
ایستگاه کنترل زمینی، مرکز یا مجموعهای از تجهیزات ارتباطی و رایانهای است که برای هدایت، کنترل و دریافت اطلاعات پهپادها و دیگر سامانههای بدون سرنشین به کار میرود.
در سوی دیگر، سپاه پاسداران اعلام کرد در واکنش به حمله به قشم، پایگاههای آمریکا در کویت را هدف حملات موشکی قرار داده است.
سپاه پاسداران همچنین از حمله به مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا و پایگاه هوایی این کشور در «یکی از کشورهای منطقه» خبر داد.
ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین مستقر است.
اداره کل هوانوردی کشوری کویت ۱۳ خرداد اعلام کرد در پی حمله جمهوری اسلامی به ترمینال مسافری فرودگاه بینالمللی کویت، طرح اضطراری در این فرودگاه به اجرا درآمده است.
این نهاد تایید کرد در جریان این حمله، خسارات شدیدی به شماری از تاسیسات فرودگاهی وارد شده و چند نفر نیز زخمی شدهاند.
اداره کل هوانوردی کویت همچنین از تعلیق تمامی پروازها تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت پروازها به فرودگاههای جایگزین هدایت شدهاند.
روزنامه الجریده کویت نیز به نقل از منابع رسمی این کشور گزارش داد در حمله پهپادی جمهوری اسلامی، مخازن سوخت فرودگاه کویت هدف قرار گرفتند که باعث وقوع آتشسوزی گسترده در محل شد.
این رسانه به نقل از وزارت دفاع کویت نوشت حمله حکومت ایران «زیرساختهای حیاتی» کشور را نشانه رفته بود.
تهران اغلب حملات خود را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در کشورهای منطقه توجیه میکند. این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی مانند فرودگاهها و هتلها، از جمله اهداف حملات حکومت ایران از زمان آغاز درگیریها بودهاند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین ۱۳ خرداد در بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به اقدامات خصمانه خود «از طریق تجاوزات مستمر با موشکها و پهپادها» ادامه میدهد و به اهداف غیرنظامی در بحرین حمله میکند.
این نهاد هشدار داد بهکارگیری عامدانه موشک و پهپاد برای هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی و اموال خصوصی، «نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه» محسوب میشود.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین از همه شهروندان و ساکنان این کشور خواست ضمن رعایت «حداکثر احتیاط»، از نزدیک شدن یا دست زدن به هرگونه شی ناشناس یا مشکوکی که ممکن است در نتیجه حملات جمهوری اسلامی بر جای مانده باشد، خودداری کنند و فورا آن را گزارش دهند.
این نهاد همچنین از رهگیری و انهدام سه موشک و شماری پهپاد خبر داد و تاکید کرد تمامی نیروها و تجهیزات آن در بالاترین سطح آمادگی برای حفاظت از کشور قرار دارند.
این حملات در حالی انجام گرفته است که چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، بهدلیل تداوم اختلافات بر سر پرونده هستهای جمهوری اسلامی، بحران تنگه هرمز و مناقشه لبنان همچنان با ابهامات جدی روبهروست.
با نهایی شدن فهرست ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶، آمارهای جالبی از بازیکنان حاضر در این رقابتها منتشر شده است. در این دوره که با حضور ۱۲۴۸ بازیکن برگزار میشود، بیش از ۲۵ سال اختلاف سنی میان جوانترین و مسنترین بازیکن مسابقات وجود دارد.
کریگ گوردون، دروازهبان تیم ملی اسکاتلند، با ۴۳ سال سن مسنترین بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶ است. پس از او کریستیانو رونالدو، گیرمو اوچوآ و لوکا مودریچ در فهرست باتجربهترین بازیکنان مسابقات قرار دارند. رونالدو، لیونل مسی و اوچوآ نیز به نخستین بازیکنان تاریخ تبدیل شدهاند که در شش دوره جام جهانی حضور داشتهاند.
در سوی مقابل، گیلبرتو مورا، هافبک ۱۷ ساله مکزیک، جوانترین بازیکن این دوره است. در مجموع ۲۲ بازیکن زیر ۲۰ سال در جام جهانی حضور دارند و ۸۹۱ بازیکن نیز برای نخستین بار حضور در این رقابتها را تجربه خواهند کرد.
از نظر فیزیکی، فلوریان ویگله، دروازهبان اتریش، با ۲۰۵ سانتیمتر قد بلندقدترین بازیکن جام جهانی است. دن برن از انگلیس، آلوارو مونترو از کلمبیا و تیبو کورتوا از بلژیک نیز در میان بلندقدترین بازیکنان قرار دارند. هری سوتار، مدافع استرالیا، با وجود قامت ۱۹۸ سانتیمتری در صدر این فهرست دیده نمیشود.
در طرف مقابل، سزار یانیس از پاناما با ۱۶۰ سانتیمتر قد کوتاهقدترین بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶ است. اختلاف قد میان او و ویگله به ۴۵ سانتیمتر میرسد؛ آماری که در کنار فاصله بیش از ۲۵ ساله میان جوانترین و مسنترین بازیکن، تنوع جالب نسلها و ویژگیهای فیزیکی حاضر در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان را به نمایش میگذارد.