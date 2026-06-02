انگلستان و غنا، روز دوم تیر ۱۴۰۵ در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با یکدیگر بازی می‌کنند.

به نوشته تایمز لندن، پارتی که در این فصل برای ویارئال بازی کرد، در خرداد سال گذشته به پنج فقره تجاوز و یک فقره تعرض جنسی متهم شد، اما حالا در فهرست ۲۶ نفره غنا حضور دارد.

پارتی در زمستان امسال نیز با دو اتهام جدید تجاوز روبه‌رو شد. پارتی تمامی اتهام‌ها را رد کرده و خود را بی‌گناه دانسته است.

پارتی قرار است بابت هفت فقره تجاوز و یک فقره تعرض جنسی در دادگاه سلطنتی ساوت‌وارک در لندن محاکمه شود. این دادگاه ابتدا برای ماه اواخر سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده بود، اما ممکن است اکنون تا اوایل سال ۲۰۲۷ به تعویق بیفتد.

بر اساس شرایط وثیقه، پارتی موظف است هرگونه برنامه برای سفر به خارج از کشور را به مقام‌های مسئول اطلاع دهد. قانون فدرال آمریکا نیز او را ملزم می‌کند هنگام ورود به این کشور این موضوع را اعلام کند.

اتحادیه فوتبال انگلستان اکنون باید تصمیم بگیرد چگونه با مراسم سنتی دست‌دادن دو تیم پیش از دیدارشان در بوستون، در دومین بازی مرحله گروهی جام جهانی، برخورد کند.

به نوشته تایمز، این نهاد روز سه‌شنبه در پاسخ به این پرسش که آیا با بازیکنان انگلیس مشورت خواهد کرد یا نه، از اظهارنظر خودداری کرد.

دکلن رایس و بوکایو ساکا، دو نفر از چهار بازیکن آرسنال حاضر در فهرست تیم ملی، هم‌تیمی‌های سابق پارتی بوده‌اند. نونی مادوئکه و ابرچی ازه پس از جدایی پارتی در تابستان سال گذشته و پایان قراردادش، به آرسنال پیوستند.

غنا صبح سه‌شنبه و پیش از دیدار دوستانه پیش از مسابقات برابر ولز، فهرست خود را اعلام کرد.

کارلوس کیروش، سرمربی این تیم، در پاسخ به پرسشی درباره تصمیمش برای دعوت از این هافبک به بازی کاردیف گفت: «پاسخ ساده و ابتدایی است. تا جایی که می‌دانم، در انگلیس، در پرتغال یا هر جای دیگر، تا زمانی که دادگاه حکمی صادر نکرده باشد، اصل بر بی‌گناهی است.»

او گفت: «اما امروز، و این فقط درباره توماس نیست، متأسفانه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها گاهی با مصونیت کامل عمل می‌کنند و ما پیش از آن‌که فرصت دفاع داشته باشیم محکوم می‌شویم. بگذارید روند امور به شکل عادی طی شود. بگذارید رودخانه جریان داشته باشد و روزی که به دریا می‌رسد، حقیقت را خواهیم یافت.»