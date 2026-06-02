مجله آمریکایی فارین افرز در تحلیلی که سه‌شنبه ۱۲ خرداد منتشر شد نوشت حتی اگر تهران و واشینگتن به توافقی هم برسند، همچنان درگیر منازعه‌ای گسترده‌تر خواهند ماند و به تبادل حملات لفظی و شاید حملات نظامی ادامه خواهند داد.

محمد آیت‌اللهی‌تبار، تحلیلگر مسائل ایران و دانشیار روابط بین‌الملل در دانشگاه تگزاس، در این مقاله نوشت تداوم منازعه تهران و واشینگتن دو علت اصلی دارد: نخست، پابرجا ماندن اختلاف‌های بنیادین میان دو طرف و بعید بودن حل‌وفصل آنها در آینده نزدیک.

در توضیح این دلیل آمده است: «واشینگتن همچنان از تهران می‌خواهد برنامه غنی‌سازی هسته‌ای خود را به‌طور کامل برچیند، همه اورانیوم غنی‌شده را تحویل دهد، به حمایت از متحدان منطقه‌ای خود پایان دهد و تنگه هرمز را بازگشایی کند. با این حال، ایران بارها از چشم‌پوشی از غنی‌سازی خودداری کرده است. ایران می‌گوید احتمالا تنها پس از آن حاضر خواهد شد باقی خواسته‌های واشینگتن را بررسی کند که ایالات متحده کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز را به رسمیت بشناسد، خسارت‌های جنگی ایران را جبران کند، به جنگ اسرائیل در لبنان پایان دهد و دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد کند.»

نویسنده دلیل دوم تداوم درگیری را «ترجیح منازعه بر دیپلماسی» از نگاه جمهوری اسلامی می‌داند و می‌نویسد تهران جنگ را ابزاری برای افزایش قدرت بین‌المللی خود تلقی می‌کند؛ از جمله با حمله به کشورهای عربیِ میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا و ایجاد شکاف میان واشینگتن و شرکای آن در خلیج فارس.

در بخشی از این مقاله آمده است: «به نظر می‌رسد جنگ به تهران کمک می‌کند قدرت بین‌المللی خود را افزایش دهد. ایران با حمله به کشورهای عربی میزبان پایگاه‌های آمریکایی موفق شده است میان مقام‌های آمریکایی و شرکای آن‌ها در خلیج فارس، که به‌شدت خواهان یک توافق پایدار هستند، شکاف ایجاد کند. با بستن تنگه هرمز نیز مجموعه‌ای از کشورهای سراسر جهان را وادار کرده است قدرتش را به رسمیت بشناسند و بر سر سرنوشت کشتی‌های خود مذاکره کنند. در همین حال، توافق‌های پیشین با ایالات متحده همواره از هم فروپاشیده‌اند.»

نویسنده در پایان نتیجه گرفته است که راهبرد جمهوری اسلامی، بر خلاف آنچه اغلب تصور می‌شود، صرفا دوام آوردن در برابر حملات آمریکا و دنبال کردنِ راهبردهای حل مناقشه نیست، بلکه می‌خواهد شیوه برخورد ایالات متحده، متحدان آمریکا و در واقع جهان گسترده‌تر با تهران را به‌طور بنیادین تغییر دهد و به «قطبی در یک نظم چندقطبی بدل شود».

فارین افرز، نشریه تخصصی اندیشکده «شورای روابط خارجی آمریکا» و از رسانه‌های اثرگذار در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل در ایالات متحده است. این مجله گرچه رسانه‌ای حزبی به شمار نمی‌رود، اما معمولا بازتاب‌دهنده نگاه جریان اصلی و نخبگان سیاست خارجی آمریکا به تحولات جهانی است.