رقابت‌های جام حذفی تا مرحله یک‌هشتم نهایی پیش رفته بود و تیم‌های فولاد، گل‌گهر، شمس‌آذر، سایپا، ملوان، پیکان، خیبر خرم‌آباد و استقلال به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرده بودند.

بر اساس تصمیم مسئولان فدراسیون فوتبال، استقلال و تراکتور به‌عنوان نمایندگان مستقیم ایران در لیگ نخبگان آسیا حضور خواهند داشت.

همچنین با توجه به اینکه سپاهان موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای نشده است، سهمیه ایران در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا بر اساس جایگاه تیم‌ها در جدول لیگ برتر تعیین خواهد شد.