از ایران تا استرالیا؛ رکوردی تاریخی برای علیرضا فغانی در جام جهانی
علیرضا فغانی با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به نخستین داور تاریخ فوتبال جهان تبدیل خواهد شد که در چهار دوره جام جهانی قضاوت کرده است.
او سه دوره نخست را بهعنوان نماینده ایران در جامهای جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تجربه کرد، اما این بار با پرچم استرالیا در بزرگترین رویداد فوتبال جهان حاضر خواهد شد.
فغانی پس از مهاجرت به استرالیا و کنار گذاشته شدن از فهرست بینالمللی داوران ایران، اکنون بهعنوان نماینده استرالیا در مسابقات فیفا فعالیت میکند.
فغانی سال گذشته قضاوت فینال جام جهانی باشگاهها را بر عهده داشت و در حال حاضر هم یکی از گزینههای فیفا برای قضاوت در فینال جام جهانی محسوب میشود. با این حال، انتشار تصاویر دست دادن او با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از آن مسابقه، واکنش تند رسانههای حکومتی را به دنبال داشت.
همچنین قوه قضاییه از توقیف اموال علیرضا فغانی بهدلیل مخالفت با جمهوری اسلامی خبر داده بود.
ایسنا گزارش داد که با تعویق رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران و مشخص شدن سهمیههای نمایندگان ایران در مسابقات باشگاهی آسیا، ادامه مسابقات جام حذفی برگزار نخواهد شد.
رقابتهای جام حذفی تا مرحله یکهشتم نهایی پیش رفته بود و تیمهای فولاد، گلگهر، شمسآذر، سایپا، ملوان، پیکان، خیبر خرمآباد و استقلال به مرحله یکچهارم نهایی صعود کرده بودند.
بر اساس تصمیم مسئولان فدراسیون فوتبال، استقلال و تراکتور بهعنوان نمایندگان مستقیم ایران در لیگ نخبگان آسیا حضور خواهند داشت.
همچنین با توجه به اینکه سپاهان موفق به دریافت مجوز حرفهای نشده است، سهمیه ایران در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا بر اساس جایگاه تیمها در جدول لیگ برتر تعیین خواهد شد.
ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، در گفتوگو با ایسنا با دفاع از انتخاب شهر تیخوانا برای کمپ تیم ملی، ادعا کرد که تصویر منفی و ناامن این شهر، ساخته رسانههای آمریکایی است و تیخوانا شهری زنده، مدرن و مشابه اصفهان و مشهد است.
او همچنین به نقل از ۱۵ ایرانی ساکن آنجا مدعی شد اخبار ناامنی بزرگنمایی شده است. به باور سفیر، شرایط اجتماعی مکزیک به گونهای است که تیم ملی در تیخوانا اقامت به مراتب بهتری نسبت به شهرهای آمریکایی خواهد داشت.
اما واقعیتهای میدانی، فرسخها با این اظهارات فاصله دارد. بر اساس دادههای آژانسهای امنیتی بینالمللی، تیخوانا یکی از خطرناکترین و پرحادثهترین شهرهای جهان است.
جنگهای خونین کارتلهای بزرگ مواد مخدر مانند «سینالوآ» برای کنترل مرز آمریکا، این شهر را به میدان جنگ تبدیل کرده و خطر گرفتار شدن در تبادل آتش همواره وجود دارد.
هشدار وزارت خارجه آمریکا درباره نرخ بالای قتل، جرایم خشن خیابانی، سرقت مسلحانه و آدمربایی از واقعیتهای روزمره تیخوانا است؛ تا جایی که ارتش مکزیک برای کنترل اوضاع در خیابانها مستقر شده است.
برخلاف ادعای سفیر، کاروان تیم ملی ایران در این شرایط بحرانی باید تحت پروتکلهای سخت امنیتی، قرنطینه کامل و بدون هیچگونه تردد شبانه اقامت کند تا از خطرات این شهر به شدت ناامن در امان بماند.
مقامات جمهوری اسلامی برای پرهیز از مواجهه با ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی، با انتقال کمپ خود از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک موافقت کردند.
از میان سه بازیکن گرانقیمت فوتبال ایران در سایت ترانسفرمارکت، تنها مهدی قایدی در فهرست تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد. سردار آزمون با ارزش ۶ میلیون یورو و اللهیار صیادمنش با ارزش ۳ میلیون یورو، با وجود فصل موفق در سطح باشگاهی، از سوی امیر قلعهنویی دعوت نشدند.
سردار آزمون، مهاجم شباب الاهلی در حالی از تیم ملی کنار گذاشته شده که فصل موفقی را در امارات متحده عربی پشت سر گذاشت و یکی از ستارههای تیمش بود. حذف او در شرایطی رخ داده که طی ماههای اخیر به دلیل مواضعش علیه جمهوری اسلامی و همچنین انتشار تصویری در کنار حاکم دبی، با حواشی فراوانی روبهرو شده بود.
اللهیار صیادمنش نیز دیگر غایب بزرگ فهرست تیم ملی است. مهاجم وسترلو بلژیک فصل خوبی را پشت سر گذاشت و از بازیکنان تاثیرگذار تیمش بود، اما جایی در فهرست نهایی پیدا نکرد.
این در حالی است که علیرضا جهانبخش با وجود سقوط تیمش در لیگ بلژیک و ثبت تنها حدود ۹۰۰ دقیقه بازی در طول فصل، همچنان در فهرست تیم ملی حضور دارد؛ موضوعی که انتقادها نسبت به تصمیمات کادر فنی را افزایش داده و پرسشهایی درباره نقش عوامل غیرفنی در انتخاب نفرات تیم ملی به وجود آورده است.
در فاصله ۱۰ روز مانده به آغاز مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی فوتبال ایران در بحرانی بیسابقه گرفتار شده است؛ بهطوری که به گفته امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، تمام برنامههای آمادهسازی با بنبست روبهرو شده است.
فدراسیون فوتبال که پیش از این برای پرهیز از مواجهه با ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی، با انتقال کمپ خود از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک موافقت کرده بود، اکنون در وضعیتی عجیب نهتنها روادید آمریکا را دریافت نکرده، بلکه هنوز موفق به دریافت ویزای مکزیک نیز نشده است. با این حال، به نظر میرسد مشکل ویزای مکزیک در حال حل شدن باشد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت: «سفارت مکزیک در آنکارا از انجام انگشتنگاری صرفنظر کرده و مقرر شد دو نماینده برای دریافت ویزاها مراجعه کنند. روادید اعضای تیم ملی تا یک یا دو روز آینده صادر خواهد شد.»
در این میان، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، بهجای حل این بحران، مسئولیت را متوجه فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، میداند و میگوید: «تکرار میکنم، فیفا مسئول برگزاری مسابقات است و از نظر ما مسئول صدور ویزا نیز فیفا است، نه دولت آمریکا؛ چون فیفا این مسابقات را در آنجا برگزار میکند.» او با اشاره به تعهدات کشور میزبان، آمریکا، ابراز امیدواری کرد که این مسئله از طریق گفتوگوهای مستقیم حل شود.
اما روند صدور روادید آمریکا با سیاستهای واشینگتن روبهرو شده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیشتر ضمن مخالفت نکردن با ورود بازیکنان تیم ملی به خاک آمریکا، گفت: «آنها نمیتوانند یک مشت «تروریست» عضو سپاه پاسداران را بهعنوان روزنامهنگار یا مربی ورزشی وارد کشور ما کنند.»
در حالی که سایر تیمهای صعودکننده به جام جهانی بدون دغدغههایی مانند ویزا یا مشکلات مالی، آخرین مراحل آمادهسازی خود را پشت سر میگذارند، حضور یا عدم حضور تیم ملی ایران همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. این وضعیت بر آمادگی روانی و فنی بازیکنان در آستانه این رقابتها تاثیر گذاشته است.
این ابهام احتمالا تا پایان حضور ایران در جام جهانی ادامه خواهد داشت. کاروان ایران حتی در صورت دریافت ویزا، به دلیل رفتوآمدهای مداوم میان مکزیک و آمریکا برای برگزاری مسابقات، باید در هر مرحله از کنترلهای مرزی عبور کند؛ جایی که ماموران مرزی طبق قانون میتوانند مانع ورود افراد دارای ویزای معتبر به خاک آمریکا شوند.
تسنیم و فارس، در گزارشهای جداگانه به وضعیت سپاهان برای دریافت مجوز حرفهای از کنفدراسیون فوتبال آسیا پرداختند. بر اساس این گزارشها، ایافسی با درخواست سپاهان برای بارگذاری مجدد مدارک مخالفت کرده و این تیم در آستانه محرومیت از حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲ قرار دارد.
تسنیم گزارش داد کمیته استیناف اعتراض باشگاه سپاهان به عدم صدور مجوز حرفهای را رد و رای کمیته صدور مجوز حرفهای را تایید کرده است. این رسانه همچنین نوشت کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست سپاهان برای بازگشایی سامانه بارگذاری مدارک مخالفت کرده است.
فارس نیز در گزارشی نوشت فدراسیون فوتبال دو روز پیش سومین نامه خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرده تا درباره وضعیت سپاهان برای دریافت مجوز حرفهای استعلام بگیرد. بر اساس این گزارش، قرار است کنفدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه پاسخ نهایی خود را اعلام کند.
فارس همچنین گزارش داد سپاهان بخشی از مدارک مالی خود را پس از پایان مهلت مقرر در سامانه بارگذاری کرده است؛ موضوعی که از سوی کمیته صدور مجوز حرفهای و کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد پذیرش قرار نگرفته است.
پیشتر محمدرضا کشوریفرد، دبیر سازمان لیگ، گفته بود لیگ برتر بدون تعیین قهرمان و تیمهای سقوطکننده به پایان رسیده است. بر اساس جدول مسابقات در پایان هفته بیستودوم، استقلال و تراکتور نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا و سپاهان نماینده ایران در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا خواهند بود.