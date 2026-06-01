او سه دوره نخست را به‌عنوان نماینده ایران در جام‌های جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تجربه کرد، اما این بار با پرچم استرالیا در بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان حاضر خواهد شد.

فغانی پس از مهاجرت به استرالیا و کنار گذاشته شدن از فهرست بین‌المللی داوران ایران، اکنون به‌عنوان نماینده استرالیا در مسابقات فیفا فعالیت می‌کند.

فغانی سال گذشته قضاوت فینال جام جهانی باشگاه‌ها را بر عهده داشت و در حال حاضر هم یکی از گزینه‌های فیفا برای قضاوت در فینال جام جهانی محسوب می‌شود. با این حال، انتشار تصاویر دست دادن او با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پس از آن مسابقه، واکنش تند رسانه‌های حکومتی را به دنبال داشت.

همچنین قوه قضاییه از توقیف اموال علیرضا فغانی به‌دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی خبر داده بود.