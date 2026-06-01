فدراسیون فوتبال که پیش از این برای پرهیز از مواجهه با ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی، با انتقال کمپ خود از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک موافقت کرده بود، اکنون در وضعیتی عجیب نه‌تنها روادید آمریکا را دریافت نکرده، بلکه هنوز موفق به دریافت ویزای مکزیک نیز نشده است. با این حال، به نظر می‌رسد مشکل ویزای مکزیک در حال حل شدن باشد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت: «سفارت مکزیک در آنکارا از انجام انگشت‌نگاری صرف‌نظر کرده و مقرر شد دو نماینده برای دریافت ویزاها مراجعه کنند. روادید اعضای تیم ملی تا یک یا دو روز آینده صادر خواهد شد.»

در این میان، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، به‌جای حل این بحران، مسئولیت را متوجه فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، می‌داند و می‌گوید: «تکرار می‌کنم، فیفا مسئول برگزاری مسابقات است و از نظر ما مسئول صدور ویزا نیز فیفا است، نه دولت آمریکا؛ چون فیفا این مسابقات را در آنجا برگزار می‌کند.» او با اشاره به تعهدات کشور میزبان، آمریکا، ابراز امیدواری کرد که این مسئله از طریق گفت‌وگوهای مستقیم حل شود.

اما روند صدور روادید آمریکا با سیاست‌های واشینگتن روبه‌رو شده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیش‌تر ضمن مخالفت نکردن با ورود بازیکنان تیم ملی به خاک آمریکا، گفت: «آن‌ها نمی‌توانند یک مشت «تروریست» عضو سپاه پاسداران را به‌عنوان روزنامه‌نگار یا مربی ورزشی وارد کشور ما کنند.»

در حالی که سایر تیم‌های صعودکننده به جام جهانی بدون دغدغه‌هایی مانند ویزا یا مشکلات مالی، آخرین مراحل آماده‌سازی خود را پشت سر می‌گذارند، حضور یا عدم حضور تیم ملی ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این وضعیت بر آمادگی روانی و فنی بازیکنان در آستانه این رقابت‌ها تاثیر گذاشته است.

این ابهام احتمالا تا پایان حضور ایران در جام جهانی ادامه خواهد داشت. کاروان ایران حتی در صورت دریافت ویزا، به دلیل رفت‌وآمدهای مداوم میان مکزیک و آمریکا برای برگزاری مسابقات، باید در هر مرحله از کنترل‌های مرزی عبور کند؛ جایی که ماموران مرزی طبق قانون می‌توانند مانع ورود افراد دارای ویزای معتبر به خاک آمریکا شوند.