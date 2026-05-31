دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تروت‌سوشال نوشت: «سی‌ان‌ان فیک‌نیوز، امروز بارها ادعا کرد که توافق هسته‌ای من با ایران در مورد موضوعات هسته‌ای صحبت نمی‌کند» و تاکید کرد که توافق هسته‌ای «به صراحت» می‌گوید ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

او افزود که توافق همچنین «به‌تفصیل و شدت زیاد» به بررسی جنبه‌های دیگر هسته‌ای می‌پردازد.

ترامپ اشاره کرد که بخش بزرگ توافق در مورد موضوعات هسته‌ای است.

او افزود که سی‌ان‌ان و بسیاری دیگر از رسانه‌های «فیک‌نیوز» وضعیتی فاجعه‌بار با رتبه پایین بیننده را دارند و پیش‌بینی کرد: «حتی با مالکیت جدید هم بعید است که وضعیت‌شان بهتر شود.»