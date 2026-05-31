سناتور گراهام: ترامپ یک توافق بد با ایران را قبول نخواهد کرد
سناتور لیندسی گراهام، نماینده جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در گفتگو با دونالد ترامپ، حمایت خود را از توافقی با حکومت ایران که خواستههای رییسجمهوری آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز، شروع مذاکرات برای پایان دادن دائمی به جاهطلبیهای هستهای و حمایت تهران از تروریسم را بپذیرد، تأیید کرده است.
او ابراز اطمینان کرد که ترامپ با یک توافق بد با ایران موافقت نخواهد کرد.
گراهام در مورد حملات اسرائیل در لبنان نیز نوشت که باید به این کشور اجازه داد که تهدیدهای ناشی از حملات مداوم حزبالله را خنثی کند و افزود: بخشهایی از اسرائیل به دلیل اصابت موشکها و راکتهای حزبالله غیرقابل سکونت هستند.
او اشاره کرد با توجه به سیاست حزبالله برای نابودی اسرائیل و حملات مداوم این گروه، «درخواست از اسرائیل برای پذیرش آتش بس با حزبالله، غیرمنطقی خواهد بود» و اضافه کرد هرگونه آتشبس با حزبالله به این گروه اجازه میدهد تا دوباره مسلح شود و قویتر شود.
گراهام نوشت: «به نظر من، نباید هیچ ارتباطی بین توافق با ایران و توانایی اسرائیل برای مقابله با تجاوز بیوقفه حزبالله در لبنان وجود داشته باشد. در مورد حماس، چقدر دیگر به آنها فرصت خلع سلاح میدهیم؟ بگذارید اسرائیل کار آنها را تمام کند.»
او تاکید کرد: «هرگونه توافقی با ایران که توانایی اسرائیل برای مقابله با حماس و حزبالله را محدود کند، غیرعاقلانه خواهد بود.»
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، هیثم بن طارق، سلطان عمان، محمد بن زاید، رییس امارات متحده عربی، و عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، گفتوگو کردم.»
او افزود: «به همه آنها یک پیام واحد منتقل کردم: ضروری است که توافقی میان ایالات متحده و ایران هرچه سریعتر به نتیجه برسد. این فرصت باید همین اکنون مورد استفاده قرار گیرد. اولویت باید به دستیابی به آتشبس و بازگشایی فوری تنگه هرمز، بدون هیچگونه شرطی و در چارچوب حقوق بینالملل، داده شود. سپس گفتوگوها باید ادامه یابد تا به توافقی کامل و مستحکم درباره دیگر موضوعات، بهویژه برنامه هستهای و موشکهای بالستیک، و همچنین ثبات منطقهای، منتهی شود.»
مکرون ادامه داد: «فرانسه آماده است که نقش کامل خود را در این زمینه ایفا کند؛ از طریق کمک به ازسرگیری تردد دریایی با ماموریت چندملیتی مستقل که همراه با بریتانیا ایجاد کرده است، پشتیبانی از گفتوگوهای هستهای با بهرهگیری از تخصص و توانمندیهای خود، و نیز مشارکت در ایجاد چارچوب امنیتی منطقهای مورد نیاز، در کنار شرکایی که در ماههای اخیر به تأمین امنیت آنها کمک کرده است.»
او در خصوص «ثبات منطقهای» نیز نوشت: «این ثبات باید از لبنان آغاز شود؛ جایی که ضروری است سلاحها خاموش شوند، همه سلاحها، و برای همیشه. هیچ چیز تشدید تنش گستردهای را که اکنون در جنوب لبنان در جریان است، توجیه نمیکند. فرانسه به حمایت خود از مقامات لبنانی در تلاشهایشان برای بازگرداندن حاکمیت دولت و تمامیت ارضی کشور ادامه خواهد داد.»
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، گفت: «اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز سلاحی راهبردیتر از تسلیحات اتمی است که ایران را قادر به تنبیه متجاوزان میکند.»
او یکشنبه ۱۰ خرداد در جلسه «هدایت سیاسی سپاه استان خراسان شمالی»، با اشاره به جنگ میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل افزود: «این جنگ اجتنابناپذیر بود و ما در وقوع آن غافلگیر نشدیم. همواره برای این رویارویی آماده میشدیم.»
معاون سیاسی سپاه پاسداران همچنین با اشاره به جنگ هشتساله ایران و عراق گفت: «جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز همان برکات را برای جامعه اسلامی ایران به همراه داشته است. ایران نه تنها در دفاع پیروز شد، بلکه از دل این جنگ، یک قدرت جهانی ظهور کرده است.»
ارتش اوکراین همزمان با رد اتهام روسیه درباره حمله پهپادی به نیروگاه هستهای زاپوریژیا، در خاک این کشور که تحت اشغال روسیه است، اعلام کرد شامگاه شنبه ۹ خرداد حملات تازهای علیه تاسیسات انرژی روسیه در خاک این کشور انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین یکشنبه ۱۰ خرداد در بیانیهای اعلام کرد که پهپادهای این کشور پالایشگاه نفت ساراتوف در جنوب غربی روسیه را هدف قرار دادهاند و این حمله باعث وقوع «آتشسوزی گسترده» شده است.
کییف این حملات را بخشی از کارزار فزاینده اوکراین برای هدف قرار دادن زیرساختهایی خواند که به گفته این کشور «هزینه جنگ مسکو» را تامین وهم «سوخت ماشین جنگی روسیه» را فراهم میکنند.
روساتم، شرکت دولتی انرژی هستهای روسیه، شنبه ۹ خرداد اعلام کرد که یک پهپاد اوکراینی به نیروگاه هستهای زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه هستهای اروپا که اکنون تحت کنترل روسیه است، اصابت کرده اما به تجهیزات کلیدی آسیبی نرسانده است.
الکسی لیخاچف، رییس روساتم، این حادثه را «عمدی» خواند و گفت این حمله سبب ایجاد یک حفره در دیوار یکی از سالنهای توربین شده است.
در بیانیه روساتم آمده بود: «امروز بعدازظهر، یک پهپاد رزمی انتحاری اوکراینی به ساختمان سالن توربین واحد نیروگاهی شماره ۶ اصابت کرد و در پی آن منفجر شد.»
نیروگاه هستهای زاپوریژیا در مارس ۲۰۲۲ به تصرف روسیه درآمد و همچنان در نزدیکی خط مقدم در منطقه زاپوریژیای اوکراین، در جنوب شرق این کشور، قرار دارد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد نیروگاه زاپوریژیا این نهاد را از اصابت یک پهپاد به ساختمان توربین مطلع کرده است. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، با ابراز نگرانی جدی درباره این گزارش گفت: «حمله به سایتهای هستهای مثل بازی کردن با آتش است.» آژانس نیز اعلام کرد تیم این نهاد درخواست کرده است برای بررسی مستقیم ساختمان توربین آسیبدیده به محل دسترسی پیدا کند.
نیروگاه زاپوریژیا از زمان تصرف به دست روسیه بارها در معرض حمله و آتشبار قرار گرفته و نگرانیها درباره احتمال بروز حادثه هستهای را افزایش داده است. مسکو و کییف در موارد مختلف یکدیگر را به هدف قرار دادن عمدی این نیروگاه متهم کردهاند.
هدف گرفتن زیرساختهای سوخت روسیه
در حملات اوکراین به خاک روسیه در شامگاه شنبه و بامداد یکشنبه، چند هدف مرتبط با زیرساختهای انرژی و نفتی روسیه هدف قرار گرفت؛ از جمله پالایشگاه نفت ساراتوف در جنوب غربی روسیه، یک انبار سوخت در ماتویف کورگان در منطقه روستوف، ایستگاه پمپاژ لازاروو در منطقه کیروف که در انتقال نفت روسیه از سیبری به بلاروس نقش دارد، و همچنین تأسیسات نفتی در تاگانروگِ منطقه روستوف و آرماویر در منطقه کراسنودار.
مقامهای منطقه روستوف روسیه از آتشسوزی در یک انبار سوخت خبر دادند. یوری اسلیوسار، فرماندار محلی، یکشنبه در تلگرام نوشت بقایای یک پهپاد سرنگونشده باعث آتشسوزی در یک انبار سوخت در جنوب غربی روسیه، در منطقهای هممرز با بخشهای اشغالی شرق اوکراین، شد. او گفت ساکنان خانههای اطراف تخلیه شدهاند.
طبق اعلام ارتش اوکراین، نیروهای این کشور همچنین ایستگاه پمپاژ لازاروو در منطقه کیروف روسیه، در شمال شرق مسکو، را هدف قرار دادهاند؛ منطقهای که بیش از ۷۴۵ مایل از سرزمینهای تحت کنترل اوکراین فاصله دارد. این ایستگاه در انتقال نفت روسیه از سیبری به بلاروس نقش دارد. الکساندر سوکولوف، فرماندار محلی، تایید کرد پهپادها به تاسیساتی در منطقه کیروف اصابت کردهاند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، با اشاره به حمله در کراسنودار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما بهدرستی جنگ را به همانجایی بازمیگردانیم که از آنجا آغاز شد.»