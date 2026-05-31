سناتور لیندسی گراهام، نماینده جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در گفت‌گو با دونالد ترامپ، حمایت خود را از توافقی با حکومت ایران که ‌خواسته‌های رییس‌جمهوری آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز، شروع مذاکرات برای پایان دادن دائمی به جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و حمایت تهران از تروریسم را بپذیرد، تأیید کرده است.

او ابراز اطمینان کرد که ترامپ با یک توافق بد با ایران موافقت نخواهد کرد.

گراهام در مورد حملات اسرائیل در لبنان نیز نوشت که باید به این کشور اجازه داد که تهدیدهای ناشی از حملات مداوم حزب‌الله را خنثی کند و افزود: بخش‌هایی از اسرائیل به دلیل اصابت موشک‌ها و راکت‌های حزب‌الله غیرقابل سکونت هستند.

او اشاره کرد با توجه به سیاست حزب‌الله برای نابودی اسرائیل و حملات مداوم این گروه، «درخواست از اسرائیل برای پذیرش آتش بس با حزب‌الله، غیرمنطقی خواهد بود» و اضافه کرد هرگونه آتش‌بس با حزب‌الله به این گروه اجازه می‌دهد تا دوباره مسلح شود و قوی‌تر شود.

گراهام نوشت: «به نظر من، نباید هیچ ارتباطی بین توافق با ایران و توانایی اسرائیل برای مقابله با تجاوز بی‌وقفه حزب‌الله در لبنان وجود داشته باشد. در مورد حماس، چقدر دیگر به آنها فرصت خلع سلاح می‌دهیم؟ بگذارید اسرائیل کار آنها را تمام کند.»

او تاکید کرد: «هرگونه توافقی با ایران که توانایی اسرائیل برای مقابله با حماس و حزب‌الله را محدود کند، غیرعاقلانه خواهد بود.»