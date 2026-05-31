تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن در فینال لیگ قهرمانان اروپا، شب گذشته آرسنال را شکست داد و برای دومین فصل پیاپی، قهرمان اروپا شد.

به نوشته رسانه‌های فرانسوی، در جریان ناآرامی‌های پس از این قهرمانی، آتش‌بازی و فلر روشن شد و چندین مأمور پلیس نیز زخمی شدند. پلیس برای متفرق کردن جمعیت در مرکز شهر از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

وزارت کشور اعلام کرده است: «جشن‌ها در برخی شهرها، از جمله پاریس، با ناآرامی‌هایی همراه بود که مداخله نیروهای انتظامی را ضروری کرد.»

گزارش‌ها حاکی است دامنه ناآرامی‌ها به شهرهای لو آور (غرب)، آژن (جنوب‌غرب)، مون‌پلیه (جنوب) و دیژون (شرق) نیز کشیده شده است. پیش‌تر نیز از درگیری میان هواداران و پلیس در چند شهر دیگر فرانسه خبر داده شده بود.

با وجود اینکه این دومین قهرمانی پیاپی پاری‌سن‌ژرمن بود، برای دومین سال متوالی نیز جشن‌های فوتبالی به خشونت کشیده شد. سال ۲۰۲۵ نیز پس از قهرمانی این تیم، جشن‌ها به درگیری‌هایی مرگبار انجامیده بود.

پلیس پاریس روز گذشته برای کنترل جمعیت هزاران نیرو مستقر کرد و پس از پیروزی پاری‌سن‌ژرمن مقابل آرسنال در ضربات پنالتی، با استفاده از گاز اشک‌آور با برخی ناآرامی‌ها برخورد کرد و ده‌ها نفر را بازداشت کرد.

100 %

پیش‌تر در طول روز نیز اطراف ورزشگاه پارک دو پرنس در غرب پاریس تنش‌ها و درگیری‌های کوتاهی رخ داده بود؛ جایی که بیش از ۴۰ هزار نفر روی نمایشگرهای بزرگ، دومین قهرمانی پیاپی تیم محبوبشان را تماشا کردند.

تصاویر منتشرشده از پاریس نشان می‌دهد فلرها روشن شده، دوچرخه‌های برقی در خیابان‌ها در حال سوختن هستند و شیشه دست‌کم یک فروشگاه شکسته شده است.

خیابان شانزه‌لیزه اندکی پس از پیروزی پاری‌سن‌ژرمن در ضربات پنالتی مملو از هواداران شد. پیش‌تر نیز در اطراف ورزشگاه پارک دو پرنس، جایی که هواداران بازی را روی نمایشگرهای بزرگ تماشا می‌کردند، درگیری‌هایی میان پلیس و برخی تماشاگران رخ داده بود.

پلیس اعلام کرد در این ناآرامی‌ها به شش خودرو، دو واحد تجاری و یک ایستگاه اتوبوس خسارت وارد شده است.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرد بامداد یکشنبه ۴۱۶ نفر بازداشت شدند که از این تعداد ۲۸۰ نفر در پاریس بودند.

لوران نونز، وزیر کشور، گفت هفت مأمور پلیس زخمی شده‌اند و این ناآرامی‌ها را «کاملاً غیرقابل‌قبول» توصیف کرد.

100 %

مارین لوپن، رهبر جریان راست افراطی، در شبکه ایکس نوشت: «فقط در فرانسه است که پیروزی یک باشگاه فوتبال به شورش منجر می‌شود.»

او افزود: «فقط در فرانسه است که مردم در شب پیروزی تیم‌شان مجبور می‌شوند برای در امان ماندن از خشونت، در خانه بمانند.»

قرار است بازیکنان پاری‌سن‌ژرمن عصر یکشنبه در رژه قهرمانی شرکت کنند؛ برنامه‌ای که شامل حرکت در محوطه شان دو مارس در کنار برج ایفل و همچنین مراسمی با حضور امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، خواهد بود.

سال گذشته نیز قهرمانی اروپایی پاری‌سن‌ژرمن با درگیری‌هایی همراه شد که به کشته شدن دو نفر، از جمله یک نوجوان ۱۷ ساله، انجامید.