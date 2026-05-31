بر اساس محاسبات فوربس (بدون در نظر گرفتن تورم)، یک رکورد جدید درآمد سالانه برای یک تیم ورزشی محسوب می‌شود.

رئال مادرید در پنج سال اخیر و در مجموع ۱۰ سال از ۱۳ سال گذشته، ارزشمندترین باشگاه فوتبال جهان بوده است.

این خبر مثبتی برای کهکشانی‌هاست؛ آن هم پس از دو فصلی که از نظر ورزشی مطابق استانداردهایشان نبود و جامی در سانتیاگو برنابئو بالای سر نرفت.

با وجود قهرمانی پیاپی بارسلونا در لالیگا و پاری‌سن‌ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا، اما در خارج از زمین، رئال مادرید همچنان معیار فوتبال جهان و حتی ورزش جهان به‌شمار می‌رود؛ با ارزشی معادل ۹.۵ میلیارد دلار، یعنی ۲ میلیارد دلار بیشتر از رقیب سنتی، بارسلونا.

بارسلونا که در رتبه دوم فهرست فوربس قرار دارد، تنها باشگاه دیگری است که (بدون احتساب نقل‌وانتقالات بازیکنان) بیش از یک میلیارد دلار درآمد سالانه ثبت کرده است.

هرچند رئال و بارسا رتبه‌های اول و دوم را در اختیار دارند، اما از نظر تعداد باشگاه‌ها در میان ۳۰ تیم نخست، لیگ برتر انگلیس با ۱۱ نماینده پیشتاز است؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از سلطه اخیر تیم‌های انگلیسی در رقابت‌های اروپایی را توضیح دهد.

در آستانه جام جهانی آمریکا، مکزیک و کانادا، لیگ MLS نیز تقویت شده و هفت تیم آمریکایی در میان ۳۰ باشگاه برتر قرار دارند؛ دومین لیگ از این نظر پس از لیگ برتر انگلیس.

سری‌آ چهار نماینده دارد و بوندس‌لیگا و لالیگا هر کدام سه تیم در میان ۳۰ باشگاه ثروتمند دارند. از لیگ فرانسه تنها پاری‌سن‌ژرمن و از پرتغال بنفیکا در فهرست دیده می‌شوند.

فهرست ثروتمندترین باشگاه‌های فوتبال ۲۰۲۶

رئال مادرید؛ ۹.۵ میلیارد دلار

بارسلونا: ۷.۵ میلیارد دلار

منچستریونایتد؛ ۷.۲ میلیارد دلار

لیورپول؛ ۶.۲ میلیارد دلار

پاری‌سن‌ژرمن؛ ۵.۸ میلیارد دلار

بایرن مونیخ؛ ۵.۷ میلیارد دلار

منچسترسیتی؛ ۵.۵ میلیارد دلار

آرسنال؛ ۵.۴ میلیارد دلار

چلسی؛ ۴.۲ میلیارد دلار

تاتنهام؛ ۳ میلیارد دلار

اتلتیکو مادرید؛ ۲.۹۵ میلیارد دلار

یوونتوس؛ ۲.۴ میلیارد دلار

دورتموند؛ ۲.۲ میلیارد دلار

آث میلان؛ ۱.۸۵ میلیارد دلار

اینتر میلان؛ ۱.۸ میلیارد دلار

استون ویلا؛ ۱.۴ میلیارد دلار

اینتر میامی؛ ۱.۳۵ میلیارد دلار

لس‌آنجلس اف‌سی؛ ۱.۳۲ میلیارد دلار

نیوکاسل یونایتد؛ ۱.۲۵ میلیارد دلار

لس‌آنجلس گلکسی؛ ۱.۰۸ میلیارد دلار

نیویورک سیتی؛ ۱.۰۲ میلیارد دلار

آتلانتا یونایتد؛ ۱ میلیارد دلار

بنفیکا؛ ۹۶۰ میلیون دلار

رم؛ ۹۴۰ میلیون دلار

اورتون؛ ۹۳۰ میلیون دلار

فولام؛ ۹۲۰ میلیون دلار

برایتون؛ ۹۱۰ میلیون دلار

اشتوتگارت؛ ۸۸۰ میلیون دلار

سیاتل ساندرز؛ ۸۶۰ میلیون دلار

آستین اف‌سی؛ ۸۵۵ میلیون دلار