ارتش اسرائیل: از زمان اجرای آتشبس در لبنان، ۹۰۰ تروریست حزبالله کشته شدهاند
ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که از زمان اجرای آتشبس در لبنان، «۹۰۰ تروریست حزبالله» کشته شدهاند.
ارتش اسرائیل همچنین گفت که از صبح یکشنبه «زیرساختهای سازمان تروریستی حزبالله را در صور و مناطق دیگر در جنوب لبنان» مورد حمله قرار داده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلیهمزمان با تعمیق فعالیت خود در رشتهکوه بوفور، به انبارهای سلاح، مقرهای مستقر و زیرساختهای اضافی سازمان تروریستی حزبالله در منطقه صور و سایر مناطق جنوب لبنان حمله کردند.
ارتش اسرائیل اشاره کرد کهاین اهداف توسط تروریستهای این گروه برای پیشبرد و اجرای طرحهای تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار میگرفتند.