جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی یک‌شنبه در شهرهای مختلف از جمله رشت، شوش و تهران در مقابل اداره‌های تامین اجتماعی تجمع کردند

به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع‌کنندگان به لایحه «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» اعتراض کردند و خواستار توقف مداخله دولت در امور مدیریتی سازمان و حفظ استقلال صندوق تامین اجتماعی شدند.

بازنشستگان همچنین خواستار پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی و حل مشکل نقدینگی آن شدند و گفتند: «از دولت انتظار داریم در شرایط فعلی، همانند دیگر صندوق‌های بازنشستگی، افزایش حقوق بازنشستگان اعمال شود.»

بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش همچنین خواستار اجرای کامل ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی و ارتقای درمانگاه این شهر به پلی‌کلینیک و بازگشت امتیاز خلع شده تامین اجتماعی این شهر شدند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم در مورد تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش نوشت آن‌ها همانند دیگر کارگران، سال‌های طولانی از عمر خود را در راه کار و تولید و خلق ثروت سپری کرده‌اند، و امروز در شرایط سنی قرار دارند که بیش از هر زمان دیگری به حرمت، آرامش، امنیت، رفاه و حمایت اجتماعی نیازمند هستند.

سندیکا نوشت اما شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی موجب شده است که بسیاری از بازنشستگان به جای برخورداری از زندگی آبرومندانه و آسوده، برای مطالبه حقوق قانونی و دستمزدی متناسب برای داشتن زندگی انسانی، ناچار به حضور در خیابان‌ها و شرکت در تجمعات اعتراضی شوند.