مدیر شورای اقتصاد ملی آمریکا نگرانیهای اقتصادی مردم به دلیل قیمت بنزین و تورم را رد کرد
شبکه خبری ایبیسی گزارش داد که کوین هاست، مدیر شورای اقتصاد ملی ایالات متحده، در گفتوگو با این رسانه، «تصویر امیدوارکنندهای» از اقتصاد این کشور ترسیم کرد و «بدبینی فزاینده آمریکاییها نسبت به اقتصاد در میانه قیمت بالای بنزین و افزایش تورم در بحبوحه جنگ ایران را کماهمیت جلوه داد.»
او گفت که «اخبار واقعاً مثبت» در مورد اقتصاد نادیده گرفته میشود و عنوان کرد که «در مجموع، درآمد واقعی، دستمزدهای واقعی در حال افزایش هستند.»
به نوشته ایبیسی، آخرین گزارش اداره آمار کار ایالات متحده نشان میدهد که دستمزدها در ماه آوریل همپای سرعت تورم افزایش نیافتهاند؛ دستمزدها در طول سال ۳.۶درصد و تورم ۳.۸درصد افزایش یافته است.
در این میان، در آخرین نظرسنجی موسسه گالوپ، اعتماد اقتصادی آمریکاییها به پایینترین نقطه از اکتبر ۲۰۲۲ رسیده است.