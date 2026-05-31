ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، در واکنش به تشدید درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب‌الله، از آن‌ها خواست که به آتش‌بس در لبنان احترام بگذارند.

او گفت پیشروی اسرائیل در جنوب لبنان «باید پایان یابد» و اشاره کرد که عملیات اسرائیل «غیرنظامیان را کشته و آواره کرده، زیرساخت‌ها را نابود کرده و فضای دیپلماسی را از بین برده است.»

کوپر از حزب‌الله خواست که به حملات خود به اسرائیل را پایان دهد و خلع سلاح شود.

او گفت: «همه طرفین باید به آتش‌بس احترام بگذارند و با حسن نیت در مذاکرات شرکت کنند.»