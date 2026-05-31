روداو: پایگاه «حزب آزادی کردستان» در نزدیکی اربیل هدف حمله موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفت
به گزارش «روداو»، یک پایگاه «حزب آزادی کردستان» در نزدیکی اربیل عراق یکشنبه هدف حمله موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروثسوشال اعلام کرد که تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه، به عنوان فرستاده ویژه ریاستجمهوری در امور عراق منصوب شده است.
بر اساس این اعلام، باراک همزمان مسوولیت فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه را نیز بر عهده خواهد داشت.
ترامپ با تقدیر از عملکرد باراک تاکید کرد که او همچنان در سمت سفیر آمریکا در ترکیه باقی میماند و ماموریتهای جدید خود را با حمایت کامل وزارت امور خارجه ایالات متحده دنبال خواهد کرد.
ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نیروهای تحت فرماندهی جنوب این ارتش، با استفاده از نیروی هوایی، در طول هفته گذشته سه انبار تسلیحاتی متعلق به سازمان مسلح حماس را در چندین منطقه در نوار غزه هدف قرار داده و منهدم کردند.
بر اساس گزارش ارتش اسرائیل، در این انبارها مواد انفجاری، سلاحهای سبک، تفنگهای تکتیراندازی و تجهیزات رزمی دیگر نگهداری میشد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهایش «مطابق با توافق در منطقه مستقر هستند و به فعالیت خود برای رفع هرگونه تهدید فوری ادامه خواهند داد».
سیبیاس نیوز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد میانجیها یکشنبه ۱۰ خرداد همچنان در حال گفتوگو درباره تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن هستند.
بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، روز جمعه اصلاحاتی را در متن این تفاهمنامه اعمال کرد و نسخه جدید برای تایید به تهران ارسال شد، اما هنوز پاسخی از سوی جمهوری اسلامی دریافت نشده است.
این گزارش همچنین افزود این سومین بار است که ترامپ در پیشنهاد آمریکا تغییر ایجاد میکند.
این پیشنهاد از طریق میانجیها میان تهران و واشینگتن رد و بدل میشود و پاکستان هدایت این روند را بر عهده دارد.
به گفته این منبع، تغییرات اعمالشده از سوی آمریکا نسبتا قابلتوجه است، هرچند جزئیات آن هنوز منتشر نشده و برای نهایی شدن توافق نیز ضربالاجل مشخصی وجود ندارد.
پیشتر، نیویورکتایمز گزارش داده بود که ترامپ شرایط سختگیرانهتری را به چارچوب پیشنهادی برای پایان جنگ با ایران افزوده و نسخه اصلاحشده توافق را برای بررسی به تهران ارسال کرده است.
رئال مادرید بار دیگر در صدر فهرست ارزشمندترین باشگاههای فوتبال جهان از نگاه فوربس قرار گرفت؛ پس از آنکه در فصل ۲۵-۲۰۲۴ به رکورد درآمد سالانه ۱.۲۷ میلیارد دلار رسید. این رقم از درآمد ۱.۲۳ میلیارد دلاری تیم دالاس کابویز در NFL در سال ۲۰۲۴ نیز بیشتر است.
بر اساس محاسبات فوربس (بدون در نظر گرفتن تورم)، یک رکورد جدید درآمد سالانه برای یک تیم ورزشی محسوب میشود.
رئال مادرید در پنج سال اخیر و در مجموع ۱۰ سال از ۱۳ سال گذشته، ارزشمندترین باشگاه فوتبال جهان بوده است.
این خبر مثبتی برای کهکشانیهاست؛ آن هم پس از دو فصلی که از نظر ورزشی مطابق استانداردهایشان نبود و جامی در سانتیاگو برنابئو بالای سر نرفت.
با وجود قهرمانی پیاپی بارسلونا در لالیگا و پاریسنژرمن در لیگ قهرمانان اروپا، اما در خارج از زمین، رئال مادرید همچنان معیار فوتبال جهان و حتی ورزش جهان بهشمار میرود؛ با ارزشی معادل ۹.۵ میلیارد دلار، یعنی ۲ میلیارد دلار بیشتر از رقیب سنتی، بارسلونا.
بارسلونا که در رتبه دوم فهرست فوربس قرار دارد، تنها باشگاه دیگری است که (بدون احتساب نقلوانتقالات بازیکنان) بیش از یک میلیارد دلار درآمد سالانه ثبت کرده است.
هرچند رئال و بارسا رتبههای اول و دوم را در اختیار دارند، اما از نظر تعداد باشگاهها در میان ۳۰ تیم نخست، لیگ برتر انگلیس با ۱۱ نماینده پیشتاز است؛ موضوعی که میتواند بخشی از سلطه اخیر تیمهای انگلیسی در رقابتهای اروپایی را توضیح دهد.
در آستانه جام جهانی آمریکا، مکزیک و کانادا، لیگ MLS نیز تقویت شده و هفت تیم آمریکایی در میان ۳۰ باشگاه برتر قرار دارند؛ دومین لیگ از این نظر پس از لیگ برتر انگلیس.
سریآ چهار نماینده دارد و بوندسلیگا و لالیگا هر کدام سه تیم در میان ۳۰ باشگاه ثروتمند دارند. از لیگ فرانسه تنها پاریسنژرمن و از پرتغال بنفیکا در فهرست دیده میشوند.
فهرست ثروتمندترین باشگاههای فوتبال ۲۰۲۶
رئال مادرید؛ ۹.۵ میلیارد دلار
بارسلونا: ۷.۵ میلیارد دلار
منچستریونایتد؛ ۷.۲ میلیارد دلار
لیورپول؛ ۶.۲ میلیارد دلار
پاریسنژرمن؛ ۵.۸ میلیارد دلار
بایرن مونیخ؛ ۵.۷ میلیارد دلار
منچسترسیتی؛ ۵.۵ میلیارد دلار
آرسنال؛ ۵.۴ میلیارد دلار
چلسی؛ ۴.۲ میلیارد دلار
تاتنهام؛ ۳ میلیارد دلار
اتلتیکو مادرید؛ ۲.۹۵ میلیارد دلار
یوونتوس؛ ۲.۴ میلیارد دلار
دورتموند؛ ۲.۲ میلیارد دلار
آث میلان؛ ۱.۸۵ میلیارد دلار
اینتر میلان؛ ۱.۸ میلیارد دلار
استون ویلا؛ ۱.۴ میلیارد دلار
اینتر میامی؛ ۱.۳۵ میلیارد دلار
لسآنجلس افسی؛ ۱.۳۲ میلیارد دلار
نیوکاسل یونایتد؛ ۱.۲۵ میلیارد دلار
لسآنجلس گلکسی؛ ۱.۰۸ میلیارد دلار
نیویورک سیتی؛ ۱.۰۲ میلیارد دلار
آتلانتا یونایتد؛ ۱ میلیارد دلار
بنفیکا؛ ۹۶۰ میلیون دلار
رم؛ ۹۴۰ میلیون دلار
اورتون؛ ۹۳۰ میلیون دلار
فولام؛ ۹۲۰ میلیون دلار
برایتون؛ ۹۱۰ میلیون دلار
اشتوتگارت؛ ۸۸۰ میلیون دلار
سیاتل ساندرز؛ ۸۶۰ میلیون دلار
آستین افسی؛ ۸۵۵ میلیون دلار
خواهر جاویدنام احمد خسروانی، دانشجوی ۲۱ ساله دانشگاه صنعتی شریف و بسکتبالیست در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گفتند چون قد احمد بالای ۱۹۸ است و سایز قبرهای قطعه بابام ۱۹۳ است باید پاهایش را بشکنیم تا داخل قبر جا شود.»
او در این پست نوشته است: «بعد از التماس و پول دادن به گرسنگان جمهوری اسلامی، قبول کردند احمدو روی مزار بابام بزاریم، اما از عذاب دادنمان سیر نشده بودند؛ فهمیدند هنوز هم میتوانند از ما پول بگیرند. گفتند چون قد احمد بالای ۱۹۸ است و سایز قبرهای قطعه بابام ۱۹۳ است باید پاهایش را بشکنیم تا داخل قبرجا شود.»
خواهر جاویدنام احمد خسروانی، همچنین در پست دیگری نوشت: «در سالن پذیرش بهشت زهرا برای کارهای دفن خواستیم طبقه بالای مزار بابام برای داداش احمدم باشد. گفتند: «نمی توانید اغتشاشگر را کنار مزار جانباز دفن کنید، آنها مطهرند، اما اینها اغتشاشگر.» احمد را می گفتند و ما فقط تحقیر شدیم میان درد و اون ها فقط دنبال پول بودند.»
جاویدنام احمد خسروانی، دانشجوی ۲۱ ساله دانشگاه صنعتی شریف و بسکتبالیست که با تیم فرزان شمیران در مسابقات بسکتبال سه نفره تهران قهرمان شده بود و عنوان برترین بازیکن لیگ تهران در سال ۱۴۰۴ هم داشت، شامگاه پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ با شلیک مستقیم گلوله کشته شد.