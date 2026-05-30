قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا: کشتیها ملزم به تردد از مسیرهای تعیینشده در تنگه هرمز هستند
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در بیانیهای درباره تنگه هرمز نوشت که با توجه به یکپارچگی این مسیر، تاکید میشود کلیه کشتیها، شناورهای تجاری و نفتکشها صرفا ملزم به تردد از مسیرهای تعیینشده و اخذ مجوز از نیروی دریایی سپاه پاسداران هستند.
به گزارش رسانههای ایران، قرارگاه خاتمالانبیا نوشت: «هرگونه تخلف از این ضوابط، امنیت تردد آنها را با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد.»
این قرارگاه نوشت که هشدار داده میشود هرگونه اقدام شناورهای نظامی جهت مداخله در مدیریت تنگه هرمز یا ایجاد اختلال در تردد، مورد هدف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.