وزیر دفاع پیشین اسرائیل: اسرائیل نباید آتشبس لبنان را در توافق با جمهوری اسلامی بپذیرد
بنی گانتس، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، در حساب ایکس خود نوشت اسرائیل «تحت هیچ شرایطی» نباید توقف درگیریها در لبنان را بهعنوان بخشی از توافق با جمهوری اسلامی بپذیرد.
او نوشت: «نمیتوان وضعیتی را پذیرفت که درست زمانی که افکار عمومی لبنان در حال درک این موضوع است که حزبالله به آن آسیب میزند، اسرائیل اجازه دهد حزبالله به سپر لبنان تبدیل شود.»
گانتس افزود روستاهای جنوب لبنان تنها چندصد متر با شهرهای مرزی اسرائیل فاصله دارند و اسرائیل «فارغ از هر عامل خارجی» موظف به حفاظت از ساکنان خود است.
او همچنین تاکید کرد پذیرفتن توقف درگیریها در لبنان بهعنوان بخشی از توافق با جمهوری اسلامی «اشتباهی راهبردی» خواهد بود که اسرائیل سالها هزینه آن را خواهد پرداخت و افزود: «این دقیقا همان موردی است که اسرائیل باید به آمریکا بگوید: نه.»