خبرگزاری مهر: روایت اکسیوس از تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا مورد تایید تهران نیست
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از یک منبع مطلع، گزارش اکسیوس درباره مفاد تفاهمنامه پیشنهادی میان جمهوری اسلامی و آمریکا را تکذیب کرد.
مهر به نقل از این منبع نوشت موارد مطرحشده در گزارش اکسیوس «ادعاها و روایت طرف آمریکایی» است و نمیتواند مورد تایید جمهوری اسلامی قرار گیرد.
اکسیوس پیشتر به نقل از «یک مقام آمریکایی» نوشته بود توافقی که ایالات متحده و جمهوری اسلامی در آستانه امضای آن هستند، شامل تمدید آتشبس ۶۰ روزه است؛ دورهای که در آن تنگه هرمز بازگشایی میشود، تهران میتواند آزادانه نفت بفروشد و مذاکراتی درباره محدود کردن برنامه هستهای جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.