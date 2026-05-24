اویخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل، با انتشار پیامی فوری، به ساکنان ۱۰ شهر و روستا در استان نبطیه و منطقه بقاع غربی لبنان دستور تخلیه فوری داد.

او در شبکه ایکس نوشت حزب‌الله «توافق آتش‌بس را نقض کرده» و ارتش اسرائیل ناچار است «با قدرت» علیه آن اقدام کند، اما «قصد آسیب رساندن» به ساکنان را ندارد.

در این اطلاعیه از ساکنان مشغره، دیر الزهرانی، الشرقیه، الدویر، قلیا، سحمر، زبدین، النبطیه التحتا، عربصالیم و کفرجوز خواسته شده فورا خانه‌های خود را ترک کرده و دست‌کم هزار متر از این مناطق فاصله بگیرند.

ادرعی همچنین هشدار داد هر فردی که در نزدیکی نیروها، تاسیسات و تجهیزات حزب‌الله باشد، «جان خود را به خطر می‌اندازد».