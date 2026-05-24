خزایی، نماینده ورامین: تنگه هرمز هرگز به حالت قبل باز نخواهد گشت
علی خزایی، نماینده ورامین در مجلس گفت: «تنگه هرمز به هیچوجه و تحت هیچ شرایطی به حالت قبل باز نخواهد گشت و هیچ شناور و کشتی متعلق به آمریکا، اسرائیل و همپیمانان آنها، حق تردد از تنگه هرمز را ندارد. هر کشتی تجاری یا غیرتجاری دیگر برای عبور باید از ملت ایران مجوز بگیرد.»
او ادامه داد: «جمهوری اسلامی اگر صلاح بداند، از تنگههای دیگر از جمله بابالمندب نیز برای ذلیل کردن دشمن استفاده خواهد کرد.»
آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی، جزییاتی از توافق احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا را که ممکن است یکشنبه اعلام شود، منتشر کرد. این توافق شامل تمدید ۶۰ روزه آتشبس است که در طی آن تنگه هرمز بازگشایی میشود، تهران میتواند آزادانه نفت بفروشد و مذاکرات هستهای برگزار خواهد شد.
به گفته این مقام آمریکایی، این تفاهم ۶۰ روز اعتبار دارد و در صورت توافق دو طرف قابل تمدید خواهد بود. دو طرف یک یادداشت تفاهم امضا خواهند کرد که ۶۰ روز اعتبار دارد و با رضایت متقابل قابل تمدید است.
در طول این دوره ۶۰ روزه، تنگه هرمز بدون دریافت عوارض باز خواهد بود و ایران موافقت خواهد کرد مینهایی را که در این آبراه مستقر کرده پاکسازی کند تا کشتیها آزادانه عبور کنند.
در مقابل، ایالات متحده محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. این مقام گفت هرچه جمهوری اسلامی سریعتر مینها را پاکسازی و عبور و مرور دریایی را از سر بگیرد، محاصره نیز سریعتر لغو خواهد شد. او افزود اصل کلیدی دونالد ترامپ در این توافق «کاهش فشار در برابر اقدام» است.
به گفته این مقام، ایران خواستار آزادسازی فوری داراییها و رفع دائمی تحریمها بود، اما طرف آمریکایی اعلام کرده این اقدامات تنها پس از ارائه امتیازهای ملموس انجام خواهد شد.
سایت هرانا گزارش داد بیژن کاظمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۳۷ سال و شش ماه حبس محکوم شد.
بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پس از کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور در ۳۰ دیماه ۱۴۰۳، در کوهدشت بازداشت شده بود.
شهناز خسروی، مادر بیژن کاظمی، زندانی سیاسی، از انتقال او به یکی از خانههای امن وزارت اطلاعات در خارج از استان تهران خبر داد. کاظمی از دی ماه ۱۴۰۳ در بازداشت بهسر میبرد و ماموران امنیتی تلاش کردهاند از او اعتراف اجباری بگیرند که اسلحه ضارب رازینی و مقیسه را تامین کرده است.
خسروی، شامگاه ۱۳ تیر از تماس تلفنی فرزندش با او خبر داد و نوشت: «بیژن تماس گرفت و اطلاع داد که سهشنبه ۱۰ تیر همراه دیگر زندانیان بازداشت موقت از زندان تهران بزرگ به مکانی نامعلوم در خارج از استان تهران منتقل شده است.»
او با بیان اینکه پسرش در یکی از خانههای امن وزارت اطلاعات در خارج از استان تهران، همراه دیگر بازداشتشدگان در دستههای سه-چهار نفره در سلولهای مجزا بهسر میبرند، نوشت که جان بیژن و دیگر زندانیان سیاسی در خطر است.
خسروی خطاب به مردم ایران نوشت: «آزادی زندانیان سیاسی را نه فقط به یک خواسته، بلکه به فریاد مشترک یک ملت بدل کنیم؛ مطالبهای ملی برای کرامت، عدالت و انسانیت.»
ایراناینترنشنال ۱۰ تیر در گزارشی اختصاصی نوشت که وزارت اطلاعات بازداشتگاهی امنیتی در زندان تهران بزرگ راهاندازی کرده و شماری از زندانیان سیاسی از بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین به این مکان منتقل شدهاند.
در این گزارش آمده است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، صدها تن از بازداشتشدگان اخیر و محبوسان در بازداشتگاههای امنیتی اوین را به خانههای امن و بازداشتگاه امنیتی تازه راهاندازی شده در زندان تهران بزرگ، منتقل کردهاند.
یکی از این افراد، بیژن کاظمی است که ۳۰ دی ۱۴۰۳ با یورش چندین مامور امنیتی به منزلش در شهرستان کوهدشت و پس از تفتیش خانه و توقیف تمامی لوازم الکترونیکی او و اعضای خانواده، بازداشت شد.
کاظمی که در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت و دو سال زندانی شده بود، در بازداشت تازهاش از حقوق قانونی خود بهعنوان یک متهم سیاسی محروم مانده است.
خسروی، ۳۰ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اینکه از بیژن بیخبر است، هدف از این روند «بیخبری مطلق» را «پروژه پروندهسازی» علیه فرزندش خواند.
ایراناینترنشنال ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ نیز در گزارشی اختصاصی نوشت ماموران امنیتی کاظمی را به اتهام ارتباط با کشتهشدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر در دیوان عالی کشور، بازداشت کرده و تلاش دارند از او اعتراف اجباری بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.
مقیسه و رازینی، ۲۹ دی ۱۴۰۳ در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
ایرانیان بار دیگر در شهرهای کشورهای مختلف جهان تجمع و مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام کردند. در برخی تجمعها، تظاهرکنندگان خواستار بسته شدن سفارتخانههای جمهوری اسلامی و همچنین آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، شماری از ایرانیان در سوئیس شنبه دوم خرداد با تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی، خواستار بستهشدن آن شدند.
آنها همچنین با حمل تصاویر شاهزاده رضا پهلوی و پرچم شیر و خورشید، از انقلاب ملی حمایت کردند.
علاوه بر این، ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند ایرانیان بریتانیا شنبه دوم خرداد در لندن با حمل پرچمهای شیر و خورشید در حمایت از انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی تجمع کردند.
ایرانیان مقیم شهرهای مختلف آلمان، ایتالیا و سوئد نیز با برگزاری تجمع و راهپیمایی در همبستگی با معترضان داخل ایران، خواستار قطع روابط سیاسی با حکومت جمهوری اسلامی و تعطیلی سفارتها شدند.
یکی از شرکتکنندگان در تجمع برلین در گفتوگو با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت: «مردم داخل ایران را تنها نمیگذاریم و تا روز آزادی در کنارشان هستیم.»
تعدادی از شرکتکنندگان در این تجمع نیز با نوشتن اسامی جاویدنامان بر روی لباسهای خود، یاد ایشان را گرامی داشتند.
یکی دیگر از شرکتکنندگان در این تجمع گفت: «صدای زندانیان سیاسی، خانوادههای جاویدنامان و مردم ایران هستیم.»
در ویدیویی دیگر که به دست ایراناینترنشنال رسیده است، شماری از ایرانیان دانمارک دیده میشوند که در حمایت از انقلاب ملی، شنبه دوم خرداد در کپنهاگ تجمع کردند.
در هفتههای گذشته نیز بر اساس فراخوانها و بهدنبال درخواست شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان از استرالیا تا کانادا و از اروپا تا آمریکا تجمع کردند.
لندن، برلین، پاریس و بروکسل از جمله شهرهای محل برگزاری تجمعات هفتگی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی هستند.
تداوم تجمعات اعتراضی ایرانیان در خارج از کشور در شرایطی است که در داخل ایران نیز در روزهای اخیر، دانشآموزان در مناطق مختلف کشور از جمله خرمآباد، بروجرد و دورود در استان لرستان و نقاطی از استان کهگیلویه و بویراحمد، در اعتراض به وضع موجود آموزشی، تجمع کردند و علیه مسئولان شعار دادند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه و نزدیک به تیم مذاکرهکننده، با تاکید بر اینکه اگر آمریکا انعطاف نشان ندهد، مذاکره شکست میخورد نوشت که موضوع هستهای، پولهای بلوکهشده و کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، سه موضوع اختلاف جدی در مذاکرات است.
فارس نوشت که تهران اعلام کرده که در این دوره وارد مذاکره درباره موضوع هستهای نمیشود. تنها در صورتی که طرف مقابل شرایط اعتمادساز را اجرا کند، در دور بعد درباره مسائل هستهای صحبت خواهد شد.
رسانه سپاه به نقل از این منبع نوشت: «پولهای بلوکهشده باید واریز شود؛ شرط دوم و اساسی برای ورود تهران به مذاکره این است که پولهای بلوکهشده ابتدا واریز و آزاد شوند. بدون این اتفاق، اساسا وارد مذاکره نمیشویم.»
در ادامه آمده است: «اختلاف دیگر بر سر نحوه عبور کشتیها در تنگه هرمز است. آمریکا تاکید دارد که تنگه باید کاملا به شرایط پیشین بازگردد، اما تهران میگوید فقط خود را متعهد میکند که تعداد کشتیها به وضعیت قبل بازگردد. معنای این حرف آن است که حکومت ایران با مدل خود، تعداد کشتیهای مجاز برای عبور را تعیین میکند.»