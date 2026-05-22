بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، محمدرضا منصوری، جوان ۲۴ ساله و پدر یک نوزاد ۲۰ روزه بود که با تیراندازی نیروهای حکومتی در جریان اعتراضات شهر رشت جان خود را از دست داد.

او به دلیل جراحات ناشی از شلیک گلوله، حدود یک ماه بستری و تحت درمان بود.

بر اساس گزارش‌ها، محمدرضا ۱۸ دی‌ماه در منطقه یخسازی رشت هدف شلیک نیروهای حکومتی قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به نخاع و کتف به شدت زخمی شد.

او ۱۳ بهمن‌ماه بر اثر شدت جراحات وارده در جریان اعتراضات جان باخت.

به گفته منابع محلی، محمدرضا تنها فرزند خانواده بود و پیش از حضور در فراخوان، گفته بود: «برای آینده دخترم در اعتراض شرکت می‌کنم.»