گواردیولا که از تابستان ۲۰۱۶ هدایت منچسترسیتی را برعهده داشت، در این مدت ۲۰ جام از جمله شش قهرمانی لیگ برتر انگلیس و یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا به دست آورد و به موفق‌ترین سرمربی تاریخ این باشگاه تبدیل شد.

او در پیام خداحافظی خود گفت: «هیچ چیز همیشگی نیست اما احساس، خاطرات و عشقی که به منچسترسیتی دارم، ماندگار خواهد بود.»

منچسترسیتی همچنین اعلام کرد گواردیولا پس از پایان دوران مربیگری‌اش در این باشگاه، به‌عنوان سفیر جهانی به همکاری با گروه فوتبال سیتی ادامه خواهد داد.