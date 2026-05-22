زندی، دارنده مدال طلای جهان، پس از پیروزی مقابل رقبایی از امارات، اردن و ازبکستان، در فینال نماینده کره جنوبی را شکست داد و قهرمان شد.

بختیاری، دارنده مدال برنز جهان، نیز پس از شکست حریفانی از ویتنام، عربستان سعودی و قزاقستان، در دیدار نهایی برابر نماینده چین به پیروزی رسید و مدال طلا گرفت.

پیش از این نیز آرین سلیمی در وزن ۸۷+ کیلوگرم مدال طلا و یاسین ولی‌زاده در وزن ۵۴- کیلوگرم مدال نقره گرفته بودند.

در بخش زنان، مهلا مومن‌زاده و باران نعمتی و همچنین رادین زینالی در بخش مردان با شکست مقابل رقبای خود از دور رقابت‌ها کنار رفتند.