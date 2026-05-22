تکواندوی قهرمانی آسیا؛ ابوالفضل زندی و امیرسینا بختیاری به مدال طلا رسیدند
در دومین روز رقابتهای تکواندوی قهرمانی آسیا در مغولستان، ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم و امیرسینا بختیاری در وزن ۷۴- کیلوگرم به مدال طلا رسیدند.
زندی، دارنده مدال طلای جهان، پس از پیروزی مقابل رقبایی از امارات، اردن و ازبکستان، در فینال نماینده کره جنوبی را شکست داد و قهرمان شد.
بختیاری، دارنده مدال برنز جهان، نیز پس از شکست حریفانی از ویتنام، عربستان سعودی و قزاقستان، در دیدار نهایی برابر نماینده چین به پیروزی رسید و مدال طلا گرفت.
پیش از این نیز آرین سلیمی در وزن ۸۷+ کیلوگرم مدال طلا و یاسین ولیزاده در وزن ۵۴- کیلوگرم مدال نقره گرفته بودند.
در بخش زنان، مهلا مومنزاده و باران نعمتی و همچنین رادین زینالی در بخش مردان با شکست مقابل رقبای خود از دور رقابتها کنار رفتند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا سهمیه کشورهای حاضر در رقابتهای آسیایی فصل ۲۰۲۸-۲۰۲۷ را اعلام کرد که بر اساس آن، ایران سه سهمیه مستقیم در لیگ نخبگان آسیا و یک سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا خواهد داشت.
این در حالی است که عربستان سعودی ۲+۳ و امارات متحده عربی ۱+۳ سهمیه برای لیگ نخبگان آسیا و هر کدام یک سهمیه برای لیگ قهرمانان آسیا توانستند کسب کنند.
در شرق آسیا نیز ژاپن و کره جنوبی به ترتیب سهمیههایی مشابه عربستان سعودی و امارات متحده عربی به دست آوردند و تایلند هم مانند ایران سه سهمیه لیگ نخبگان و یک سهمیه لیگ قهرمانان آسیا کسب کرد.
فوتبال ایران در سالهای اخیر، به دلیل نتایج ضعیف نمایندگانش و ناکامی در صعود به مراحل پایانی رقابتهای آسیایی، نتوانسته سهمیه بیشتری به دست آورد. همچنین بیش از ۳۰ سال از آخرین قهرمانی یک تیم ایرانی در رقابتهای باشگاهی آسیا میگذرد.
منوچهر نیکفر، مدیرعامل باشگاه سپاهان در واکنش به صادر نشدن مجوز حرفهای برای این باشگاه از سوی فدراسیون فوتبال در یادداشتی نوشت: «عدم صدور مجوز حرفهای برای سپاهان میتواند جوک سال فوتبال ایران و حتی آسیا باشد و ما به این رای اعتراض خواهیم کرد.»
نیکفر در ادامه نوشت: «سپاهان در رنکینگ آسیایی رتبه بهتری نسبت به سایر باشگاههای رقیب دارد و در جدول لیگ برتر، در صورت ادامه مسابقات، شانس ما برای قهرمانی با توجه به یک بازی کمتر و مسابقات پیش رو که نسبت به سایر رقبا آسانتر است، بیشتر خواهد بود.»
مدیرعامل سپاهان ادامه داد: «در حال حاضر نیز زیباترین ورزشگاه ایران، که با توجه به الزامات آسیایی میتواند آبروی کشور را در برگزاری مسابقات بینالمللی حفظ کند، ورزشگاه نقش جهان سپاهان است.»
باشگاههای لیگ برتری پرسپولیس، استقلال، تراکتور، گلگهر و آلومینیوم اراک، مجوز حرفهای را دریافت کردند.
براساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای دریافت ویزای آمریکا، خبرنگاران و عکاسانی را معرفی کرده که در سوابق حرفهای خود هیچگونه انتقادی از فدراسیون فوتبال یا مدیران آن نداشتهاند.
این اطلاعات حاکی است شماری از افراد انتخابشده برای سفر به آمریکا، ارتباط نزدیکی با سخنگوی فدراسیون فوتبال دارند و برخی دیگر نیز به سرمربی تیم ملی یا سردبیران همسو با فدراسیون نزدیکاند.
همچنین گفته میشود برای این ۱۵ نفر روزانه ۵۰ دلار کمکهزینه در نظر گرفته شده است. بر پایه این گزارش، تلاشهایی نیز برای مهار اعتراضها به نحوه گزینش همراهان رسانهای تیم ملی از طریق اهدای کارت هدیه صورت گرفته است.
اطلاعات دریافتی ایران اینترنشنال همچنین نشان میدهد نام هیچیک از خبرنگاران و عکاسان وبسایت فوتبال ۳۶۰ در فهرست معرفیشده از سوی فدراسیون دیده نمیشود.
فوتبال ۳۶۰ پیشتر و در پی کشته شدن معترضان در دیماه ۱۴۰۴، پخش برنامههای اینترنتی خود با اجرای عادل فردوسیپور را متوقف کرده بود.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی شهریار مغانلو مهاجم تیم کلبای امارات متحده عربی را برای حضور در اردوی آمادهسازی تیم ملی پیش از جام جهانی دعوت کرد.
این در حالی است که سردار آزمون پس از موضعگیریهایی در مخالفت با جمهوری اسلامی، از فهرست تیم ملی برای جام جهانی کنار گذاشته شد.
تمرینات تیم ملی فوتبال برای آمادهسازی جام جهانی در آنتالیا در حال برگزاری است و ملیپوشان پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت برای طی مراحل اداری دریافت ویزای آمریکا به سفارت این کشور در آنکارا رفتند.
فدراسیون فوتبال در فاصله حدود ۲۰ روز تا آغاز جام جهانی، با بحران ویزا دستبهگریبان است. امیر قلعهنویی هنوز نمیداند کدام بازیکنان ویزا دریافت خواهند کرد و چه نفراتی را در آمریکا در اختیار خواهد داشت.
در پایان روز نخست رقابتهای تکواندوی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در مغولستان، آرین سلیمی در وزن ۸۴+ کیلوگرم به مدال طلا رسید و یاسین ولیزاده در وزن ۵۴- کیلوگرم مدال نقره گرفت.
آرین سلیمی، دارنده مدال طلای المپیک، در مسیر قهرمانی برابر حریفانی از قرقیزستان، مالزی، کره جنوبی و ازبکستان به پیروزی رسید و در فینال ماولونوف از ازبکستان را شکست داد.
یاسین ولیزاده نیز پس از پیروزی مقابل رقبایی از سنگاپور، عربستان، ایران و ازبکستان، به فینال وزن ۵۴- کیلوگرم رسید اما برابر جعفر الداوود از اردن شکست خورد و نایبقهرمان شد.
پیش از این، مهدی رزمیان در بخش مردان و معصومه رنجبر و فاطمه احمدی در بخش زنان از دور رقابتها کنار رفتند.