پس از اعلام یک نماینده مجلس درباره سفر عباس عراقچی به نیویورک، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت او به نشست ویژه وزیران خارجه شورای امنیت سازمان ملل در پنجم خردادماه درباره موضوعات مرتبط با «صلح و امنیت بینالمللی» دعوت شده است، اما حضور او هنوز قطعی نیست.
بقائی افزود با توجه به ریاست دورهای چین بر شورای امنیت سازمان ملل، این دعوت انجام شده است.
او گفت: «این نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل برای روز پنجم خرداد پیشبینی شده و البته با توجه به برنامه کاری فشرده وزیر امور خارجه، شرکت در آن هنوز قطعی نشده است.»
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، سهشنبه گفته بود عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، قرار است سفری به نیویورک داشته باشد و با کشورهای حوزه خلیج فارس درباره تنگه هرمز مذاکره کند.
خضریان گفت: «امیدوارم این خبر دروغ باشد، چون برگزاری جلسهای در نیویورک، یعنی در خاک دشمن، و کشورهای خلیج فارس نیز باید مورد بازخواست قرار بگیرند. چنین اقدامی جمهوری اسلامی را در موضع ضعف قرار میدهد.»