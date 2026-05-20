وزارت خارجه امارات متحده عربی حملات «تروریستی» انجام‌شده با پهپادهایی که از خاک عراق نیروگاه هسته‌ای براکه را هدف قرار دادند، به‌شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانست.

در بیانیه وزارت خارجه امارات آمده است حملات «تروریستی» از خاک عراق علیه تاسیسات غیرنظامی حیاتی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، نقض صریح حاکمیت و حریم هوایی کشورها و تخطی از حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد است.

وزارت خارجه امارات بر ضرورت پایبندی دولت عراق به «جلوگیری فوری و بی‌قید و شرط از هرگونه اقدام خصمانه» از خاک خود تاکید کرد و خواستار برخورد مسئولانه و فوری با این تهدیدها مطابق با قوانین و معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای شد.

در این بیانیه همچنین بر اهمیت ایفای نقش عراق در تقویت امنیت و ثبات منطقه تاکید شده و آمده است این نقش می‌تواند حاکمیت عراق را حفظ و جایگاه آن را به‌عنوان شریکی فعال و مسئول در محیط منطقه‌ای تقویت کند.