اکسیوس در مورد به تعویق افتادن حمله آمریکا به جمهوری اسلامی که قرار بود سه‌شنبه انجام شود، نوشت: «دونالد ترامپ از زمان آغاز جنگ، حداقل شش بار ضرب‌الاجل‌ها را تمدید کرده و حملات برنامه‌ریزی شده به ایران را به تعویق انداخته است.»

دو مقام آمریکایی به اکسیوس گفتند که انتظار می‌رود ترامپ سه‌شنبه تیم ارشد امنیت ملی خود را در اتاق وضعیت تشکیل دهد تا در مورد گزینه‌های نظامی بحث کنند.

در این حال، ترامپ در تروت سوشال نوشت: «امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رییس امارات متحده عربی از من خواسته‌اند که حمله نظامی برنامه‌ریزی شده» به جمهوری اسلامی را که قرار بود سه‌شنبه انجام شود، به تعویق بیفتد.

او افزود که رهبران عرب به او گفته‌اند: «مذاکرات جدی اکنون در جریان است و به نظر آن‌ها، توافقی حاصل خواهد شد که برای ایالات متحده و همچنین همه کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن بسیار قابل قبول خواهد بود.»

به نوشته اکسیوس، «ترامپ ادعا کرد که این توافق تضمین می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد.»

باراک راوید، خبرنگار اکسیوس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک مقام آمریکایی گفت که پیام واحدی از دوحه، ابوظبی و ریاض دریافت شده است. این پیام در راستای این بود که به مذاکرات فرصتی بدهید، زیرا اگر به ایران حمله کنید، همه ما هزینه آن را خواهیم پرداخت.»

به نوشته راوید، «یک منبع آگاه دیگر» گفت که ترامپ به برخی از متحدان سیاسی تندروی خود گفته است که این سه رهبر عرب (امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رییس امارات متحده عربی) به او گفته‌اند که «نمی‌خواهند تأسیسات نفت و انرژی آنها به دلیل انتقام‌جویی ایران منفجر شوند.»