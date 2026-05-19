سنتکام: هزاران آمریکایی شجاع با لباس نظامی همچنان در سراسر خاورمیانه خدمت میکنند
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هزاران آمریکایی شجاع با لباس نظامی همچنان در سراسر خاورمیانه خدمت میکنند.»
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هزاران آمریکایی شجاع با لباس نظامی همچنان در سراسر خاورمیانه خدمت میکنند.»
اکسیوس در مورد به تعویق افتادن حمله آمریکا به جمهوری اسلامی که قرار بود سهشنبه انجام شود، نوشت: «دونالد ترامپ از زمان آغاز جنگ، حداقل شش بار ضربالاجلها را تمدید کرده و حملات برنامهریزی شده به ایران را به تعویق انداخته است.»
دو مقام آمریکایی به اکسیوس گفتند که انتظار میرود ترامپ سهشنبه تیم ارشد امنیت ملی خود را در اتاق وضعیت تشکیل دهد تا در مورد گزینههای نظامی بحث کنند.
در این حال، ترامپ در تروت سوشال نوشت: «امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رییس امارات متحده عربی از من خواستهاند که حمله نظامی برنامهریزی شده» به جمهوری اسلامی را که قرار بود سهشنبه انجام شود، به تعویق بیفتد.
او افزود که رهبران عرب به او گفتهاند: «مذاکرات جدی اکنون در جریان است و به نظر آنها، توافقی حاصل خواهد شد که برای ایالات متحده و همچنین همه کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن بسیار قابل قبول خواهد بود.»
به نوشته اکسیوس، «ترامپ ادعا کرد که این توافق تضمین میکند که ایران سلاح هستهای نداشته باشد.»
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک مقام آمریکایی گفت که پیام واحدی از دوحه، ابوظبی و ریاض دریافت شده است. این پیام در راستای این بود که به مذاکرات فرصتی بدهید، زیرا اگر به ایران حمله کنید، همه ما هزینه آن را خواهیم پرداخت.»
به نوشته راوید، «یک منبع آگاه دیگر» گفت که ترامپ به برخی از متحدان سیاسی تندروی خود گفته است که این سه رهبر عرب (امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رییس امارات متحده عربی) به او گفتهاند که «نمیخواهند تأسیسات نفت و انرژی آنها به دلیل انتقامجویی ایران منفجر شوند.»
خبرگزاری رویترز در مورد تاثیر منفی جنگ ایران بر صادرات سوخت و کود شیمیایی در بخش کشاورزی در جهان نوشت کاهش برداشت در استرالیا میتواند عرضه جهانی گندم را محدودتر کند و باعث افزایش قیمت محصولات کشاورزی شود؛ قیمتهایی که همین حالا هم افزایش یافتهاند.
شش تحلیلگر مسایل کشاورزی به رویترز گفتند که میزان زمینهای زیر کشت گندم در استرالیا نسبت به سال گذشته بین هفت تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت؛ رقمی که معادل حذف زمینهایی تقریباً به اندازه کشور بلژیک از چرخه تولید است.
به گفته این تحلیلگران، برداشت محصول که قرار است در پایان سال میلادی انجام شود، ممکن است بین ۱۶تا ۴۱ درصد کمتر باشد؛ یعنی از حدود ۳۶ میلیون تن در سال گذشته، به دستکم ۲۱.۳ میلیون تن برسد.
روزنامه گاردین در گزارشی در مورد بحثهای مربوط به کسب درآمد جمهوری اسلامی از کابلهای اینترنتی زیردریایی در تنگه هرمز نوشت: «دستکم هفت کابل در زیر آبهای این تنگه قرار دارند که بسیاری از آنها برای توسعه هوش مصنوعی در کشورهای خلیج فارس حیاتی هستند.»
این روزنامه بریتانیایی با طرح این پرسش که آیا جمهوری اسلامی میتواند برای کابلهای زیر دریا هزینه دریافت کند و این چگونه عملی خواهد بود، افزود تحقق این موضوع بسیار بعید است.
گاردین اضافه کرد از منظر حقوقی، ملاحظاتی وجود دارد» و به نقل از «یک مقام سابق وزارت خارجه آمریکا که متخصص اینترنت جهانی است» نوشت: «دریافت هزینه از شرکتهای خاص غیرممکن خواهد بود، زیرا هیچ راهی برای تفکیک ترافیک اینترنت آنها وجود ندارد.»
این روزنامه اشاره کرد که بیشتر کابلها به ایران ختم نمیشوند؛ آنها از زیر دریا، و کیلومترها دورتر از ساحل عبور میکنند، و به نقل از مقام سابق آمریکایی افزود: «تنها راهی که آنها میتوانند برای کشتیها یا کابلهای زیردریایی عوارض بگیرند، از طریق تهدید است. این چیزی نیست که قبلاً دیده باشیم.»
او به این پرسش که قطع این کابلهای زیر دریا برای ایران چقدر آسان خواهد بود، پاسخ داد: «بسیار بعید است که بتواند کابلهای زیر تنگه هرمز را بدون جلب توجه قطع کند؛ این کشور به سادگی فناوری لازم را ندارد. باید این کار را آشکارا و تحت نظارت مداوم گشتهای هوایی ایالات متحده انجام دهد.»
در این حال، به گفته این مقام سابق آمریکایی، قطع کابلها میتواند ترافیک اینترنت در خلیج فارس را مختل کند، اما ممکن است تأثیر زیادی بر بقیه اتصال جهانی نداشته باشد، زیرا کابلهای زیر تنگه هرمز عمدتاً فقط به کشورهای خلیج فارس سرویس میدهند.
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی نوشت زینب جلالیان، قدیمیترین و تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در ایران، در بیستمین سال حبس خود از درمان بیماری خود محروم مانده است.
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که جلالیان از «فیبروم رحمی» رنج میبرد و با وجود توصیه پزشکان برای اعزام به مراکز درمانی و پیگیری نتایج عمل آمبولیزاسیون، همچنان به بهانه توقف اعزام زندانیان به مراکز درمانی خارج از زندان در پی جنگ، در شرایط سخت جسمی نگهداری میشود.
«یک منبع مطلع» به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «این زندانی سیاسی در اوایل مهر سال گذشته، پس از درخواست مکرر نهادهای حقوق بشری و افزایش فشارهای بینالمللی، در حالی که ماهها از فیبروم رحمی رنج میبرد، در یکی از مراکز درمانی خارج از زندان یزد تحت عمل آمبولیزاسیون فیبروم قرار گرفت. با این حال، تنها ۲۴ ساعت پس از عمل و پیش از تکمیل دوره درمان، به زندان بازگردانده شد.»
به گفته او، در ماههای گذشته با وجود انجام عمل جراحی، خونریزی و دردهای شکمی زینب جلالیان بهطور نگرانکنندهای ادامه داشته و این زندانی سیاسی همزمان دچار کمخونی شدید نیز شده است.
شرکت آدانی اینترپرایزس، مستقر در احمدآباد هند، در توافقی ۲۷۵ میلیون دلاری با وزارت خزانهداری آمریکا پذیرفت که مسئولیت خود را در ۳۲ مورد تخلف از تحریمهای جمهوری اسلامی در ارتباط با خرید گاز مایع با منشاء ایرانی حلوفصل کند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد شرکت آدانی از نوامبر ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۵، محمولههای گاز مایع نفتی را از یک معاملهگر مستقر در دبی خریداری کرد که مدعی بود گاز عمان و عراق را تامین میکند، اما این شرکت به موارد هشداردهندهای که نشان میداد این گاز مایع نفتی در واقع منشا ایرانی داشته است، بیتوجهی کرده بود.
طبق این بیانیه، در دوره زمانی نوامبر ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۵، اقدامات شرکت آدانی موجب شد ۳۲ پرداخت دلاری از طریق موسسات مالی آمریکایی برای این محمولهها پردازش شود که مجموع آنها حدود ۱۹۲ میلیون و ۱۰۴ هزار دلار بود.
این بیانیه افزود تخلفات شرکت آدانی فاحش بوده و به طور داوطلبانه افشا نشده است.