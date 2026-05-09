اف‌بی‌آی اعلام کرد عامل تیراندازی مرگبار آستین در تگزاس که سه کشته و بیش از ۱۲ زخمی برجا گذاشت، به جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای علاقه داشت، اما هیچ ارتباطی با سازمان‌های تروریستی خارجی نداشت و به‌تنهایی عمل کرده است.

اداره تحقیقات فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، در جمع‌بندی نهایی خود درباره تیراندازی مرگبار ماه مارس اعلام کرد عامل حمله به‌تنهایی عمل کرده و هیچ ارتباطی با سازمان‌های تروریستی خارجی نداشته است؛ هرچند تحقیقات نشان می‌دهد او تحت تاثیر «جنگ ایران» و اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی قرار داشته و به رهبر کشته شده جمهوری اسلامی علاقه نشان می‌داده است.

به گزارش ای‌بی‌سی نیوز، فرد مهاجم «اندیاگا دیاگنه» ۵۳ ساله، شهروند آمریکاییِ سنگالی‌تبار، صبح اول مارس در خیابان معروف «سیکس استریت» آستین به سوی مردم تیراندازی کرد که در نتیجه آن سه نفر کشته و بیش از ۱۲ نفر زخمی شدند. او در نهایت در درگیری با نیروهای پلیس کشته شد.

اف‌بی‌آی در آغاز تحقیقات احتمال ارتباط این حمله با تروریسم سازمان‌یافته را بررسی کرده بود، اما در گزارش نهایی اعلام کرد «هیچ مدرکی» دال بر هدایت خارجی یا ارتباط او با گروه‌های تروریستی وجود ندارد.

