شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در سالروز اعدام فرزاد کمانگر، معلم، نوشت شورا «تداوم ماشین اعدام و سرکوب، به‌ویژه در فضای امنیتی و ملتهب پس از جنگ، قویاً محکوم می‌کند.»

این تشکل مستقل سراسری معلمان ایران اشاره کرد: «تجربه‌ این سال‌ها نشان داده است که جنگ، سرکوب و اعدام، همواره زندگی، آموزش و آینده‌ مردم را نشانه گرفته‌اند.»

این شورا خواستار توقف فوری اعدام‌ها و آزادی همه‌ زندانیان سیاسی، عقیدتی و صنفی، از جمله معلمان زندانی شد.

کمانگر همراه با علی حيدريان، فرهاد وكيلی، شيرين علم‌هولی و مهدی اسلاميان، ‌زندانیان سیاسی، در بامداد ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۸۹ اعدام شدند.

این اعدام‌ها انتقاد سازمان‌های حقوق بشری را به همراه داشت.