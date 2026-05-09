نیویورک پست جمعه به نقل از «منابع آگاه از مذاکرات» گزارش داد که جناحهای رقیب در داخل ایران، به ویژه نفوذ رو به رشد سپاه پاسداران، تلاشهای میانجیگری با آمریکا را پیچیده میکنند.
این گزارش میگوید مقامات سیاسی جمهوری اسلامی، از جمله رییسجمهور و وزیر خارجه، همچنان در دیپلماسی مشارکت دارند، اما منابع ادعا میکنند که در نهایت، سپاه پاسداران است که قدرت پذیرش یا رد هرگونه توافق را دارد.
یکی از منابع مورد استناد در این گزارش گفت که جنگ، موقعیت سپاه پاسداران را در داخل ایران تقویت کرده و به جناحهای تندرو انگیزه طولانی کردن درگیری را داده است.
بر اساس این گزارش، میانجیها همچنان نگران هستند که تأخیرها و اختلافات داخلی در داخل ایران میتواند تلاشها برای دستیابی به توافق گستردهتر با واشنگتن را پیچیده کند.
وبسایت واینت￼ در تحلیلی نوشت حتی اگر جنگ [حکومت] ایران و آمریکا با آتشبس دائمی پایان یابد، جمهوری اسلامی با بحرانهای عمیق داخلی، اقتصادی و سیاسی درگیر خواهد ماند؛ بحرانهایی که ممکن است روند تغییرات سیاسی در ایران را تسریع کند.
در این تحلیل آمده است جنگ در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی پیشاپیش با یکی از شدیدترین بحرانهای داخلی خود پس از انقلاب ۱۳۵۷ مواجه بود؛ بحرانی که پس از گستردهترین موج اعتراضات ضدحکومتی در سالهای اخیر تشدید شد.
به نوشته واینت، حکومت ایران اکنون با بحران مشروعیتی عمیق روبهرو است؛ بحرانی که از شکاف فزاینده میان حکومت و جامعه، بهویژه نسل جوان، ناشی میشود و همزمان با مشکلات شدید اقتصادی، کمبود آب و بحران برق همراه شده است. متن کامل تحلیل را اینجا بخوانید.
مارک لوین، مفسر محافظهکار، در شبکه خبری فاکس هشدار داد رهبری جمهوری اسلامی حتی در صورت دستیابی به توافق با آمریکا، در نهایت برنامه هستهای خود را از سر خواهد گرفت.
او تاکید کرد که نمیتوان به عقبنشینی دائمی تهران اعتماد کرد.
لوین گفت جمهوری اسلامی «یک حکومت ایدئولوژیک و سختگیر است. شبیه حکومتهای کمونیستی یا فاشیستی معمولی نیست، بلکه یک حکومت اسلامگرای رادیکال است و معتقد است اقداماتش هدایتشده الهی است. این یک حکومت انقلابی است که ایدئولوژیاش آن را به گسترش و سلطه سوق میدهد.»
او اضافه کرد حتی اگر تهران اعلام کند از جاهطلبیهای هستهای دست میکشد، در مقطعی به آن بازخواهد گشت.
لوین همچنین ابراز نگرانی کرد دولتهای آینده آمریکا، بهویژه دولتهای دموکرات، ممکن است توافق احتمالی را بهطور کامل اجرا نکنند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیهای با عنوان «اختلال در شبکههای تدارکات نظامی خارجی ایران» نوشت: «امروز، دولت ترامپ تحریمهایی را علیه ۱۱ نهاد و سه فرد مستقر در ایران، چین، بلاروس و امارات متحده عربی که در تلاشهای ایران برای دستیابی یا استفاده از تسلیحات و مواد مرتبط دخیل هستند، اعمال میکند.»
او اشاره کرد که چند نهاد مستقر در چین که «تصاویر ماهوارهای را برای حملات نظامی ایران علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه فراهم میکنند»، در فهرست تحریمها قرار دارند.
روبیو افزود ما همچنین «نهادها و افرادی را که تلاشهای ارتش ایران را برای تأمین سلاح و همچنین مواد اولیه با کاربرد در برنامههای موشکهای بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) ایران ممکن میسازند»، تحریم میکنیم.
او تاکید کرد که تحریمهای اعمال شده از سوی دولت ترامپ، «نهادهای مستقر در چین را به دلیل حمایت از ایران پاسخگو میکند» و نوشت: «ایالات متحده تمام اقدامات لازم را برای هدف قرار دادن نهادها و افراد کشورهای ثالث که به پایگاه نظامی و صنعتی دفاعی ایران کمک میکنند، انجام خواهد داد.»
روبیو اعلام کرد که ایالات متحده در حال اقدام برای «مختل کردن شبکههای تدارکاتی حامی برنامههای نظامی ایران» است و نوشت: «این اقدام نشاندهنده تعهد مداوم ایالات متحده به حمایت از اعمال مجدد اقدامات محدودکننده و تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران است.»
او تحریمها را نتیجه مستقیم «اجرا نشدن قابل توجه» تعهدات هستهای جمهوری اسلامی خواند و اضافه کرد: «ایالات متحده، بر اساس تعهدات خود در سازمان ملل متحد، از تمام ابزارهای موجود، از جمله تحریمهای مستقل علیه نهادها و افرادی که در فعالیتهای ممنوعه توسط قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحدشرکت میکنند، برای افشا، مختل کردن و مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده ایران و جلوگیری از مشارکت ایران در فعالیتهای مربوط به بازسازی برنامههای حساس اشاعهای خود استفاده خواهد کرد.»
روبیو همچنین نوشت اقدام وزارت امور خارجه «افراد خاصی را در رابطه با فعالیتهای تسلیحات متعارف ایران هدف قرار میدهد» و نوشت اقدام وزارت خزانهداری گسترشدهندگان سلاحهای کشتار جمعی و حامیان آنها را هدف قرار میدهد.