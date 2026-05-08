دستگاه‌های دولتی لبنان اعلام کردند که در پی حملات هوایی اسرائیل به جنوب این کشور دست‌کم پنج نفر کشته شدند.

به گزارش شبکه خبری ان‌بی‌سی، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حمله هوایی اسرائیل به روستای جنوبی تورا در نزدیکی شهر بندری صور، چهار نفر را کشته و هشت نفر را زخمی کرده است.

خبرگزاری ملی دولتی لبنان هم از حمله هوایی دیگری در نزدیکی روستای جنوب شرقی کفر چوبه خبر داد و گفت که در این حمله یک امدادگر دفاع مدنی لبنان کشته شده است.

ان‌بی‌سی نوشت حملات هوایی اسرائیل ساعاتی پس از آن رخ داد که سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل به ساکنان شش روستا در استان صور، از جمله تورا، هشدار تخلیه داد.

پیش‌تر حزب‌الله، گروه نیابتی جمهوری اسلامی، چند موشک به شمال اسرائیل شلیک کرده بود. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک موشک را سرنگون کرد و بقیه موشک‌ها بدون تلفات جانی در مناطق باز سقوط کرده‌اند.