آمریکا اعلام کرد مجموعهای از افراد و شرکتها در چین، هنگکنگ، بلاروس و امارات متحده عربی را به دلیل ارتباط با برنامههای تسلیحاتی و شبکههای تامین جمهوری اسلامی تحریم کرده است؛ اقدامی که بخشی از فشارهای واشینگتن علیه صنایع نظامی و برنامه پهپادی ایران توصیف شده است.
بر اساس بیانیه دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک)، که جمعه ۱۸ اردیبهشت منتشر شد، در بهروزرسانی تازه، ۱۰ فرد و شرکت به فهرست «اتباع و نهادهای ویژه تحریمشده» افزوده شدند. این تحریمها ذیل مقررات مرتبط با عدم اشاعه تسلیحات و برنامههای مرتبط با حکومت ایران اعمال شدهاند.
در میان افراد تحریمشده، نام «محمدمهدی ملکی»، شهروند ایرانی مقیم بلاروس، دیده میشود که به گفته وزارت خزانهداری با «مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری» ایران مرتبط است. «لی گنپینگ»، شهروند چینی مرتبط با شرکت «هیتکس اینسولیشن نینگبو» و «محمدعلی طالباف»، شهروند بلاروس مرتبط با شرکت «آرموری الاینس»، نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین چندین شرکت در چین و هنگکنگ را به دلیل همکاری با شبکههای تامین جمهوری اسلامی تحریم کرد.
بر اساس این بیانیه، برخی از این شرکتها با «مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری» جمهوری اسلامی یا شرکت ایرانی «پیشگام الکترونیک صفه» مرتبط بودهاند؛ نهادهایی که آمریکا آنها را بخشی از شبکه تامین فناوری و تجهیزات صنایع نظامی حکومت ایران میداند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین شرکت «الیت انرژی FZCO» مستقر در دبی و شرکت «آرموری الاینس» (Armory Alliance) در بلاروس را در فهرست تحریمها قرار داد.
در بخش دیگری از این بیانیه، اطلاعات تحریمی برخی نهادهای پیشتر تحریمشده جمهوری اسلامی نیز بهروزرسانی شد؛ از جمله «مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری» (CITC) در تهران که آمریکا آن را با نامهای دیگری از جمله «مرکز پیشرفت و توسعه ایران» معرفی کرده است.
همچنین شرکت چینی فناوری ماهوارهای چانگ گوانگ، علاوه بر تحریمهای پیشین مرتبط با روسیه، تحت فرمان اجرایی مرتبط با تسلیحات ایران نیز قرار گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین تحریمهای مرتبط با «مرکز صادرات وزارت دفاع ایران» موسوم به «MINDEX» یا «MODLEX» را بهروزرسانی کرد؛ نهادی که واشینگتن آن را بخشی از شبکه صادرات و لجستیک صنایع دفاعی جمهوری اسلامی میداند.
بر اساس بیانیه اوفک، تمامی افراد و شرکتهای معرفیشده مشمول خطر «تحریمهای ثانویه» نیز هستند؛ اقدامی که میتواند موسسات مالی و شرکتهای خارجی همکار با آنها را نیز در معرض مجازاتهای آمریکا قرار دهد.
این وزارتخانه همچنین تاکید کرده است که آماده انجام اقدامات بیشتری علیه صنایع نظامی جمهوری اسلامی است.
وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه اعلام کرد که آمادگی دارد تا علیه هر شرکت خارجی درگیر در تجارت غیرقانونی با تهران، از جمله خطوط هوایی، اقدام کند.
این وزارتخانه همچنین گفت که ممکن است تحریمهای ثانویهای را علیه موسسات مالی خارجی که به فعالیتهای جمهوری اسلامی یاری میرسانند، اعمال کند؛ از جمله شرکتهایی که «با پالایشگاههای نفت مستقل چین مرتبط هستند.»
در بیانیه این وزارتخانه به نقل از اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، آمده است: «تحت رهبری دونالد ترامپ، به اقدام برای حفظ امنیت آمریکا ادامه میدهیم.»
او گفت افراد و شرکتهای خارجی تامینکننده سلاح برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار میدهیم.
آمریکا پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت نیز اعلام کرده بود که پنج فرد و چهار شرکت عراقی، از جمله معاون وزیر نفت این کشور را بهدلیل ارتباط با جمهوری اسلامی و سوءاستفاده از صنایع نفتی عراق برای تضعیف امنیت این کشور را تحریم کرده است.
اکسیوس گزارش داد در شرایطی که واشینگتن در انتظار پاسخ تهران به پیشنویس توافق برای پایان دادن به جنگ است، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، جمعه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، دیدار کرد.
بر اساس این گزارش، نخستوزیر قطر که برای دیدار با ونس به واشینگتن سفر کرده بود، بلافاصله پس از این دیدار، پایتخت آمریکا را ترک کرد.
به نوشته بیانیه وزارت خارجه قطر، ونس و آل ثانی در مورد تلاشهای میانجیگرانه بین ایالات متحده و ایران گفتوگو کردند.
در این بیانیه آمده است: «نخستوزیر بر ضرورت واکنش مثبت همه طرفین به تلاشهای میانجیگری جاری تأکید کرد، به گونهای که راه را برای پرداختن به ریشههای بحران از طریق روشهای مسالمتآمیز و گفتوگو هموار کند و منجر به دستیابی به توافقی جامع شود که صلح پایدار را در منطقه محقق کند.»
اکسیوس نوشت گرچه که پاکستان از آغاز جنگ، میانجی رسمی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بوده است، قطریها به کار خود در پشت صحنه ادامه دادهاند. بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی میگویند کاخ سفید قطر را بهویژه در مذاکرات با ایران مؤثر میداند.
اکسیوس به نقل از «دو منبع آگاه» نوشت قطریها به عنوان یکی از حداقل سه کانال مخفی بین ایالات متحده و ایران فعالیت میکنند.
این منابع گفتند: «قطریها از ارتباطات خود با ژنرالهای ارشد سپاه پاسداران که در تصمیمگیری ایران در مذاکرات با ایالات متحده نقش دارند، استفاده میکنند.»
در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، جمعه به خبرنگاران گفت: «انتظار دارد ایران امروز پاسخ خود را ارسال کند.»
او گفت: «خواهیم دید که پاسخ آنها چه چیزی را در بر میگیرد. امید این است که این چیزی باشد که بتواند ما را در یک فرآیند جدی مذاکره قرار دهد. امیدوارم این یک پیشنهاد جدی باشد. من واقعاً همینطور فکر میکنم.»