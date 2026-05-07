حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مقرهای دو حزب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق
سازمان حقوق بشری هانا از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مقرهای دو حزب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق خبر داد.
بر اساس این گزارش، مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه بالیسان هدف حملات موشکی قرار گرفت.
هانا اشاره کرد جزئیات دقیقی از میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که جمهوری اسلامی حملات پهپادی به مقر حزب آزادی کردستان ایران، پاک، در نزدیکی شهر اربیل انجام داده است.
خزب آزادی کردستان، پاک، در شبکه اجتماعی ایکس حملات جمهوری اسلامی را تایید کرد.