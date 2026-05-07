نماینده کویت در شورای امنیت گفت پیشنویس قطعنامه تنگه هرمز بر آزادی ناوبری، امنیت مسیرهای دریایی و احترام به حقوق بینالملل تاکید دارد. او افزود جلوگیری از عبور قانونی پیامدهای جهانی دارد و این متن برای حفظ توازن میان حقوق کشورهای ساحلی و جامعه بینالمللی ارائه شده است.
نماینده کویت در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت حمایت گسترده از پیشنویس قطعنامه تنگه هرمز بیانگر تعهد مشترک کشورها به آزادی ناوبری، امنیت مسیرهای دریایی و احترام به حقوق بینالملل است. او تاکید کرد این اصول مسئولیتهایی جمعی هستند که مستقیما با حفظ صلح و امنیت بینالمللی ارتباط دارند.
نماینده کویت افزود اهمیت این پیشنویس در تاکید دوباره بر اصل بنیادین نظم بینالمللی است؛ اینکه آبراههای بینالمللی باید باز و امن باقی بمانند و نباید تحت تهدید یا محدودیتهای غیرقانونی قرار گیرند.
او گفت هرگونه تلاش برای جلوگیری از عبور قانونی از تنگه هرمز پیامدهایی فراتر از منطقه دارد و بر چارچوب قواعد حاکم بر ناوبری بینالمللی تاثیر میگذارد. به گفته او، این پیشنویس با هدف تشدید تنشها ارائه نشده، بلکه بر توازن میان حقوق کشورهای ساحلی و حقوق جامعه بینالمللی برای ناوبری ایمن تاکید میکند و هر اقدام تهدیدکننده کشتیرانی را رد میکند.
ونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشال از گفتوگو با اورسولا فوندرلاین، رییس کمیسیون اروپا، و اتفاق نظر بر سر مساله هستهای جمهوری اسلامی خبر داد.
او نوشت: «تماس بسیار خوبی با رییس کمیسیون اروپا داشتم. درباره موضوعات زیادی گفتوگو کردیم، از جمله اینکه کاملا متحد و همنظریم که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند. توافق داشتیم رژیمی که مردم خودش را میکشد، نمیتواند کنترل بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیونها نفر را از میان ببرد.»
او در ادامه نوشت که همچنان منتظر است اتحادیه اروپا به تعهدات خود در چارچوب توافق تجاری ترنبری عمل کند و هشدار داد در صورت پایبند نماندن اروپا به این توافق، تعرفههای وارداتی علیه این اتحادیه افزایش خواهد یافت.
پاپ لئو، رهبر کاتولیکهای جهان و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در جریان دیدار خود در واتیکان بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه تاکید کردند. این دیدار پس از انتقادهای متعدد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از پاپ انجام شده است.
واتیکان پنجشنبه ۱۷اردیبهشت در بیانیهای پس از نخستین دیدار میان پاپ لئو و یکی از اعضای کابینه ترامپ در نزدیک به یک سال گذشته، اعلام کرد که لئو و روبیو «تعهد مشترک خود را برای تقویت روابط دوجانبه خوب» تجدید کردند.
لئو، نخستین پاپ آمریکایی، پس از آنکه به منتقدی جدی در زمینه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و نیز سیاستهای سختگیرانه ضدمهاجرتی دولت ترامپ تبدیل شد، انتقادهای ترامپ را برانگیخت و این انتقادها واکنش منفی رهبران مسیحی از طیفهای مختلف سیاسی را در پی داشت.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز گفت دیدار روبیو با لئو نشانهای از رابطهای «قوی» میان واتیکان و ایالات متحده است.
بر اساس گزارش رویترز، روبیو به مدت دو ساعت و نیم در واتیکان بود و سپس تحت تدابیر امنیتی شدید، با کاروانی از خودروها محل را ترک کرد.
او همچنین با مقامهای ارشد واتیکان، از جمله پیترو پارولین، کاردینال ایتالیایی و دیپلمات ارشد واتیکان، دیدار کرد.
سفارت آمریکا در واتیکان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که لئو و روبیو درباره «موضوعات مورد علاقه مشترک در نیمکره غربی» گفتوگو کردهاند.
در بیانیه واتیکان همچنین آمده است که دو طرف درباره وضعیت جهان «تبادل نظر» کرده و درباره «لزوم تلاش خستگیناپذیر در راه صلح» صحبت کردهاند.
رویترز نوشت که به نظر میرسد این دیدار بیش از زمان برنامهریزیشده طول کشید و پاپ با ۴۰ دقیقه تأخیر در دیدار بعدی خود با کارکنان واتیکان حاضر شد و از آنها بابت صبوریشان تشکر کرد.
ویدئو واتیکان از آغاز این دیدار پشت درهای بسته نشان میداد که لئو با مهمان خود دست میدهد و او را به طور رسمی «آقای وزیر» خطاب میکند؛ روبیو، که کاتولیک است، در پاسخ گفت: «خیلی خوشحالم که شما را میبینم.»
همچنین دیده شد که روبیو یک توپ کوچک کریستالی فوتبال به پاپ هدیه میدهد. او با شوخی گفت که میداند لئو، که اصالتا اهل شیکاگو است و به عنوان هوادار تیم وایت ساکس شناخته میشود، بیشتر «اهل بیسبال» است.
لئو نیز قلم کوچکی ساختهشده از چوب درخت زیتون به روبیو هدیه داد و آن را «گیاه صلح» نامید.
روبیو سهشنبه در نشست خبری کاخ سفید گفته بود انتظار دارد با لئو درباره کوبا و نگرانیها پیرامون آزادی مذهبی در سراسر جهان گفتوگو کند.
برایان برچ، سفیر آمریکا در واتیکان نیز سهشنبه گفته بود که گفتوگوی میان پاپ و روبیو احتمالا «صریح» خواهد بود.
ترامپ در انتقادهای علنی خود از پاپ، دوشنبه گفت که پاپ لئو معتقد است جمهوری اسلامی میتواند به سلاح هستهای دست یابد و اینکه او با مخالفت با جنگ «جان بسیاری از کاتولیکها را به خطر میاندازد.»
پاپ لئو پس از این انتقاد به خبرنگاران گفت که او در حال گسترش پیام مسیحی صلح است. پاپ همچنین قاطعانه این تصور را رد کرد که از سلاحهای هستهای حمایت میکند؛ سلاحهایی که کلیسای کاتولیک آنها را غیراخلاقی میداند.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی و سعودی نوشت که عربستان سعودی و کویت محدودیتهایی را که پس از آغاز «پروژه آزادی» در خصوص استفاده ارتش آمریکا از پایگاهها و حریم هواییشان اعمال کرده بودند، برداشتهاند و اکنون دولت آمریکا به دنبال ازسرگیری هدایت امن کشتیها در خلیج فارس است.
این رسانه آمریکایی در گزارشی که شامگاه چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت منتشر شد، به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت: «دولت ترامپ اکنون به دنبال ازسرگیری عملیاتی است که با پشتیبانی دریایی و هوایی، کشتیهای تجاری را هدایت میکند. هنوز روشن نیست این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد، هرچند مقامهای پنتاگون جدول زمانیای ارائه کردهاند که بر اساس آن، ازسرگیری عملیات میتواند همین هفته انجام شود.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد که عملیات پروژه آزادی که با هدف هدایت امن کشتیها آغاز شده بود، برای پیشرفت مذاکرات پس از ۳۶ ساعت از آغاز عملیات، متوقف شد.
به نوشته والاستریت ژورنال، این عملیات به ناوگان عظیمی از هواپیماها متکی بود تا از کشتیهای تجاری در برابر موشکها و پهپادهای ایرانی محافظت کند؛ موضوعی که پایگاهها و حریم هوایی عربستان سعودی و کویت را برای اجرای آن حیاتی میکرد.
اما به گفته این رسانه، این ماموریت بزرگترین اختلاف در روابط نظامی عربستان و آمریکا در سالهای اخیر را رقم زد؛ اختلافی که مجموعهای از تماسهای تلفنی در سطح بالا میان ترامپ و ولیعهد عربستان را به دنبال داشت و خطر فروپاشی یک توافق امنیتی دیرینه میان واشنگتن و ریاض را افزایش داد.