یک ملت در گروگان!
همزمان با قطع اینترنت، بازداشتهای گسترده و اعدامهای بیوقفه به دست رژیم، آزادیخواهان در شهرهای مختلف جهان برای رساندن صدای ایرانیان به جامعه بینالمللی گرد هم میآیند.
گردهمایی ایرانیان در سراسر جهان
یکشنبه ۲۰ اردیبهشت
وبسایت انکینیوز گزارش داد بهای بنزین در پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی، از حدود ۹۷ سنت در ماه گذشته به بیش از یک دلار و ۵۰ سنت در هر لیتر افزایش یافته است؛ رقمی که اکنون از قیمت بنزین در کره جنوبی نیز بالاتر است.
بر اساس این گزارش، قیمت بنزین در کره جنوبی حدود یک دلار و ۴۰ سنت در هر لیتر است.
انکینیوز افزایش قیمت جهانی انرژی در پی جنگ در ایران و بستهشدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی را یکی از عوامل اصلی این جهش قیمتی دانسته است. سقوط ارزش پول کره شمالی در ماههای اخیر نیز بر افزایش هزینه سوخت تاثیر گذاشته است.
در داخل کره شمالی نیز گزارشهایی درباره احتکار سوخت منتشر شده و کارشناسان هشدار دادهاند افزایش قیمت بنزین میتواند هزینه حملونقل و قیمت کالاهای ضروری را بالا ببرد.
به گفته تحلیلگران، این وضعیت فشار اقتصادی بر شهروندان کره شمالی را که پیشتر نیز با کمبود کالا، محدودیتهای شدید اقتصادی و بحران معیشتی روبهرو بودند، تشدید خواهد کرد.
وبسایت رویداد۲۴ گزارش داد پس از حملات آمریکا و اسرائیل به مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، از بیش از ۲۷ هزار نیروی شاغل در این مجموعه، تنها حدود دو هزار نفر که عمدتا در بخشهای اداری و مدیریتی فعالیت میکنند، به محل کار بازگشتهاند و بخش تولید همچنان متوقف است.
بر اساس این گزارش، بخشی از کارگران و نیروهای سابق فولاد مبارکه پس از توقف فعالیت خطوط تولید، به مشاغلی مانند رانندگی در اسنپ و تپسی روی آوردهاند.
رویداد۲۴ همچنین به نقل از برخی کارکنان سابق این مجموعه نوشت تعدادی از نیروهای فنی به دلیل کاهش حقوق یا نامشخص بودن روند بازسازی کارخانه، به واحدهای فولادی در استانهای یزد و خراسان مهاجرت کردهاند.
در مقابل، علی احمدنیا، رییس امور اطلاعرسانی دولت، اعلام کرد فولاد مبارکه هیچ نیرویی را تعلیق یا اخراج نکرده و حقوق بیش از ۳۰ هزار پرسنل این مجموعه بهطور کامل پرداخت شده است.
با این حال، رویداد۲۴ به نقل از برخی کارکنان سابق گزارش داد حقوق شماری از نیروها به حداقل دستمزد اداره کار کاهش یافته است.
فولاد مبارکه یکی از بزرگترین مجتمعهای صنعتی ایران به شمار میرود و توقف یا کاهش تولید در این مجموعه میتواند بر بازار فولاد و اشتغال در استان اصفهان تاثیر گستردهای بگذارد.
نشریه فوربز در گزارشی نوشته که در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ نزدیک به ۸۰ درصد از هتلداران آمریکایی در ۱۱ شهر میزبان مسابقات اعلام کردهاند که آمار رزروها پایینتر از پیشبینیهای اولیه است.
فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، جام جهانی ۲۰۲۶ را یک مشوق اقتصادی بزرگ برای آمریکا توصیف میکند.
با این حال، در حالی که تنها پنج هفته تا شروع مسابقات باقی مانده است، صنعت هتلداری گزارش میدهد که رزروها در برخی شهرهای میزبان، تفاوتی با یک تابستان عادی ندارد یا حتی از آن کمتر است.
به نوشته فوربز، فعالان این حوزه امیدوارند که با نزدیک شدن به زمان برگزاری مسابقات و داغ شدن تنور رقابتها، موج جدیدی از رزرواسیونهای لحظهآخری وضعیت بازار را تغییر دهد.
حقایق کلیدی از وضعیت بازار
نزدیک به ۸۰ درصد از هتلداران آمریکایی در ۱۱ شهر میزبان جام جهانی اعلام کردهاند که آمار رزروها پایینتر از پیشبینیهای اولیه است.
انجمن هتل و اقامتگاه آمریکا (AHLA) در نظرسنجی اخیر خود اعلام کرد که برخی از اعضا، این تورنمنت را یک «غیررویداد» یا اتفاقی معمولی توصیف کردهاند.
تنها یکچهارم پاسخدهندگان در این نظرسنجی شاهد «رشد معنادار» در رزروها بودهاند. این رشد عمدتاً در بازارهایی دیده میشود که تقاضای تفریحی قوی دارند یا محل استقرار کمپ تیمها هستند.
گزارش هفته گذشته «آکسفورد اکونومیکس» نشان میدهد که شهرهای میزبان مسابقات شاهد مقداری رشد در تولید ناخالص داخلی خواهند بود.
این رشد بیشتر در بخشهای تفریحی متمرکز است، اما این افزایش نقدینگی تأثیر چشمگیری بر کل آمار اشتغال و سود اقتصادی امسال نخواهد داشت.
کاهش انتظارات هتلداران
فوربز نوشته که پیشبینی میشود که میزبانی جام جهانی قطعاً سود اقتصادی برای آمریکا داشته باشد، اما تقاضا برای این مسابقات بسیار کمتر از وعدههای جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، خواهد بود.
جان فریتگ، مدیر تحلیل بازار در مؤسسه «کو استار»، به فوربز گفت که ادعاهای فیفا از ابتدا واقعیت نداشت و حالا محقق نخواهد شد.
فیفا پیشبینی کرده بود که این تورنمنت ۳۰.۵ میلیارد دلار بازده اقتصادی داشته باشد. این رقم بر اساس این فرض بود که میلیونها گردشگر بینالمللی به آمریکا سفر کنند.
۷۰ درصد از پاسخدهندگان معتقدند موانع صدور ویزا و نگرانیهای سیاسی باعث کاهش تقاضای بینالمللی شده است. همچنین وسعت سرزمینی این جام جهانی که در ۱۶ شهر و سه کشور برگزار میشود، مشکلات لجستیکی زیادی ایجاد کرده است.
آلن فیال، استاد دانشگاه فلوریدای مرکزی، اشاره کرد که این تورنمنت بسیار پراکندهتر و گرانتر از دورههای قبل است و همین موضوع سفر را برای هواداران پیچیده میکند.
وضعیت شهرهای میزبان
وضعیت رزرو در شهرهای مختلف بسیار متفاوت گزارش شده است. در کانزاسسیتی، حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد هتلداران اعلام کردهاند که رزروها حتی از ماه آخر بهار سالهای معمولی نیز کمتر است.
وضعیت در شهرهایی مانند بوستون، فیلادلفیا، سانفرانسیسکو و سیاتل نیز مشابه است؛ نزدیک به ۸۰ درصد هتلها جام جهانی را صرفاً یک «اتفاق عادی» میدانند که تأثیر خاصی بر بازار نداشته است.
هتلهای لسآنجلس و نیویورک نیز گزارش دادهاند که برای حدود دوسوم واحدها، تقاضا در سطح یک تابستان معمولی است و هنوز شاهد جهش در آمارها نیستند.
در مقابل، شهرهایی مثل میامی و آتلانتا وضعیت امیدوارکنندهتری دارند. در میامی ۵۵ درصد و در آتلانتا ۵۰ درصد هتلها اعلام کردهاند که آمار رزروهایشان فراتر از انتظارات اولیه و بهتر از فصل گردشگری در تابستان سالهای گذشته بوده است.
امید به هواداران و لحظه آخر
فرصت رزرو برای طرفداران بینالمللی برای بازیهای ماه ژوئن (خرداد) رو به اتمام است. جان فریتگ معتقد است اگر هواداران یک تیم نتوانند ویزا بگیرند، هتلها باید به آمریکاییهای طرفدار آن تیم یا مهاجرانی تکیه کنند که از قبل در خاک آمریکا حضور دارند.
کارشناسان هنوز به مراحل نهایی تورنمنت امیدوارند. اگر تیمی عملکرد درخشانی داشته باشد، هوادارانش برای دیدن بازیهای حساس در اواخر ماه ژوئن و در ماه ژوئیه راهی شهرهای میزبان خواهند شد.
آلن فیال معتقد است که: «استادیومها احتمالاً با حضور آمریکاییها پر خواهند شد، اما این مسابقات لزوماً آن گنجینه طلایی که صنعت گردشگری انتظارش را داشت، نخواهد بود.»
روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی جزئیات تازهای از چارچوب پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی منتشر کرد؛ پیشنهادی که به نوشته این روزنامه، مبنای مذاکرات احتمالی برای دستیابی به توافق نهایی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، واشینگتن خواهان برچیدن کامل تاسیسات هستهای فردو، نطنز و اصفهان و ممنوعیت هرگونه فعالیت هستهای زیرزمینی در ایران شده است.
این گزارش میافزاید آمریکا همچنین خواستار توقف ۲۰ ساله غنیسازی اورانیوم، تحویل همه ذخایر اورانیوم غنیشده و پذیرش بازرسیهای فوری و بدون محدودیت از هر مکان مشکوک مرتبط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی شده است.
به نوشته والاستریت ژورنال، مقامهای آمریکایی معتقدند صرف توقف غنیسازی کافی نیست و «زیرساخت و توانمندی» برنامه هستهای جمهوری اسلامی نیز باید برچیده شود تا امکان بازسازی دوباره آن وجود نداشته باشد.
در بخش دیگری از این چارچوب پیشنهادی آمده است که جمهوری اسلامی باید بهتدریج تنگه هرمز را بازگشایی کند و همزمان آمریکا نیز بخشی از محاصره دریایی علیه ایران را کاهش خواهد داد. با این حال، بازگشایی کامل تنگه هرمز به دستیابی به توافق نهایی موکول شده است.
والاستریت ژورنال همچنین گزارش داد لغو تحریمها به «اجرای واقعی تعهدات» از سوی جمهوری اسلامی وابسته خواهد بود و نه صرفا امضای توافقنامه. بر اساس این گزارش، ممکن است بخشی از داراییهای بلوکهشده تهران در مراحل ابتدایی آزاد شود.
این روزنامه هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است تلاش کند با ایجاد ابهام، تاخیر و طولانی کردن روند اجرا، فشارهای بینالمللی را کاهش دهد؛ موضوعی که به نوشته والاستریت ژورنال نیازمند رویکرد سختگیرانه دولت دونالد ترامپ خواهد بود.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد به دستور قوه قضاییه، مدیرعامل یکی از اپراتورهای تلفن همراه برای ارائه توضیح درباره اجرای طرح «اینترنت پرو» به سازمان بازرسی احضار شده است.
بر اساس این گزارش، او درباره روند اجرای طرح و میزان انطباق آن با چارچوبهای قانونی توضیح داده است.
فارس همچنین نوشت در جریان اجرای طرح اینترنت پرو، دو تخلف از سوی اپراتورها باعث شد این طرح «از مسیر خود منحرف شده و به ضد خودش تبدیل شود.»
به نوشته این خبرگزاری، تخلف نخست افزایش قیمت اینترنت تا هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان و تخلف دوم، ارائه «اینترنت اضطراری» به افرادی خارج از گروههای ضروری بوده است.