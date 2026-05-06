علی‌اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، گفت در جریان اعتراضات دی‌ماه، بیش از هزار فقره کیفرخواست برای افرادی که به گفته او «نقش مستقیم» در اعتراضات داشتند یا «محرک و تقویت‌کننده» این «جریان برانداز» بودند، صادر شده است.

او افزود احکام دادگاه انقلاب در این پرونده‌ها نیز صادر شده و به‌زودی اجرا خواهد شد.

عالیشاه در ادامه از شناسایی و توقیف حدود ۲۰ ملک متعلق به مخالفان جمهوری اسلامی خبر داد.

دادستان مازندران گفت اموال افرادی که به گفته او در مسیر «براندازی جمهوری اسلامی» با دولت‌های «متخاصم» مانند آمریکا و اسرائیل همکاری یا مساعدت داشته‌اند، شناسایی شده و حساب‌های بانکی آن‌ها نیز توقیف شده است.