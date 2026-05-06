هر دو مربی قول دادهاند در بازی امشب هم فوتبال تهاجمی ارائه دهند. برنده این دیدار در فینال روز ۳۰ مه در بوداپست به مصاف آرسنال میرود.
خویچا کواراتسخلیا و عثمان دمبله در بازی رفت هر کدام دو گل زدند. هری کین ابتدا بایرن را پیش انداخت، اما کواراتسخلیا بازی را مساوی کرد. ژوائو نوس گل دوم پاریس را زد، ولی مایکل اولیسه دوباره کار را به تساوی کشاند.
دمبله در وقتهای تلفشده نیمه اول پاریس را پیش انداخت. در نیمه دوم، دمبله و کواراتسخلیا دوباره گلزنی کردند. دایو اوپامکانو و لوئیس دیاز در اواخر بازی فاصله را کم کردند.
استراتژی انتحاری کمپانی
وینسنت کمپانی، مربی بایرن مونیخ، بر رویکرد پرخطر خود پافشاری میکند. او میخواهد با قدرت مثلث تهاجمی کین، دیاز و اولیسه به فینال برسد.
کمپانی درباره سبک بازی تیمش میگوید: «من هم از کلینشیت خوشحال میشوم، اما آنچه مطلقا نباید انجام دهیم، این است که چیزی را که باعث قدرتمان شده از دست بدهیم.»
بایرن در حال حاضر قهرمان بوندسلیگا است. این تیم در ۳۲ بازی فصل ۱۱۶ گل به ثمر رسانده است. البته خط دفاعی بایرن آسیبپذیر نشان داده است.
آنها در ۶ بازی اخیر ۱۶ گل دریافت کردهاند. جاشوا کیمیش تاکید کرد که تیمش قصد دفاع کردن ندارد.
رویای تکرار تاریخ برای انریکه
لوئیس انریکه در آستانه رسیدن به یک افتخار بزرگ است. او میتواند پنجمین مربی تاریخ باشد که سه بار قهرمان اروپا میشود.
انریکه بازی رفت را بهترین تجربه مربیگری خود میداند و میگوید: «این بهترین بازیای بود که من شانس حضور در آن را به عنوان مربی داشتم.»
او معتقد است تیمش برای صعود باید حداقل سه گل در آلیانز آرنا بزند. پاریسیها سال گذشته در همین ورزشگاه با ۵ گل اینتر را شکست دادند. آنها میخواهند برای دومین سال پیاپی قهرمان اروپا شوند.
پاریس در حال حاضر با ۶ امتیاز اختلاف صدرنشین لیگ فرانسه است. انریکه درباره اهداف تیمش میگوید: «ما میخواهیم به تاریخسازی ادامه دهیم و این به معنای بردن دو لیگ قهرمانان به صورت پیاپی است.»
وضعیت مصدومان و آمار تقابلها
بایرن مونیخ برای این بازی مصدوم جدیدی ندارد. سرژ گنابری و رافائل گوئریرو همچنان به دلیل مصدومیت غایب هستند. لنارت کارل، ستاره جوان بایرن، ممکن است به این بازی برسد. تیم پاریسی اما یک ضربه بزرگ خورده است.
اشرف حکیمی به دلیل مصدومیت همسترینگ چند هفته غایب خواهد بود. وارن زایر امری احتمالا جای حکیمی را در ترکیب میگیرد.
لوکاس شوالیه، دروازهبان دوم پاریس، هم به دلیل جراحت غایب خواهد بود. دو تیم تاکنون ۱۷ بار مقابل هم قرار گرفتهاند. هیچکدام از بازیهای آنها با نتیجه مساوی تمام نشده است. بایرن ۹ بار و پاریس ۸ بار پیروز شدهاند.
بایرن مونیخ سابقه ۶ قهرمانی در اروپا را دارد. آنها در سال ۲۰۲۰ با شکست پاریس قهرمان شدند. پاریسنژرمن هم تنها عنوان قهرمانی خود را سال گذشته به دست آورد.
بایرن مونیخ با تکیه بر آمار گلزنی خود به دنبال جبران نتیجه بازی رفت است. پاریسنژرمن هم میخواهد با ستارههای تهاجمی خود از برتری بازی رفت دفاع کند.