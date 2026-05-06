بنیاد دفاع از دموکراسیها چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در یک گزارش تحلیلی به استفاده گسترده حکومت ایران از هوش مصنوعی در حوزههای نظامی و امنیتی پرداخته است.
در این گزارش آمده است جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی برای تقویت حملات سایبری علیه اهداف آمریکایی بهره میبرد. گروههای سایبری وابسته به حکومت ایران با استفاده از مدلهای زبانی و ابزارهای پیشرفته، حملات پیچیدهای طراحی کردهاند و در جریان جنگ اخیر، شرکتهای بزرگ تا سازمانها کوچک در آمریکا را هدف قرار دادهاند.
همچنین ایران با الگوبرداری از تجربه روسیه در جنگ اوکراین، در حال ارتقای پهپادهای خود با کمک هوش مصنوعی است؛ فناوری که میتواند به پهپادها کمک کند از سامانههای پدافندی عبور کنند و دقت بیشتری داشته باشند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که جمهوری اسلامی از آغاز جنگ، مراکز داده مرتبط با زیرساختهای هوش مصنوعی آمریکا در خلیج فارس، از جمله تاسیسات شرکتهایی مانند آمازون و مایکروسافت را هدف قرار داده وباعث اختلال در خدمات این شرکتها شده است.
این گزارش همچنین به استفاده گسترده از محتوای جعلی تولیدشده با هوش مصنوعی اشاره میکند؛ از ویدیوهای ساختگی درباره حملات نظامی گرفته تا تولید محتوا برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی در داخل و خارج از کشور.
حکومت ایران همچنین از فناوریهای نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی، از جمله تشخیص چهره و ردیابی افراد پس از اعتراضات، نیز برای شناسایی و سرکوب معترضان استفاده میکند.
مجله نیویورکر هم در گزارشی که چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت منتشر شده به همین موضوع پرداخته و با اشاره به نقش غیرمستقیم اما موثر چین و روسیه در جنگ ایران نوشته است این دو کشور بدون دخالت نظامی، از طریق همکاریهای اقتصادی، زنجیرههای تامین و انتقال فناوری به تداوم توان حکومت ایران کمک میکنند.
به گفته مقامهای آمریکایی، بخشی از برنامه موشکی ایران بر پایه فناوریهای چینی شکل گرفته و چین همچنان قطعات با «کاربرد دوگانه» در اختیار تهران قرار میدهد.
در همین حال و همزمان با افزایش تنشها در خاورمیانه، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه به پکن سفر کرد و با وانگ یی، وزیر خارجه چین، دیدار داشت. دیداری که به گزارش رسانهها بیارتباط با همکاریهای دو کشور در حوزههای مختلف از جمله تنشهای اخیر در خاورمیانه نیست.