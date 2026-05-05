وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات جمهوری اسلامی هنوز تعیین نشدهاند
محسن اسماعیلی، معاون مسعود پزشکیان اعلام کرد که وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات هنوز تعیین نشدهاند.
وزرای دفاع و اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی در حملات اسرائیل در جریان جنگ اخیر کشته شدند.
دونالد ترامپ رییسجمهور ایالات متحده سهشنبه گفت ایرانیها بهدلیل نداشتن سلاح اعتراض نمیکنند و استدلال کرد که حتی جمعیتهای بزرگ نیز قادر نخواهند بود در برابر سرکوبهای مسلحانه مقاومت کنند.
ترامپ در دفتر بیضی در پاسخ به خبرنگاران درباره تاثیر احتمالی مسلح شدن معترضان ایرانی گفت: «آنها هیچ سلاحی ندارند. ممکن است ۲۰۰ هزار نفر اعتراض کنند، اما اگر چند نفر مسلح شروع به شلیک کنند، وقتی میبینید یکی پس از دیگری میافتند و شما سلاحی ندارید...»
ترامپ همچنین مدعی شد: «ماه گذشته ۴۲ هزار نفر را کشتند؛ ۴۲ هزار معترض غیرمسلح.»
او در ادامه به سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرد و گفت پس از آنکه معترضان هدف گلوله قرار گرفتند، جمعیتهای بزرگ متفرق شدند.
رییسجمهور آمریکا، درباره جمهوری اسلامی گفت: «اکنون ایران در تلاش برای بقا است.»
ترامپ درباره افزایش قیمت سوخت نیز گفت: «افزایش قیمت سوخت بهای کوچکی است که باید پرداخت.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده روز سهشنبه توان نظامی جمهوری اسلامی را از بین رفته توصیف کرد و گفت تهران «باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد» اما برای انجام این کار بیش از حد مغرور است.
ترامپ به خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید گفت که ارتش جمهوری اسلامی به شلیک با «تفنگهای بادی ضعیف» تقلیل یافته است.
او گفت که تهران با وجود لفاظیهای جنگطلبانه علنیاش، در خفا میخواهد توافقی انجام دهد.
او گفت: «آنها بازی میکنند، اما بگذارید به شما بگویم، آنها میخواهند توافق کنند. و چه کسی توافق نمیخواهد، وقتی ارتشتان کاملا از بین رفته است؟»
ترامپ از محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده در منطقه تمجید کرد و گفت: «مثل یک تکه فولاد است. هیچکس قرار نیست این محاصره را به چالش بکشد. و فکر میکنم خیلی خوب در حال جواب دادن است.»
وقتی از او پرسیده شد جمهوری اسلامی برای نقض آتشبس چه کاری باید انجام دهد، ترامپ گفت: «آنها میدانند چه کاری نباید انجام دهند.»
ترامپ گفت جمهوری اسلامی «باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. آنها حالا به قایقهای کوچک مجهز به مسلسل رسیدهاند. در حالی که قبلا یک نیروی دریایی با ۱۵۹ فروند کشتی داشتند.»
او افزود: «در همان هفته اول همه آن کشتیها به قعر دریا رفتند. نیروی دریایی آنها کاملا نابود شده است. همانطور که نیروی هواییشان از بین رفته است، بنابراین وضعیت ما خوب است.»
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی، در گفتوگویی با رییس اتحادیه جهانی کشتی مدعی شده است اگر آمریکا با تیم ملی کشتی زیر ۲۳ سال ایران رفتاری مشابه با تیم ملی فوتبال داشته باشد، تلاش میکند با همکاری «کشورهای صاحب کشتی» میزبانی مسابقات جهانی ۲۰۲۷ را از آمریکا بگیرد.
مسابقات جهانی کشتی زیر ۲۳ سال قرار است مهرماه امسال در آمریکا برگزار شود. آمریکا در سالهای اخیر برای برخی ورزشکاران، اعضا و همراهان تیمهای ملی کشتی ایران، از جمله شخص علیرضا دبیر، ویزا صادر نکرده است.
از سوی دیگر، در ماههای گذشته ابهامات زیادی درباره صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال مطرح شده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در اظهارنظری گفته است ایالات متحده با حضور تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی در این کشور مخالفتی ندارد، اما درباره همراهان تیم گفته: «آنها نمیتوانند یک مشت تروریست عضو سپاه را بهعنوان روزنامهنگار یا مربی ورزشی وارد کشور ما کنند.»
با این حال، علیرضا دبیر که دو روز پیش گفته بود آمریکا وظیفه دارد به تیم ملی فوتبال ویزا بدهد و «اگر نمیتوانند بدهند، بیخود کردهاند میزبان جام جهانی شدهاند»، تهدید کرده است در صورت رفتار مشابه با کشتیگیران زیر ۲۳ سال، همراه با «کشورهای صاحب کشتی در جهان» تلاش میکند «در مورد میزبانی آمریکا از رقابتهای قهرمانی بزرگسالان جهان ۲۰۲۷ تجدید نظر شود.»
وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیهای اعلام کرد که حملات روز سهشنبه یک تشدید جدی تنش به شمار میرود و تهدیدی مستقیم برای امنیت کشور محسوب میشود.
این وزارتخانه افزود که امارات «حق کامل و مشروع» خود برای پاسخگویی را محفوظ میدارد.
عصر دوشنبه، امارات اعلام کرده بود که پدافندهای هواییاش در حال مقابله با تهدیدات موشکی و پهپادی و آتشنشانان در حال مهار آتشسوزی در یک منطقه صنعت نفت هستند.
این آتشسوزی در پی یک حمله پهپادی رخ داده بود که مقامات گفته بودند منشأ آن ایران بوده است.
نشریه اتلتیک گزارش داد که تنشها در رئال مادرید پیش از دیدار الکلاسیکو افزایش یافته است. درگیریهایی میان بازیکنان باتجربه، از جمله کیلیان امباپه، پس از حذف این تیم از لیگ قهرمانان اروپا برابر بایرن مونیخ، فضای تیم را ملتهب کرده است.
بر اساس این گزارش، آنتونیو رودیگر در ماه آوریل در رختکن تمرین با یکی از بازیکنان درگیر شد و بعدا بابت رفتارش عذرخواهی کرد. همچنین پیش از دیدار برابر رئال بتیس، امباپه در تمرین با یکی از اعضای کادر فنی بر سر اعلام آفساید دچار تنش شد.
با اینکه این اتفاقات در فوتبال حرفهای غیرمعمول نیست و گزارشی از برخورد انضباطی منتشر نشده، اما این درگیریها به تشدید فضای منفی در تیم منجر شده است.
همزمان، برخی در داخل باشگاه از رفتار امباپه، از جمله سفر او با دوستدخترش به ایتالیا در دوره مصدومیت، انتقاد کردهاند. اکنون توجهها به وضعیت این مهاجم برای حضور در دیدار حساس برابر بارسلونا معطوف شده است.