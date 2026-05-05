دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه توان نظامی جمهوری اسلامی را از بین رفته توصیف کرد و گفت تهران «باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد» اما برای انجام این کار بیش از حد مغرور است.

ترامپ به خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید گفت که ارتش جمهوری اسلامی به شلیک با «تفنگ‌های بادی ضعیف» تقلیل یافته است.

او گفت که تهران با وجود لفاظی‌های جنگ‌طلبانه علنی‌اش، در خفا می‌خواهد توافقی انجام دهد.

او گفت: «آن‌ها بازی می‌کنند، اما بگذارید به شما بگویم، آن‌ها می‌خواهند توافق کنند. و چه کسی توافق نمی‌خواهد، وقتی ارتشتان کاملا از بین رفته است؟»

ترامپ از محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده در منطقه تمجید کرد و گفت: «مثل یک تکه فولاد است. هیچ‌کس قرار نیست این محاصره را به چالش بکشد. و فکر می‌کنم خیلی خوب در حال جواب دادن است.»

وقتی از او پرسیده شد جمهوری اسلامی برای نقض آتش‌بس چه کاری باید انجام دهد، ترامپ گفت: «آن‌ها می‌دانند چه کاری نباید انجام دهند.»

ترامپ گفت جمهوری اسلامی «باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. آن‌ها حالا به قایق‌های کوچک مجهز به مسلسل رسیده‌اند. در حالی که قبلا یک نیروی دریایی با ۱۵۹ فروند کشتی داشتند.»

او افزود: «در همان هفته اول همه آن کشتی‌ها به قعر دریا رفتند. نیروی دریایی آن‌ها کاملا نابود شده است. همان‌طور که نیروی هوایی‌شان از بین رفته است، بنابراین وضعیت ما خوب است.»